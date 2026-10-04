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हिंदी न्यूज़ऑटोSlavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review

Slavia Facelift में क्या बदला? जानें खरीदने से पहले पूरा Review

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत में नए लुक्स, 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और रियर सीट मसाज जैसे अनोखे फीचर्स के साथ आई है. जानिए इसे खरीदने से पहले पूरा रिव्यू.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 04 Oct 2026 12:23 PM (IST)
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इंडिया में सेडान की दीवानगी बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में भी देखने को मिलती है. जिसके चलते अभी भी कंपनियां अपने सेडान सेगमेंट पर पूरा ध्यान दे रही हैं. जिसके चलते मार्केट में कंपनियों की बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. इस बीच स्कोडा कंपनी ने अपनी स्लाविया सेडान को नए और ज्यादा दमदार फेसलिफ्ट अवतार में पेश किया है. कंपनी ने अपनी इस लोकप्रिय मिड-साइज सेडान कार को कई बड़े बदलावों और नए फीचर्स के साथ पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम बना दिया है.

अगर आप एक ऐसी सेडान की तलाश में हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत हो चलाने में स्पॉर्टी अहसास दे और खराब रास्तों को भी आसानी से पार कर सके तो स्लाविया फेसलिफ्ट आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकती है. लेकिन मार्केट में कई हाइब्रिड और कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियों के विकल्प भी मौजूद हैं ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि नई स्लाविया पर दांव लगाना कितना सही रहेगा. जिसके चलते आज हम इस खबर में यही जानेंगे कि नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में क्या-क्या खास बदलाव हुए हैं और इसे खरीदने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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Published at : 04 Oct 2026 12:23 PM (IST)
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