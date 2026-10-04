छोटे ट्रैक्टरों में Fieldmarshal का बड़ा दांव, जानिए क्या है प्लान

राजकोट की कंपनी Fieldmarshal PM Diesels ने भारत के छोटे ट्रैक्टर बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का बड़ा प्लान बनाया है. कंपनी अगले तीन वर्षों में 20 HP से कम वाले ट्रैक्टर सेगमेंट में 10-15 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल करना चाहती है. यह सेगमेंट भारत के कुल ट्रैक्टर बाजार का करीब 3 प्रतिशत है और इसमें हर साल लगभग 40,000-45,000 ट्रैक्टर बिकते हैं.

कंपनी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने Shridev ब्रांड के मौजूदा 12 HP, 15 HP और 18 HP ट्रैक्टरों के साथ नए प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रही है. Fieldmarshal ने हाल ही में 15 HP और 18 HP के नए सिंगल-सिलेंडर डीजल इंजन भी पेश किए हैं, जो लेटेस्ट TREM V उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हैं और ARAI से अप्रूव्ड हैं.

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15 HP और 18 HP इंजन से बढ़ेगा फोकस.

Fieldmarshal के नए इंजन खास तौर पर कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी के लिए विकसित किए गए हैं. कंपनी के मुताबिक, इनमें ईंधन दक्षता, टिकाऊपन और कॉम्पैक्ट डिजाइन पर ध्यान दिया गया है. इन इंजनों में कंपनी का स्वदेशी रूप से विकसित EGR सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, जो TREM V उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में मदद करता है. नए इंजन ARAI से अप्रूव्ड हैं. Fieldmarshal का कहना है कि यह तकनीक कंपनी के छह दशक से ज्यादा के इंजीनियरिंग अनुभव को आगे बढ़ाती है. नए इंजन कंपनी के Shridev ट्रैक्टर कारोबार को छोटे और कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर सेगमेंट में मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हैं.

3 साल में 10-15% मार्केट शेयर का लक्ष्य.

Fieldmarshal फिलहाल 20 HP से कम वाले ट्रैक्टर सेगमेंट में Shridev ब्रांड के तहत 12 HP, 15 HP और 18 HP मॉडल पेश करती है. कंपनी का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में इस पूरे सेगमेंट में 10-15 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है. कंपनी के निदेशक ऋषि पटेल के अनुसार, यह लक्ष्य नए इंजन और आगे आने वाले नए ट्रैक्टर मॉडल के जरिए हासिल करने की कोशिश की जाएगी. इस कैटेगरी में करीब 40,000-45,000 यूनिट का सालाना बाजार होने का अनुमान है. अगर कंपनी अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, तो यह छोटे ट्रैक्टरों के बाजार में उसकी स्थिति को काफी मजबूत कर सकता है.

30 HP से लेकर 100 HP तक विस्तार की तैयारी.

Fieldmarshal का प्लान सिर्फ छोटे ट्रैक्टरों तक सीमित नहीं है. कंपनी निकट भविष्य में 30 HP तक के ट्रैक्टर पेश करने की योजना बना रही है, जबकि उसके लंबे समय के R&D रोडमैप में 100 HP तक के ट्रैक्टर शामिल हैं. कंपनी Shridev को सिर्फ कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर ब्रांड के बजाय अलग-अलग हॉर्सपावर वाले ट्रैक्टरों के व्यापक ब्रांड के रूप में विकसित करना चाहती है. इसके साथ कंपनी भारतीय बाजार के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रैक्टर और इंजन कारोबार बढ़ाने पर काम कर रही है. Fieldmarshal के मुताबिक, उसके उत्पाद पहले से 60 से ज्यादा देशों तक पहुंच रहे हैं और भविष्य में ज्यादा हॉर्सपावर वाले ट्रैक्टरों के एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दिया जाएगा.

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