Kal Ka Rashifal, 17 September 2026: (कल का राशिफल 17 सितंबर 2026), ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति हर दिन हमारे जीवन में बड़े बदलाव लेकर आती है. कल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी/सप्तमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र और विश्कुम्भ योग के संयोग में दिन की शुरुआत हो रही है.

इस दैनिक पंचांग और ग्रह-गोचर के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए जहां तरक्की और अचानक धन लाभ के मजबूत द्वार खुलेंगे, वहीं कुछ जातकों को लेन-देन और स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कल का विस्तृत पंचांग, शुभ-अशुभ मुहूर्त और मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल.

तिथि, वार और नक्षत्रों के संयोजन से बनने वाला दैनिक पंचांग जीवन के शुभ कार्यों को सही दिशा देता है. कल के प्रमुख पंचांग घटक और शुभ योग इस प्रकार हैं:

पक्ष एवं तिथि: शुक्ल पक्ष, षष्ठी (प्रातः 10:50 तक), तत्पश्चात सप्तमी

शुक्ल पक्ष, षष्ठी (प्रातः 10:50 तक), तत्पश्चात सप्तमी नक्षत्र: अनुराधा (सायं 07:55 तक), तत्पश्चात ज्येष्ठा

अनुराधा (सायं 07:55 तक), तत्पश्चात ज्येष्ठा प्रमुख योग: विश्कुम्भ योग एवं गर करण

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सकारात्मक और शांत रहेगा. परिजनों के साथ खुलकर संवाद करने से मानसिक राहत मिलेगी. किसी मांगलिक आयोजन की योजना बन सकती है.

व्यापार और नौकरी: नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के मजबूत योग हैं. नौकरी बदलने के इच्छुक जातकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

करियर और शिक्षा: अध्ययन में एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करें, मेहनत का पूरा फल मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: लगातार काम से थकान और सिरदर्द की समस्या हो सकती है. दिनचर्या व्यवस्थित रखें और पर्याप्त विश्राम लें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सुधरेगी. रुका हुआ भुगतान मिलने के योग हैं. अनावश्यक खरीदारी और जल्दबाजी में बड़े निवेश से बचें.

प्रेम जीवन: बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अविवाहित जातकों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत आगे बढ़ सकती है.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करें.

वृषभ राशिफल (Taurus)

पारिवारिक जीवन: परिजनों के साथ समय सुखद बीतेगा. घरेलू मामलों में सबका सहयोग मिलेगा. घर की जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें.

व्यापार और नौकरी: उच्चाधिकारी आपके काम पर नजर रखेंगे. अटका कार्य पूरा होगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलेगा; अनुबंध की शर्तें ध्यान से पढ़ें.

करियर और शिक्षा: व्यावहारिक निर्णय क्षमता सुदृढ़ होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं. समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, परंतु पाचन संबंधी परेशानी या थकान हो सकती है. लंबे समय तक खाली पेट न रहें और पर्याप्त जल पिएं.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के अवसर बनेंगे, परंतु घरेलू खर्च भी बढ़ेंगे. पुराने निवेश से बेहतर रिटर्न मिलेगा. बजट का ध्यान रखें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ यात्रा या उत्तम समय बिताने का मौका मिलेगा. अविवाहितों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: सफेद

उपाय: किसी जरूरतमंद को वस्त्र या उपयोगी वस्तु दान करें और घर में कपूर जलाएं.

मिथुन राशिफल (Gemini)

पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण अनुकूल रहेगा और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि बेवजह मतभेद न हो.

व्यापार और नौकरी: व्यापार में तरक्की और नए अनुबंध के अवसर मिलेंगे. नौकरी में संचार कुशलता की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

करियर और शिक्षा: आत्मविश्वास से इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में सफलता मिलेगी. तथ्यों के आधार पर निर्णय लें. छात्रों के लिए दिन शुभ रहेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक व्यस्तता से थकान हो सकती है. स्क्रीन का अधिक उपयोग आंखों और नींद को प्रभावित कर सकता है; समय पर विश्राम लें.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे. छोटी-छोटी खरीदारी से बड़ा खर्च हो सकता है. ऑनलाइन लेन-देन में सतर्कता बरतें.

प्रेम जीवन: संवाद से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी. अविवाहितों की सोशल सर्कल के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: पीला

उपाय: किसी विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री भेंट करें और श्रीगणेश की आराधना करें.

कर्क राशिफल (Cancer)

पारिवारिक जीवन: मानसिक शांति बनी रहेगी. परिजनों से सहयोग मिलेगा. संवेदनशील मामलों पर बातचीत करते समय भावुक होने से बचें.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी. वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा; नई योजना में जल्दबाजी न करें.

करियर और शिक्षा: प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें. पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ें. अध्ययन हेतु उचित टाइम-टेबल का पालन करें.

स्वास्थ्य: तनाव को हावी न होने दें. नींद पूरी न होने से सुस्ती रह सकती है. हल्का भोजन लें और पर्याप्त विश्राम करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. अचानक घरेलू खर्च आ सकते हैं. जोखिम भरे निवेश से बचें; पुराना भुगतान मिल सकता है.

प्रेम जीवन: पारिवारिक जिम्मेदारियों का असर प्रेम जीवन पर न पड़ने दें. पार्टनर से खुला संवाद रखें.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: ग्रे

उपाय: शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

सिंह राशिफल (Leo)

पारिवारिक जीवन: सामाजिक व पारिवारिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा. व्यस्तता के बीच परिवार को समय दें.

व्यापार और नौकरी: नौकरी में प्रभाव और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा. प्रभावशाली संपर्क लाभ देंगे.

करियर और शिक्षा: नेतृत्व क्षमता का सही इस्तेमाल प्रगति दिलाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य: कार्यभार से ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. पेट, आंखों या तनाव से बचाव हेतु संतुलित आहार लें और पर्याप्त पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति: आय के नए मार्ग खुलेंगे. विलासिता के खर्चों पर नियंत्रण रखें और अतिरिक्त धन की सुरक्षित बचत करें.

प्रेम जीवन: रिश्तों में गर्माहट रहेगी. पार्टनर के लिए समय निकालें. अविवाहितों का कोई नया रिश्ता गंभीरता की ओर बढ़ सकता है.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: सुनहरा

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गुड़ का दान करें.

कन्या राशिफल (Virgo)

पारिवारिक जीवन: सूर्य का आपकी राशि में गोचर सकारात्मक ऊर्जा लाएगा. घर में सामंजस्य रहेगा और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है.

व्यापार और नौकरी: बुधादित्य योग से पदोन्नति या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के योग हैं. अटके काम गति पकड़ेंगे. साझेदारी में पारदर्शिता रखें.

करियर और शिक्षा: बौद्धिक और विश्लेषणात्मक क्षमता मजबूत रहेगी. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. अत्यधिक परफेक्शन से काम में विलंब न करें.

स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, परंतु व्यस्तता से थकान हो सकती है. भोजन का समय नियत रखें और पर्याप्त नींद लें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे. आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे. खर्चों में अनुशासन रखें और कागजात जांचकर निवेश करें.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी. पार्टनर के साथ भविष्य पर चर्चा होगी. अविवाहितों को कार्यक्षेत्र या परिचितों से प्रस्ताव मिल सकता है.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: हल्का हरा

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी. पुराने पारिवारिक मामलों को सुलझाने का समय है. बड़ों की सलाह से समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकालें.

व्यापार और नौकरी: सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापारिक यात्राओं और नए संपर्कों से लाभ के योग हैं. बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें.

करियर और शिक्षा: दूरस्थ स्थानों या विदेशी प्रोजेक्ट्स से अवसर मिल सकते हैं. नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें. छात्रों को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा.

स्वास्थ्य: अनियमित दिनचर्या से थकान हो सकती है. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचें. हल्की सैर या योग लाभकारी रहेगा.

आर्थिक स्थिति: खर्चों में वृद्धि हो सकती है. भावुक होकर खरीदारी या निवेश न करें. बड़े आर्थिक निर्णय में विशेषज्ञ की सलाह लें.

प्रेम जीवन: पुराने मित्र से भेंट नया उत्साह भर सकती है. पार्टनर से स्पष्ट संवाद रखें. पुराने परिचित के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: पिंक

उपाय: माता लक्ष्मी की आराधना करें और जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या चावल का दान करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मामलों में संयम बरतें. बातचीत में विनम्रता रखें ताकि मतभेद न बढ़ें. निजी योजनाओं को गोपनीय रखें.

व्यापार और नौकरी: नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. व्यापारिक यात्राओं से लाभ होगा.

करियर और शिक्षा: करियर में प्रगति के स्पष्ट संकेत हैं. चुनौतीपूर्ण कार्य पूरे होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा उत्तम रहेगी, परंतु अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है. जल्दबाजी में कार्य न करें ताकि चोट आदि से बचाव रहे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. पुराने निवेश या लंबित भुगतानों से धन लाभ संभव है. अकारण खर्चों से बचें.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा जिससे रिश्तों में गहराई आएगी. अविवाहितों की यात्रा या सामाजिक आयोजन में विशेष व्यक्ति से भेंट हो सकती है.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: केसरिया

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं.

धनु राशिफल (Sagittarius)

पारिवारिक जीवन: व्यस्तता के कारण परिवार को कम समय मिल सकता है. शाम का समय परिजनों के साथ बिताएं; आपके निर्णयों का घर में सम्मान होगा.

व्यापार और नौकरी: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. व्यापारियों को बड़े ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा. अधिकारियों से व्यर्थ बहस से बचें.

करियर और शिक्षा: महत्वपूर्ण बैठकों में आपकी राय को महत्व मिलेगा. पदोन्नति की दिशा में प्रगति होगी. छात्रों के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य: भागदौड़ से थकान हो सकती है. बाहर के मसालेदार भोजन से परहेज करें. सुबह खुली हवा में टहलना ऊर्जा देगा.

आर्थिक स्थिति: आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत हैं. बचत करने का अच्छा अवसर मिलेगा. करियर से जुड़े खर्च आगे चलकर लाभ देंगे.

प्रेम जीवन: आपसी विश्वास और समझ में वृद्धि होगी. अविवाहितों को सामाजिक या व्यावसायिक संपर्कों के जरिए अच्छा रिश्ता मिल सकता है.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: भूरा

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को पीली दाल का दान करें.

मकर राशिफल (Capricorn)

पारिवारिक जीवन: भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए घरेलू काम पूरे होंगे. वरिष्ठजनों का मार्गदर्शन मिलेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें.

व्यापार और नौकरी: मेहनत का फल मिलेगा और अधिकारी संतुष्ट रहेंगे. नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय विस्तार की योजना के लिए समय अनुकूल है.

करियर और शिक्षा: नई शुरुआत के लिए दिन शुभ है. विद्यार्थी अध्ययन में टालमटोल से बचें. किसी कानूनी या कागजी काम को अधूरा न छोड़ें.

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द, पीठ दर्द या थकान की समस्या हो सकती है. हल्की स्ट्रेचिंग करें और काम के बीच थोड़ा टहलें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पुराने प्रयासों से लाभ होगा. बड़ी संपत्ति या निवेश के सौदे में दस्तावेजों की जांच अवश्य करें.

प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन में समझ और सहयोग रहेगा. जीवनसाथी आपके फैसलों का समर्थन करेगा. परिजनों के सहयोग से रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: काई हरा

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद को भोजन कराएं.

कुंभ राशिफल (Aquarius)

पारिवारिक जीवन: परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा और घर में शांति रहेगी. पुराने वित्तीय मामलों का समाधान होने से प्रसन्नता बढ़ेगी. बुजुर्गों की सलाह लें.

व्यापार और नौकरी: शोध, तकनीक और विश्लेषणात्मक कार्यों से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी. व्यापार में नए अवसर मिलेंगे; जोखिम आंककर ही आगे बढ़ें.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. कामकाजी लोग दक्षता बढ़ाने हेतु नए स्किल्स सीखने पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. मानसिक थकान या नींद की कमी से बचें. स्क्रीन से समय-समय पर ब्रेक लें.

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के मजबूत योग हैं. रुके हुए भुगतान या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. अतिरिक्त धन को बचत में लगाएं.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. पुराने मुद्दों पर शांति से बात करें. अविवाहितों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन संभव है.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: सफेद

उपाय: शनि देव का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें.

पारिवारिक जीवन: वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. परिवार से संबंधित शुभ समाचार से उत्साह बढ़ेगा. धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक साझेदारी में लाभ के संकेत हैं. नया अनुबंध या बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. नौकरीपेशा जातकों को अधिकारियों की सराहना मिलेगी.

करियर और शिक्षा: निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. टीमवर्क वाले कार्यों में सफलता मिलेगी. छात्रों के लिए नए कोर्स या उच्च शिक्षा पर विचार हेतु दिन शुभ है.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को शारीरिक ऊर्जा पर हावी न होने दें. पर्याप्त जल ग्रहण करें, समय पर भोजन लें और योग से मन को शांत रखें.

आर्थिक स्थिति: आमदनी स्थिर रहेगी और व्यावसायिक साझेदारियों से धन लाभ होगा. निवेश करते समय भावनाओं के बजाय विवेक से काम लें.

प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर विचार होगा. विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: पीला

उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें और जरूरतमंदों को चने की दाल या पीले फल का दान करें.

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