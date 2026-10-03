एक लीटर में 28KM तक, ये Hybrid कारें हैं माइलेज की रानी

जानकारी दें दे कि, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कार को धीमी स्पीड या ट्रैफिक में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर चलाती है. जब आप शहर के बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में फंसते हैं तो इंजन बंद रहता है और गाड़ी बैटरी से चलती है. इससे न केवल पेट्रोल की भारी बचत होती है. बल्कि केबिन में मिलने वाली ड्राइविंग भी एकदम खामोश और झटके-मुफ्त महसूस होती है.