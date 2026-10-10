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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Elevate में बड़े बदलाव, क्या अब पैसा वसूल है SUV?

Honda Elevate में बड़े बदलाव, क्या अब पैसा वसूल है SUV?

नई होंडा Elevate फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च. जानें इसके नए फीचर्स, कीमत और क्या यह एसयूवी खरीदना वाकई पैसा वसूल है या नहीं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 10 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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भारत में अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी जापानी कार निर्माता कंपनी होंडा ने अपनी नई होंडा एलेवेट फेसलिफ्ट को बाजार में लॉन्च कर दिया है. जिसके बाद इस गाड़ी की जमकर चर्चा हो रही है. कंपनी ने एलेवेट फेसलिफ्ट को कई बदलावों के साथ मार्केट में लॉन्च किया है. जिसके बाद अब सभी के दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि क्या अब यह SUV पूरी तरह से पैसा वसूल हो गई है या नहीं.

आपको बता दें कि अगर आप भी इन दिनों अपने लिए या अपने परिवार के पेट्रोल एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि इस खबर में हम आपको होंडा एलेवेट फेसलिफ्ट के नए फीचर्स, बदलावों और कीमत से जुड़ी हर जानकारी देने जा रहे हैं.

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कंपनी ने किए कई बदलाव

बता दें कि नई होंडा एलेवेट फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर डिजाइन में कंपनी ने कई बदलाव किए हैं. जिससे यह कार सड़क पर और भी ज्यादा शानदार और बोल्ड नजर आ रही है. जबकि गाड़ी के फ्रंट में एक बड़ी और आकर्षक ग्रिल दी गई है और साथ ही इसके ब्लैक होंडा लोगो को थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया गया है जो इसके लुक को और भी निखारता है.

वहीं गाड़ी के पीछे की तरफ नई कनेक्टेड रियर लाइट दी गई हैं जो रात के समय देखने में बहुत ही शानदार और प्रीमियम लगती हैं. जबकि कंपनी ने इसके अलॉय व्हील्स में कोई भी बदलाव नहीं किया है. लेकिन इसके बाद भी नए डिजाइन एलिमेंट्स के कारण यह एसयूवी पहले से काफी ज्यादा मस्कुलर और अपीलिंग लगती है.

Honda Elevate में बड़े बदलाव, क्या अब पैसा वसूल है SUV?

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केबिन के अंदर हुए कई बदलाव

आपको बता दें कि एलेवेट फेसलिफ्ट मॉडल का केबिन भीतर से शानदार बनाया गया है. क्योंकि कंपनी ने कई जबरदस्त फीचर्स जोड़े हैं. केबिन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए डैशबोर्ड और डोर पैड्स पर सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है जो इसे लग्जरी फील देता है. इसके अलावा इसमें पावर्ड हैंडब्रेक, बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी वाला 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और ड्यूल पावर्ड सीट्स जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल किए गए हैं.

जबकि इस सेगमेंट में रियर वेंटिलेटेड सीट्स का होना एक ऐसा शानदार फीचर है जो इसके विरोधी गाड़ियों में आसानी से देखने को नहीं मिलता है. हालांकि पैनोरमिक सनरूफ या पावर्ड टेलगेट जैसी कुछ चीजें इसमें दी जा सकती थीं.

Honda Elevate में बड़े बदलाव, क्या अब पैसा वसूल है SUV?

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कैसा है इंजन परफॉर्मेंस?

अब बात करें अगर गाड़ी के इंजन की तो इसमें आपको 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. जो अपनी रिफाइनरी के लिए जाना जाता है. हालांकि कंपनी ने   केबिन के भीतर आने वाली आवाज और वाइब्रेशन को काफी हद तक कम कर दिया है. जिससे यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा शांत महसूस होती है. गाड़ी स्टार्ट होने से लेकर चलते समय तक इसका इंजन बेहद स्मूथ रहता है.

जिससे लंबे सफर के दौरान थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती है. भले ही इसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ने मिला हो लेकिन इसका शानदार 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लीयरेंस और मजबूत सस्पेंशन इसे किसी भी तरह के खराब रास्तों पर आसानी से चलाने में मदद करते हैं.

क्या यह पैसा वसूल है?

बता दें कि कंपनी ने गाड़ी के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है.जिससे यह बजट ग्राहकों के लिए बेहद सही है. हालांकि इसके नए टॉप-एंड ट्रिम्स जरूर जोड़े गए हैं. लेकिन इसके बावजूद यह मार्केट में मौजूद कई अन्य गाड़ियों के मुकाबले काफी किफायती साबित होती है. यदि आप कम बजट में प्रीमियम फीचर्स से लैस एक दमदार पेट्रोल एसयूवी खरीदना चाहते हैं.

तो यह नई गाड़ी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है. शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस, आधुनिक सेफ्टी फीचर्स और केबिन के नए अपग्रेड्स इसे पूरी तरह से पैसा वसूल गाड़ी बनाते हैं. कुल मिलाकर देखा जाये तो जो ग्राहक एक भरोसेमंद और आरामदायक फैमिली एसयूवी की खोज में हैं उनके लिए यह कार एकदम सटीक और सही फैसला साबित होगी.

यह भी पढ़ें: चलती कार में रिवर्स गियर डालने से क्या होता है, इससे क्या नुकसान?

Published at : 10 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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