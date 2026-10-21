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हिंदी न्यूज़ऑटोरोल्स-रॉयस खरीदने के लिए कितनी लगेगी डाउन पेमेंट, महीने की क्या होगी EMI

रोल्स-रॉयस खरीदने के लिए कितनी लगेगी डाउन पेमेंट, महीने की क्या होगी EMI

अगर आप रोल्स-रॉयस खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको करोड़ों रुपये की जरूरत पड़ती है. ऐसे में जानिए कार की कीमत, डाउन पेमेंट, लोन और अनुमानित EMI का पूरा हिसाब.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 05:11 PM (IST)
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रोल्स-रॉयस का नाम आते ही दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में शामिल गाड़ियों की तस्वीर सामने आती है. भारत में भी इस ब्रांड की कारें करोड़ों रुपये की कीमत पर उपलब्ध हैं. खास बात यह है कि रोल्स-रॉयस की कार खरीदने पर केवल शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ही नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और ग्राहक की पसंद के अनुसार Bespoke Customisation का खर्च भी जुड़ता है. भारत में रोल्स-रॉयस की शुरुआती कीमत करीब 7.62 करोड़ से शुरू होती है, जबकि Phantom की कीमत इससे काफी ऊपर जाती है.

ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर कोई व्यक्ति रोल्स-रॉयस को लोन पर खरीदना चाहे तो उसे कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी और हर महीने कितनी EMI चुकानी पड़ेगी? इसका कोई एक तय जवाब नहीं है, क्योंकि EMI कार की कीमत, ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट रेट और लोन की अवधि पर निर्भर करती है.

Phantom की कीमत कितनी है?

Phantom की एक्स-शोरूम कीमत करीब 8.99 करोड़ से शुरू होती है. वहीं दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 14.99 करोड़ से शुरू बताई गई है. इसके अलावा कस्टमर अगर अपनी पसंद के हिसाब से खास रंग, इंटीरियर, मटेरियल और दूसरे Bespoke विकल्प चुनता है, तो इसकी फाइनल कीमत काफी बढ़ सकती है. यानी कि असल खरीद कीमत मॉडल और कस्टमाइजेशन के आधार पर काफी अलग हो सकती है.

10 परसेंट डाउन पेमेंट 

अगर हम 14.99 करोड़ की ऑन-रोड कीमत मानें और 10 परसेंट डाउन पेमेंट रखें, तो आपको करीब 1.50 करोड़ शुरुआत में देने होंगे. इसके बाद आपको लगभग 13.49 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा. अगर बैंक 9 परसेंट सालाना इंटरेस्ट और 7 साल यानी 84 महीने की अवधि पर यह लोन देता है, तो अनुमानित EMI करीब 21.71 लाख प्रति माह बैठेगी.

यह भी पढ़ें: अल्टो को क्यों कहा जाता है पहाड़ों की रानी, क्यों खास है इसका छोटा इंजन?

20 परसेंट डाउन पेमेंट 

अगर आप 20 परसेंट यानी करीब 3 करोड़ डाउन पेमेंट करते है, तो लोन की रकम घटकर लगभग 11.99 करोड़ रह जाएगी. इसी 9 परसेंट ब्याज और 7 साल की अवधि को मानें तो EMI करीब 19.29 लाख प्रति माह हो सकती है. वहीं 30 परसेंट डाउन पेमेंट यानी करीब 4.50 करोड़ देने पर लोन लगभग 10.49 करोड़ रह जाएगा और इसी अनुमानित ब्याज व अवधि में EMI करीब 16.88 लाख प्रति माह हो सकती है.

Cullinan की EMI भी होगी करोड़ों में

अगर आपको SUV पसंद है तो Rolls-Royce Cullinan भी आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 10.33 करोड़ से शुरू होती है और दिल्ली में ऑन-रोड कीमत करीब 12.03 करोड़ से बताई गई है. यह बात भी ध्यान रखें कि केवल कार को खरीदना ही काफी नहीं होता. इसके बाद भी कार की मेंटेनेंस में भी कई खर्च होते हैं. खासकर इतनी मंहगी कार के पार्ट्स और सर्विस की भी देखभाल करनी होती है.

यह भी पढ़ें: चलती कार में लगा दें रिवर्स गियर तो क्या होगा? जान लें जवाब

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Oct 2026 05:11 PM (IST)
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