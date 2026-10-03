Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोएक लीटर में 28KM तक, ये Hybrid कारें हैं माइलेज की रानी

एक लीटर में 28KM तक, ये Hybrid कारें हैं माइलेज की रानी

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच 28 kmpl तक का रिकॉर्ड माइलेज देने वाली टॉप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें. जानिए ग्रैंड विटारा, हाइराइडर और विकटोरिस की कीमत व खासियत.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 03 Oct 2026 05:12 PM (IST)
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच 28 kmpl तक का रिकॉर्ड माइलेज देने वाली टॉप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें. जानिए ग्रैंड विटारा, हाइराइडर और विकटोरिस की कीमत व खासियत.

हमारे देश अब ऐसी गाड़ियों की ज्यादा डिमांड हैं जिनकी माइलेज काफी अच्छी हैं. जिसके चलते इन दिनों हाइब्रिड गाड़ियों की मांग अपने देश में बढ़ी है. आज के समय में पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों और भारी-भरकम ट्रैफिक के बीच हर कोई ऐसी गाड़ी चाहता है जो जेब पर बिल्कुल भारी न पड़े. यही वजह है कि लोग अब साधारण पेट्रोल कारों के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ काफी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.

1/8
मारुति सुजुकी की नई मारुती सुजुकी विक्टोरिस इस सेगमेंट में सबसे आगे निकलती हुई दिखाई देती है. कंपनी की यह मॉडर्न हाइब्रिड गाड़ी 28 kmpl से भी ज्यादा का जबरदस्त ARAI सर्टिफाइड माइलेज देने का दावा करती है. शानदार फीचर्स, पावरफुल हाइब्रिड इंजन और बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी के साथ यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डेली रनिंग में ज्यादा से ज्यादा बचत करना चाहते हैं.
मारुति सुजुकी की नई मारुती सुजुकी विक्टोरिस इस सेगमेंट में सबसे आगे निकलती हुई दिखाई देती है. कंपनी की यह मॉडर्न हाइब्रिड गाड़ी 28 kmpl से भी ज्यादा का जबरदस्त ARAI सर्टिफाइड माइलेज देने का दावा करती है. शानदार फीचर्स, पावरफुल हाइब्रिड इंजन और बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी के साथ यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डेली रनिंग में ज्यादा से ज्यादा बचत करना चाहते हैं.
2/8
जबकि मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में मारुति की मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा काफी लंबे समय से अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है. जो इसे लगभग 27.97 kmpl तक का माइलेज देता है. इसके e-CVT गियरबॉक्स की मदद से शहर के ट्रैफिक में भी इसे चलाना बेहद स्मूथ और आसान रहता है.
जबकि मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में मारुति की मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा काफी लंबे समय से अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है. जो इसे लगभग 27.97 kmpl तक का माइलेज देता है. इसके e-CVT गियरबॉक्स की मदद से शहर के ट्रैफिक में भी इसे चलाना बेहद स्मूथ और आसान रहता है.
3/8
वहीं, टोयोटा की टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर भी माइलेज के मामले में ग्रैंड विटारा को बराबर की टक्कर देती है. एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी होने के कारण इसमें भी वही भरोसेमंद 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दिया गया है. जो 27.97 kmpl की शानदार फ्यूल एफिशिएंसी निकाल कर देता है. टोयोटा की इस SUV का बोल्ड डिजाइन और प्रीमियम केबिन ग्राहकों को बहुत पसंद आता है.
वहीं, टोयोटा की टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर भी माइलेज के मामले में ग्रैंड विटारा को बराबर की टक्कर देती है. एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी होने के कारण इसमें भी वही भरोसेमंद 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दिया गया है. जो 27.97 kmpl की शानदार फ्यूल एफिशिएंसी निकाल कर देता है. टोयोटा की इस SUV का बोल्ड डिजाइन और प्रीमियम केबिन ग्राहकों को बहुत पसंद आता है.
4/8
लेकिन अगर आपको SUV की जगह एक प्रीमियम और आरामदायक सेडान पसंद है तो होंडा सिटी e:HEV आपके लिए सबसे सही विकल्प साबित हो सकती है. होंडा की यह हाइब्रिड कार लगभग 26.5 से 27 kmpl तक का बेहतरीन माइलेज बड़े आराम से दे देती है. दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ आने वाली यह सेडान न सिर्फ माइलेज में आगे है. बल्कि इसकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी फीचर्स भी बहुत लाजवाब हैं.
लेकिन अगर आपको SUV की जगह एक प्रीमियम और आरामदायक सेडान पसंद है तो होंडा सिटी e:HEV आपके लिए सबसे सही विकल्प साबित हो सकती है. होंडा की यह हाइब्रिड कार लगभग 26.5 से 27 kmpl तक का बेहतरीन माइलेज बड़े आराम से दे देती है. दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ आने वाली यह सेडान न सिर्फ माइलेज में आगे है. बल्कि इसकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी फीचर्स भी बहुत लाजवाब हैं.
5/8
जानकारी दें दे कि, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कार को धीमी स्पीड या ट्रैफिक में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर चलाती है. जब आप शहर के बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में फंसते हैं तो इंजन बंद रहता है और गाड़ी बैटरी से चलती है. इससे न केवल पेट्रोल की भारी बचत होती है. बल्कि केबिन में मिलने वाली ड्राइविंग भी एकदम खामोश और झटके-मुफ्त महसूस होती है.
जानकारी दें दे कि, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कार को धीमी स्पीड या ट्रैफिक में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर चलाती है. जब आप शहर के बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में फंसते हैं तो इंजन बंद रहता है और गाड़ी बैटरी से चलती है. इससे न केवल पेट्रोल की भारी बचत होती है. बल्कि केबिन में मिलने वाली ड्राइविंग भी एकदम खामोश और झटके-मुफ्त महसूस होती है.
6/8
जबकि इसके अलावा इन कारों में आपको ऑटोमैटिक चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है. यानी आपको इन्हें EV की तरह अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता. ब्रेक लगाने पर उत्पन्न होने वाली काइनेटिक एनर्जी से इनकी बैटरी खुद-ब-खुद चार्ज हो जाती है. जिसे रिजनरेटिव ब्रेकिंग कहा जाता है. यह सिस्टम कार के माइलेज को और भी ज्यादा बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है.
जबकि इसके अलावा इन कारों में आपको ऑटोमैटिक चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है. यानी आपको इन्हें EV की तरह अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता. ब्रेक लगाने पर उत्पन्न होने वाली काइनेटिक एनर्जी से इनकी बैटरी खुद-ब-खुद चार्ज हो जाती है. जिसे रिजनरेटिव ब्रेकिंग कहा जाता है. यह सिस्टम कार के माइलेज को और भी ज्यादा बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है.
7/8
वहीं, इंटीरियर और कनेक्टिविटी के मामले में भी ये चारों हाइब्रिड गाड़ियां पूरी तरह से आज के मॉडर्न फीचर्स से लैस रखी गई हैं. बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसी चीजें इनमें आसानी से मिल जाती हैं. ये सभी मॉडर्न केबिन फीचर्स आपके हर लंबे सफर को आरामदायक और बेहतरीन बना देते हैं.
वहीं, इंटीरियर और कनेक्टिविटी के मामले में भी ये चारों हाइब्रिड गाड़ियां पूरी तरह से आज के मॉडर्न फीचर्स से लैस रखी गई हैं. बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसी चीजें इनमें आसानी से मिल जाती हैं. ये सभी मॉडर्न केबिन फीचर्स आपके हर लंबे सफर को आरामदायक और बेहतरीन बना देते हैं.
8/8
अगर आप इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के झंझट से दूर रहकर EV जैसा ही माइलेज चाहते हैं तो ये गाड़ियां बेस्ट हैं. ये न केवल पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि लंबे सफर में आपकी जेब पर भी बिल्कुल भी बोझ नहीं बनने देतीं. इसलिए एक ज्यादा माइलेज देने वाली नई कार चुनते समय इन हाइब्रिड मॉडल्स पर विचार करना काफी समझदारी भरा फैसला होगा.
अगर आप इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के झंझट से दूर रहकर EV जैसा ही माइलेज चाहते हैं तो ये गाड़ियां बेस्ट हैं. ये न केवल पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि लंबे सफर में आपकी जेब पर भी बिल्कुल भी बोझ नहीं बनने देतीं. इसलिए एक ज्यादा माइलेज देने वाली नई कार चुनते समय इन हाइब्रिड मॉडल्स पर विचार करना काफी समझदारी भरा फैसला होगा.
Published at : 03 Oct 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Auto News

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Maruti के Suppliers घटाएंगे प्रोडक्शन, जानिए क्या है वजह
Maruti के Suppliers घटाएंगे प्रोडक्शन, जानिए क्या है वजह
ऑटो
Bullet-Classic का जलवा, Royal Enfield की बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड
Bullet-Classic का जलवा, Royal Enfield की बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड
ऑटो
Honda की नई इलेक्ट्रिक SUV टेस्टिंग में दिखी, जानिए खासियत
Honda की नई इलेक्ट्रिक SUV टेस्टिंग में दिखी, जानिए खासियत
ऑटो
शानदार स्पेस, Hybrid पावर और ढेरों फीचर्स, Sorento है कितनी खास?
शानदार स्पेस, Hybrid पावर और ढेरों फीचर्स, Sorento है कितनी खास?
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
6,500 करोड़ के करार और दुनिया भर का भरोसा, नया आर्थिक भूगोल गढ़ता उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कपिल सिब्बल भी शामिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव: सपा ने नहीं बनाया मुस्लिम प्रत्याशी तो ST हसन बोले- 'अखिलेश मुसलानों के...'
राज्यसभा चुनाव: सपा ने नहीं बनाया मुस्लिम प्रत्याशी तो ST हसन बोले- 'अखिलेश मुसलानों के...'
स्पोर्ट्स
भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार; मिला सिल्वर
भारत के हाथ से फिसला गोल्ड, अंतिम पंघाल को फाइनल में मिली हार
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
इंडिया
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
इंडिया
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
नौकरी
रेलवे में अप्रेंटिस बनने का मौका, 2008 पदों पर निकली भर्ती 
रेलवे में अप्रेंटिस बनने का मौका, 2008 पदों पर निकली भर्ती 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget