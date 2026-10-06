ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोDuster Hybrid से Bayon तक, इस महीने आएंगी ये 8 नई कारें

Duster Hybrid से Bayon तक, इस महीने आएंगी ये 8 नई कारें

इस महीने भारतीय ऑटो बाजार में 8 नई कारें दस्तक देने जा रही हैं. डस्टर हाइब्रिड और हुंडई बायोन से लेकर नई मेबैक तक, देखें पूरी लॉन्च लिस्ट.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 06 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

हमारे देश में जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है ऑटोमोबाइल बाजार से कई तरह की खबरें सामने आने लगती है. क्योंकि, फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए कार कंपनियां अपने ग्राहक को कुछ नया देना चाहती हैं. जिसके चलते मार्केट में हलचल बढ़ जाती है. लेकिन इस बार अक्टूबर में हर बार से अलग होना है. क्योंकि अक्टूबर 2026 में कुल 8 नई गाड़ियां लॉन्च होनी है.

जिसमें लग्जरी सेडान से लेकर पावरफुल हाइब्रिड एसयूवी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखने को मिलेगी. जिसके चलते आज इस खबर में हम आपको यही बतायेंगे कि, इस महीने कौन-कौन सी गाड़ियां लॉन्च हो सकती है और कब लॉन्च हो सकती हैं. तो चलिए जानतें हैं पूरी खबर.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Ducati की ‘राइड’ खत्म? Volkswagen के फैसले से मची खलबली
Ducati की ‘राइड’ खत्म? Volkswagen के फैसले से मची खलबली
ऑटो
करोड़ों की Mercedes-Maybach, 34kmpl माइलेज, देखकर रह जाएंगे दंग
करोड़ों की Mercedes-Maybach, 34kmpl माइलेज, देखकर रह जाएंगे दंग
ऑटो
बंपर डिमांड! Royal Enfield ने अचानक रोकी Himalayan 440 की बुकिंग
बंपर डिमांड! Royal Enfield ने अचानक रोकी Himalayan 440 की बुकिंग
ऑटो
3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद
3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद

मर्सिडीज मेबैक और होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट

बता दें कि लग्जरी कारों के सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज अपनी नई एस-क्लास मेबैक को सबसे पहले लॉन्च कर रही है. यह नया मॉडल स्टैंडर्ड एस-क्लास से इंस्पायर होगा. जिसमें ज्यादा कम्फर्ट और बेहतरीन इंटीरियर अपडेट्स मिलेंगे. जबकि दूसरी तरफ होंडा अपनी पॉपुलर एसयूवी एलिवेट का फेसलिफ्ट मॉडल पेश करने जा रही है.

हालांकि इसके इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. लेकिन गाड़ी के फ्रंट और रियर डिजाइन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे. जबकि इसके अलावा कार के केबिन को ज्यादा टेक-सेवी बनाने के लिए नए कनेक्टिविटी फीचर्स और अपडेटेड इन्फोटेनमेंट सिस्टम को जोड़ा जाएगा.

Duster Hybrid से Bayon तक, इस महीने आएंगी ये 8 नई कारें

यह भी पढ़ें: 3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद

देखने को मिलेगा स्लाविया और ग्लैंजा का नया लुक

जबकि इसके अलावा स्कोडा अपनी प्रीमियम सेडान स्लाविया के नए अपडेटेड वर्जन की कीमतों का खुलासा करने जा रही है. नई स्लाविया में कॉस्मेटिक बदलावों के साथ-साथ सबसे बड़ा अपडेट 1.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाला नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होगा.

वहीं टोयोटा अपनी हैचबैक ग्लैंजा को नए फ्रेश लुक में पेश करेगी. लेकिन आपको बता दें कि यह मॉडल मारुति बलेनो पर आधारित रहेगा. हालांकि इस बार इसका एक्सटीरियर लुक बलेनो से काफी अलग और अलग पहचान वाला होगा. इंटीरियर में कई नए कम्फर्ट फीचर्स को शामिल किया जाएगा जो इसे ग्राहकों के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाएंगे.

Duster Hybrid से Bayon तक, इस महीने आएंगी ये 8 नई कारें

वोल्वो ईवी और नई ऑडी Q3 की भी होगी लॉन्च

वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में स्वीडिश कार कंपनी वोल्वो अपनी दो नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारें ES90 और EX90 लॉन्च करने जा रही है. यह दोनों लग्जरी गाड़ियां कंपनी के नए डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर बनाई गई हैं जो ज्यादा ड्राइविंग रेंज और एडवांस्ड डुअल-मोटर पावरट्रेन के साथ आएंगी.

जबकि दूसरी तरफ ऑडी अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी Q3 की नई जनरेशन को लॉन्च करेगी. नई ऑडी क्यू3 में दमदार 2.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन मिलेगा. जो ऑडी की सिग्नेचर क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव तकनीक से लैस होगा और प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रदान करेगा.

रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड और हुंडई बायोन

बता दें कि, अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा चर्चा रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड और हुंडई बायोन की है. क्योंकि रेनॉल्ट अपनी आइकॉनिक डस्टर को बिल्कुल नए हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भारतीय बाजार में वापस ला रही है. जिसकी सफलता पूरी तरह से इसकी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्भर करेगी.

वहीं महीने के अंत में हुंडई अपनी बिल्कुल नई एसयूवी बायोन को बाजार में उतारेगी. हुंडई के पोर्टफोलियो में यह एसयूवी वेन्यू और क्रेटा के बीच के गैप को भरेगी. शुरुआती दिनों में हुंडई बायोन को केवल पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ ही मार्केट में पेश किए जाने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: 64,600 रुपये सस्ती मिल रही ये पॉपुलर कार, जानें ऑफर

Published at : 06 Oct 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Ducati की ‘राइड’ खत्म? Volkswagen के फैसले से मची खलबली
Ducati की ‘राइड’ खत्म? Volkswagen के फैसले से मची खलबली
ऑटो
करोड़ों की Mercedes-Maybach, 34kmpl माइलेज, देखकर रह जाएंगे दंग
करोड़ों की Mercedes-Maybach, 34kmpl माइलेज, देखकर रह जाएंगे दंग
ऑटो
बंपर डिमांड! Royal Enfield ने अचानक रोकी Himalayan 440 की बुकिंग
बंपर डिमांड! Royal Enfield ने अचानक रोकी Himalayan 440 की बुकिंग
ऑटो
3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद
3.70 लाख रुपये की कार, 33km माइलेज, बनी लोगों की पहली पसंद
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
CJP ने 10 अक्टूबर के आंदोलन से पहले किया बड़ा ऐलान, सौरव दास बोले- 'Gen Z...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान
राज्यसभा चुनाव: कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार? अखिलेश आज करेंगे ऐलान
इंडिया
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
अभिजीत दीपके फिर गुस्से में आए, दिल्ली पुलिस से कहा- 'पहले अपनी...'
टेलीविजन
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी, फिर ऐसे पलटी किस्मत
'रामायण' को कैसे मिला था 'रावण'? पहले 'केवट' बनने वाले थे अरविंद त्रिवेदी
क्रिकेट
बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20? जानें लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम
बारिश में धुल जाएगा भारत-वेस्टइंडीज का पहला टी20? जानें लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चार IAS अफसरों पर अवमानना के आरोप तय, हाईकोर्ट का सख्त रुख
यूपी में चार IAS अफसरों पर अवमानना के आरोप तय, हाईकोर्ट का सख्त रुख
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'महाभियोग नोटिस', पूर्व IAS अफसरों ने लगाए 6 बड़े आरोप
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'महाभियोग नोटिस', पूर्व IAS अफसरों ने लगाए 6 बड़े आरोप
ट्रेंडिंग
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget