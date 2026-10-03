एक लीटर में 28KM तक, ये Hybrid कारें हैं माइलेज की रानी
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच 28 kmpl तक का रिकॉर्ड माइलेज देने वाली टॉप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें. जानिए ग्रैंड विटारा, हाइराइडर और विकटोरिस की कीमत व खासियत.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 03 Oct 2026 05:12 PM (IST)
हमारे देश अब ऐसी गाड़ियों की ज्यादा डिमांड हैं जिनकी माइलेज काफी अच्छी हैं. जिसके चलते इन दिनों हाइब्रिड गाड़ियों की मांग अपने देश में बढ़ी है. आज के समय में पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों और भारी-भरकम ट्रैफिक के बीच हर कोई ऐसी गाड़ी चाहता है जो जेब पर बिल्कुल भारी न पड़े. यही वजह है कि लोग अब साधारण पेट्रोल कारों के मुकाबले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ काफी तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.
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मारुति सुजुकी की नई मारुती सुजुकी विक्टोरिस इस सेगमेंट में सबसे आगे निकलती हुई दिखाई देती है. कंपनी की यह मॉडर्न हाइब्रिड गाड़ी 28 kmpl से भी ज्यादा का जबरदस्त ARAI सर्टिफाइड माइलेज देने का दावा करती है. शानदार फीचर्स, पावरफुल हाइब्रिड इंजन और बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी के साथ यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डेली रनिंग में ज्यादा से ज्यादा बचत करना चाहते हैं.
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जबकि मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में मारुति की मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा काफी लंबे समय से अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है. इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है. जो इसे लगभग 27.97 kmpl तक का माइलेज देता है. इसके e-CVT गियरबॉक्स की मदद से शहर के ट्रैफिक में भी इसे चलाना बेहद स्मूथ और आसान रहता है.
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वहीं, टोयोटा की टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर भी माइलेज के मामले में ग्रैंड विटारा को बराबर की टक्कर देती है. एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी होने के कारण इसमें भी वही भरोसेमंद 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दिया गया है. जो 27.97 kmpl की शानदार फ्यूल एफिशिएंसी निकाल कर देता है. टोयोटा की इस SUV का बोल्ड डिजाइन और प्रीमियम केबिन ग्राहकों को बहुत पसंद आता है.
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लेकिन अगर आपको SUV की जगह एक प्रीमियम और आरामदायक सेडान पसंद है तो होंडा सिटी e:HEV आपके लिए सबसे सही विकल्प साबित हो सकती है. होंडा की यह हाइब्रिड कार लगभग 26.5 से 27 kmpl तक का बेहतरीन माइलेज बड़े आराम से दे देती है. दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ आने वाली यह सेडान न सिर्फ माइलेज में आगे है. बल्कि इसकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी फीचर्स भी बहुत लाजवाब हैं.
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जानकारी दें दे कि, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कार को धीमी स्पीड या ट्रैफिक में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर चलाती है. जब आप शहर के बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में फंसते हैं तो इंजन बंद रहता है और गाड़ी बैटरी से चलती है. इससे न केवल पेट्रोल की भारी बचत होती है. बल्कि केबिन में मिलने वाली ड्राइविंग भी एकदम खामोश और झटके-मुफ्त महसूस होती है.
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जबकि इसके अलावा इन कारों में आपको ऑटोमैटिक चार्जिंग की सुविधा भी मिल जाती है. यानी आपको इन्हें EV की तरह अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता. ब्रेक लगाने पर उत्पन्न होने वाली काइनेटिक एनर्जी से इनकी बैटरी खुद-ब-खुद चार्ज हो जाती है. जिसे रिजनरेटिव ब्रेकिंग कहा जाता है. यह सिस्टम कार के माइलेज को और भी ज्यादा बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है.
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वहीं, इंटीरियर और कनेक्टिविटी के मामले में भी ये चारों हाइब्रिड गाड़ियां पूरी तरह से आज के मॉडर्न फीचर्स से लैस रखी गई हैं. बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और 360-डिग्री कैमरा जैसी चीजें इनमें आसानी से मिल जाती हैं. ये सभी मॉडर्न केबिन फीचर्स आपके हर लंबे सफर को आरामदायक और बेहतरीन बना देते हैं.
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अगर आप इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के झंझट से दूर रहकर EV जैसा ही माइलेज चाहते हैं तो ये गाड़ियां बेस्ट हैं. ये न केवल पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि लंबे सफर में आपकी जेब पर भी बिल्कुल भी बोझ नहीं बनने देतीं. इसलिए एक ज्यादा माइलेज देने वाली नई कार चुनते समय इन हाइब्रिड मॉडल्स पर विचार करना काफी समझदारी भरा फैसला होगा.