Aaj Ka Scorpio Rashifal (18 December 2025): वृश्चिक राशि चंद्रमा आपकी राशि में होने से मन बेचैन और उदास रह सकता है!
Today scorpio Horoscope 18 December 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrischik Rashifal 18 December 2025 in Hindi: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिलाजुला रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण मन बेचैन और उदास रह सकता है.
फिर भी धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देगा. गारमेंट और रेडीमेड बिजनेस में पुराने ऑर्डर पूरे होने से पहले ही नए ऑर्डर मिलने के योग हैं, जो व्यवसाय के लिए शुभ संकेत लेकर आएंगे.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए दिन लाभकारी रहेगा. पुराने ऑर्डर कम्पलीट होने से पहले नए ऑर्डर मिल सकते हैं. मार्केट में सूझबूझ और रणनीति के साथ काम करने पर मुनाफा बढ़ेगा.
नौकरी राशिफल
एंप्लॉयड जातकों को करियर संबंधी प्रश्नों के समाधान मिलेंगे. सूझबूझ और समझदारी से लिए गए निर्णय आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. वर्कस्पेस पर किसी कार्य को लेकर घमंड या अहंकार से बचें.
लव और फैमिली राशिफल
लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. पारिवारिक वातावरण सुखद और मधुर रहेगा. सामाजिक स्तर पर बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स की शुरुआत अच्छी रहेगी. नई पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगी. किसी बड़े का मार्गदर्शन आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में प्रशिक्षण या सीखने का अवसर मिल सकता है.
हेल्थ राशिफल
तनाव से बचें और मानसिक शांति बनाए रखें. हल्की फुल्की एक्टिविटी और संतुलित आहार से सेहत सामान्य रहेगी.
भाग्यशाली अंक: 1
अनलकी नंबर: 4
लकी रंग: सफ़ेद
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में नए ऑर्डर मिलने की संभावना है?
A1: हां, पुराने ऑर्डर पूरे होने से पहले ही नए ऑर्डर मिलने के योग हैं.
Q2: नौकरी में करियर सुधार कैसे होगा?
A2: सूझबूझ और समझदारी से लिए गए निर्णय आपके लिए लाभकारी साबित होंगे.
Q3: क्या पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा?
A3: हां, परिवार और बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL