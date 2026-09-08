Aaj Ka Rashifal: 8 सितंबर को आपकी राशि के लिए दिन कैसा रहेगा? जानें आज का राशिफल

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 8 September 2026: आज दोपहर 3:26 से पहले निपटा लें जरूरी काम? राशि देखकर बनाएं दिन का प्लान

Aaj Ka Rashifal 8 September 2026: आज दोपहर 3:26 से पहले निपटा लें जरूरी काम? राशि देखकर बनाएं दिन का प्लान

Aaj Ka Rashifal 8 September 2026: आज का राशिफल मेष, तुला, मकर राशि के लिए विशेष है. गुरु और चंद्रमा कर्क राशि में साथ रहेंगे. पढ़ें मेष से मीन तक नौकरी, कारोबार, पैसा, परिवार और सेहत का हाल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 08 Sep 2026 06:12 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: 8 सितंबर 2026 को चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में रहेंगे. इसी राशि में बृहस्पति भी मौजूद हैं, इसलिए गुरु और चंद्रमा की युति बन रही है. ज्योतिष में इसे गजकेसरी योग से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका फल हर व्यक्ति को एक जैसा नहीं मिलता.

यह देखना जरूरी है कि आपकी राशि से यह युति किस भाव में बन रही है. साथ ही कन्या राशि में बुध की मजबूत स्थिति कामकाज, हिसाब-किताब और बातचीत से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगी. मंगलवार, द्वादशी तिथि और पुष्य नक्षत्र के बीच आपका दिन किस ओर जा सकता है, इसे राशि के अनुसार समझते हैं.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के पावन प्रभाव के साथ आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मानसिक संतोष और कार्यसिद्धि लेकर आया है. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख भाव - कर्क राशि) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं. वहीं आपकी राशि के स्वामी मंगल तीसरे भाव में सक्रिय हैं और छठे भाव में उच्च के बुध आपके प्रतिद्वंद्वियों पर आपकी बढ़त बनाए रखेंगे. यह ग्रह स्थिति आपको कार्यक्षेत्र और परिवार दोनों जगह मजबूती प्रदान करेगी.

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करियर और व्यवसाय (Career & Business)
कार्यस्थल पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय शक्ति का सकारात्मक प्रभाव दिखेगा. चौथे भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी प्रोजेक्ट्स और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स को विशेष पहचान और सम्मान मिलेगा. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. कारोबारियों को नई डील्स फाइनल करने, प्रॉपर्टी या ऑफिस रिनोवेशन से जुड़े मामलों में मनचाही सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन धन संचय और अचल संपत्ति से लाभ कमाने के संकेत दे रहा है. चतुर्थ भाव का गजकेसरी योग भूमि, भवन या वाहन की खरीद-बिक्री से बड़ा वित्तीय लाभ करा सकता है. पूर्व में किए गए स्मार्ट निवेशों से भी अच्छा रिटर्न मिलने के आसार हैं. छठे भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से कर्ज या अटके हुए भुगतानों के निपटारे में मदद मिलेगी. बड़े वित्तीय सौदे, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े फैसले दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

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पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में सुख, शांति और आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा. माताजी का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद आपको मानसिक शांति देगा तथा उनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत मधुर रहेगा और आप दोनों मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे. प्रेम संबंधों में स्थिरता और भावनात्मक प्रगाढ़ता आएगी; पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. पुष्य नक्षत्र और चंद्रमा-गुरु की युति पुरानी मानसिक बेचैनी और तनाव को दूर करेगी. फिर भी मौसमी बदलाव के कारण छाती में हल्का कफ या भारीपन न हो, इसके लिए गुनगुने पानी का सेवन करें. संतुलित दिनचर्या रखें और सुबह के समय हल्का व्यायाम व प्राणायाम जरूर करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए व बड़े काम की शुरुआत करने से बचें. मंगलवार का दिन और राशि स्वामी मंगल होने से हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. पुष्य नक्षत्र के शुभ प्रभाव के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और जरूरतमंदों को गुड़-चने का दान करें.

  • शुभ रंग: लाल और केसरिया
  • शुभ अंक: 9

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के प्रभाव के साथ आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए पराक्रम, प्रभाव और नए संपर्कों के विस्तार का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम व संचार भाव - कर्क राशि) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बना रहे हैं. इसके साथ ही पंचम भाव में उच्च के बुध आपकी बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक सोच को नई धार देंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
तीसरे भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से आपकी संवाद शैली, नेटवर्किंग और प्रेजेंटेशन में जबर्दस्त निखार आएगा. मीडिया, पब्लिशिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आईटी, सेल्स, लेखन और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियां लेकर आएगा. दफ्तर में आपके नए विचारों को सराहा जाएगा और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. कारोबारियों को छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राओं या ऑनलाइन मीटिंग्स से बड़े क्लाइंट्स और नए प्रोजेक्ट्स हासिल करने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन स्वयं के प्रयासों और बौद्धिक सौदों से धन लाभ कमाने का है. पंचम भाव का उच्च बुध शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या पूर्व में किए गए स्मार्ट निवेश से अप्रत्याशित मुनाफा करा सकता है. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से अटके हुए भुगतानों की वसूली में गति आएगी. किसी भी नए अनुबंध, गैजेट खरीद या वित्तीय सौदे को अंतिम रूप देने के लिए दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में छोटे भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से घर में मांगलिक और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहरा तालमेल रहेगा. प्रेम संबंधों में बौद्धिक बातचीत और परिपक्व दृष्टिकोण से रिश्ता और अधिक मजबूत होगा; आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आज ऊर्जा और स्फूर्ति का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. तीसरे भाव में गजकेसरी योग पुरानी मानसिक थकान और आलस्य को पूरी तरह समाप्त करेगा. फिर भी गले या कंधों में हल्के खिंचाव से बचने के लिए काम के बीच में वॉक करें और स्क्रीन टाइम नियंत्रित रखें. नियमित प्राणायाम करें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान कोई नया या बड़ा वित्तीय जोखिम न लें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग पर हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें तथा शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल चढ़ाएं. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और गाय को हरा चारा या भीगी हुई चना दाल खिलाना विशेष शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: सफेद और हल्का फिरोजी
  • शुभ अंक: 6

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के प्रभाव के साथ आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए धन संचय, पारिवारिक सुख और वाणी के प्रभाव में वृद्धि का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन व कुटुंब भाव - कर्क राशि) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं. साथ ही आपकी राशि के स्वामी बुध चतुर्थ भाव (कन्या राशि) में अपनी उच्च स्थिति में विराजमान होकर 'भद्र महापुरुष राजयोग' का प्रभाव बनाए हुए हैं.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दूसरे भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से आपकी व्यावसायिक बातचीत, नेगोशिएशन और प्रेजेंटेशन बेहद प्रभावशाली रहेंगी. बैंकिंग, फाइनेंस, सीए, लीगल, मीडिया, पब्लिशिंग, टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़े प्रोजेक्ट्स या नई जिम्मेदारियां हासिल करने का है. दफ्तर में आपके सुझावों को उच्च स्तर पर सराहा जाएगा. कारोबारियों को पारिवारिक व्यापार में विस्तार और नए निवेशकों या वेंडर्स के साथ फायदेमंद सौदे फाइनल करने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बैंक बैलेंस को मजबूत करने और धन संचय के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा. द्वितीय भाव में गजकेसरी योग पैतृक संपत्ति, पारिवारिक व्यवसाय या पुराने निवेशों से बड़ा वित्तीय लाभ करा सकता है. पुष्य नक्षत्र के शुभ प्रभाव से अटका हुआ पुराना धन वापस मिलने के प्रबल आसार हैं. चतुर्थ भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े सौदों में भी मुनाफा होगा. बड़े वित्तीय लेन-देन और अनुबंध दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और सौहार्द का माहौल रहेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों और माताजी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक एकता और मजबूत होगी. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से घर में कोई मांगलिक या आध्यात्मिक चर्चा हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहरा तालमेल बना रहेगा. प्रेम संबंधों में आपकी मधुर वाणी और समझदारी पार्टनर का विश्वास और बढ़ाएगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप तरोताजा और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा-गुरु का प्रभाव पुरानी मानसिक बेचैनी और तनाव को समाप्त करेगा. हालांकि, खान-पान में सात्विक और ताजा भोजन लें ताकि गले या पाचन में कोई हल्की असुविधा न हो. नियमित रूप से प्राणायाम करें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन बनाए रखें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए बड़े कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और राशि स्वामी बुध की शुभता के लिए गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

  • शुभ रंग: हरा और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 5

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के पावन प्रभाव के साथ आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए आत्मबल, सम्मान और नई ऊंचाइयों को छूने का रहेगा. आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में राशि स्वामी चंद्रमा का उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करना एक अत्यंत प्रभावशाली 'गजकेसरी योग' और 'हंस राजयोग' का निर्माण कर रहा है. इसके साथ ही तीसरे भाव में उच्च के बुध का गोचर आपके संचार कौशल और पराक्रम को कई गुना बढ़ाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
लग्न में गजकेसरी योग का निर्माण कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता को शीर्ष पर पहुंचाएगा. प्रबंधन, प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, कानून, रिसर्च और मीडिया से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके निर्णयों पर पूरा भरोसा जताएंगे. कारोबारियों को बड़े संस्थानों, ब्रांड्स या सरकारी विभागों से नए और दीर्घकालिक अनुबंध हासिल करने में शानदार सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन धन प्रवाह और आर्थिक सुदृढ़ता के लिहाज से बेहद फलदायी रहेगा. लग्न में चंद्रमा-गुरु की शुभ युति से पुराने निवेशों और कार्यक्षेत्र की उपलब्धियों से अप्रत्याशित धन लाभ के योग बन रहे हैं. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से भूमि, वाहन या अचल संपत्ति में किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा. तीसरे भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से नए व्यावसायिक सौदे समय पर पूरे होंगे. बड़े वित्तीय लेन-देन दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में उत्सव और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से घर के बुजुर्गों और माताजी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अत्यंत मधुर, प्रेमपूर्ण और आत्मीय रहेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और परिपक्वता आएगी; पार्टनर आपके व्यक्तित्व और विचारों से बेहद प्रभावित रहेगा और आप दोनों साथ में सुखद समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति का स्तर उत्कृष्ट रहेगा. लग्न में चंद्रमा और गुरु की उपस्थिति पुरानी बीमारियों, मानसिक बेचैनी और तनाव को पूरी तरह दूर करेगी. आपका मन शांत और सकारात्मक विचारों से भरा रहेगा. खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं, नियमित प्राणायाम करें और दिनभर में पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन बनाए रखें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए बड़े कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल चढ़ाएं. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और जरूरतमंदों को पीले फल या भोजन का दान करें.

  • शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 2

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के प्रभाव के साथ आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए आंतरिक शांति, दूरगामी निवेश और आध्यात्मिक प्रगति का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव (व्यय व मोक्ष भाव - कर्क राशि) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं. इसके साथ ही दूसरे भाव में उच्च के बुध आपकी वाणी के प्रभाव और वित्तीय समझ को मजबूत बनाए रखेंगे.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
द्वादश भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), विदेश व्यापार, आयात-निर्यात, रिसर्च, लीगल मामलों और सुदूर संपर्कों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन बेहद फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में किसी दूरगामी प्रोजेक्ट या संस्थागत विस्तार की रूपरेखा तैयार हो सकती है. दफ्तर में अपने काम को शांति और एकाग्रता के साथ पूरा करें तथा ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें. व्यापारियों को विदेशी संपर्कों या बाहरी क्लाइंट्स से नए बड़े अनुबंध हासिल करने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन सुनियोजित खर्चों और विदेशी स्रोतों से लाभ कमाने का है. दूसरे भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से बचत योजनाओं में संतुलन बना रहेगा. द्वादश भाव में गजकेसरी योग धार्मिक कार्यों, चैरिटी, अस्पताल या व्यावसायिक विस्तार पर पूंजी निवेश का संकेत दे रहा है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से पुराना फंसा हुआ धन वापस आने की उम्मीद है. बड़े वित्तीय लेन-देन और अनुबंध दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना शुभ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा. परिवार के किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान पर चर्चा हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा और वे आपके फैसलों में पूरा सहयोग देंगे. प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें; बेवजह की गलतफहमी या शक को रिश्ते में जगह न दें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
द्वादश भाव में चंद्रमा-गुरु के प्रभाव से मन में शांति और संतोष रहेगा, लेकिन काम के दबाव या देर रात तक जागने के कारण आंखों में थकान या अनिद्रा की हल्की समस्या हो सकती है. खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं और तली-भुनी चीजों से परहेज करें. मानसिक ताजगी और शारीरिक स्फूर्ति बनाए रखने के लिए सुबह ध्यान (Meditation) और प्राणायाम का अभ्यास करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए बड़े कार्य की शुरुआत करने से बचें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और गाय को हरी घास या भीगी हुई चना दाल खिलाएं.

  • शुभ रंग: सुनहरा और केसरिया
  • शुभ अंक: 1

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के प्रभाव के साथ आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए आय में भारी वृद्धि, मान-सम्मान और सामाजिक दायरे के विस्तार का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ व आय भाव - कर्क राशि) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं. इसके साथ ही आपकी ही राशि (लग्न भाव) में राशि स्वामी बुध स्वराशि और उच्च होकर विराजमान हैं, जिससे 'भद्र महापुरुष राजयोग' का पूरा लाभ आपको मिल रहा है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
एकादश भाव में गजकेसरी योग और लग्न में उच्च के बुध का दोहरा प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और विश्लेषणात्मक दक्षता को शीर्ष पर पहुंचाएगा. आईटी, डेटा साइंस, फाइनेंस, मीडिया, प्रशासन, रिसर्च और लीगल कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियां और प्रमोशन के संकेत लेकर आया है. आपके फैसलों को दफ्तर में सर्वोच्च सम्मान मिलेगा. कारोबारियों को बड़े क्लाइंट्स, मल्टीनेशनल कंपनियों और निवेशकों के साथ नए व बड़े अनुबंध हासिल करने में जबरदस्त सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन धन लाभ, बचत और नए स्रोतों से आय के द्वार खोलने के सबसे मजबूत योग बना रहा है. लाभ भाव में चंद्रमा-गुरु की युति पुराने निवेश, शेयर बाजार, कमोडिटी या पैतृक संपत्ति से अप्रत्याशित मुनाफा दिला सकती है. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से अटका हुआ पुराना धन वापस मिलने के पूरे आसार हैं. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, संपत्ति की खरीद या नए निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में उत्सव, सुख-शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूर्ण समर्थन मिलने से आपका मनोबल ऊंचा रहेगा. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से घर में कोई धार्मिक चर्चा या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अत्यंत मधुर और विश्वास से भरा रहेगा. प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी; पार्टनर आपके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित रहेगा और आप दोनों साथ मिलकर भविष्य के लिए बेहतरीन योजनाएं बनाएंगे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता का स्तर आज बहुत उत्कृष्ट रहेगा. लग्न में बुध और ग्यारहवें भाव में चंद्रमा-गुरु की उपस्थिति पुरानी बीमारियों, नसों में खिंचाव या पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करेगी. आपका मन सकारात्मक विचारों और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं, नियमित प्राणायाम करें और दिनभर में पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन बनाए रखें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग पर हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें तथा शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल चढ़ाएं. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और राशि स्वामी बुध की शुभता के लिए गाय को हरी घास या भीगी हुई मूंग दाल खिलाएं.

  • शुभ रंग: पन्ना हरा और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 5

तुला राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के प्रभाव के साथ आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में सर्वोच्च प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और पदोन्नति के योग लेकर आया है. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव (कर्म भाव - कर्क राशि) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं. इसके साथ ही द्वादश भाव में उच्च के बुध का गोचर दूरगामी योजनाओं और बाहरी संपर्कों से लाभ को और मजबूत बनाएगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दशम भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से कार्यस्थल पर आपकी स्थिति अत्यंत प्रभावशाली और सम्मानित बनेगी. कॉरपोरेट मैनेजमेंट, प्रशासनिक सेवाओं, बैंकिंग, कानून, शिक्षा, मीडिया और सलाहकारिता से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों और पदोन्नति का संकेत दे रहा है. उच्चाधिकारी और वरिष्ठ जन आपकी कार्यशैली से अत्यंत प्रभावित रहेंगे. कारोबारियों को सरकारी क्षेत्र, बड़े संस्थानों और ब्रांड्स से नए व लाभकारी अनुबंध हासिल करने में पूर्ण सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन कार्यक्षेत्र की सफलताओं के माध्यम से स्थायी धन लाभ और आय के नए स्रोत खोलने का है. दशम भाव में गजकेसरी योग और द्वादश भाव में उच्च का बुध कार्यक्षेत्र व बाहरी संपर्कों से अच्छा धन प्रवाह सुनिश्चित करेंगे. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से अचल संपत्ति या वाहन से जुड़े निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देंगे. बड़े वित्तीय फैसलों, संपत्ति के दस्तावेजों या अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए दोपहर 11:53 से 12:43 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में सुख, शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. पिता व घर के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर स्नेह और मार्गदर्शन मिलने से मन में उत्साह बना रहेगा. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से घर में किसी मांगलिक या आध्यात्मिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहरा तालमेल देखने को मिलेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और परिपक्वता आएगी; पार्टनर आपके काम और जिम्मेदारियों का पूरा सम्मान करेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. दशम भाव में चंद्रमा-गुरु की युति पुरानी मानसिक थकान और कार्यभार से उपजे तनाव को दूर करेगी. फिर भी दिनभर की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन लें और काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें. मानसिक शांति और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए नियमित प्राणायाम करें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन बनाए रखें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग पर हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें तथा शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल चढ़ाएं. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और गाय को हरी घास या भीगी हुई चना दाल खिलाना विशेष फलदायी रहेगा.

  • शुभ रंग: सफेद और हल्का फिरोजी
  • शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के प्रभाव के साथ आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य के पूर्ण समर्थन, आध्यात्मिक उन्नति और रुकी हुई योजनाओं के पुनः सक्रिय होने का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य व धर्म भाव - कर्क राशि) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं. इसके साथ ही एकादश भाव में उच्च के बुध का गोचर आपके आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रभाव को निरंतर मजबूत बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
भाग्य भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से कार्यक्षेत्र में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होंगी. उच्च शिक्षा, शोध, कानूनी सलाहकारिता, पब्लिशिंग, मीडिया, विदेशी व्यापार और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़े अवसरों और मान-सम्मान में वृद्धि का रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. कारोबारियों को लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्राओं या सुदूर संपर्कों से नए व बड़े अनुबंध हासिल करने में शानदार सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन भाग्य और बुद्धिमत्ता के मेल से प्रचुर धन लाभ का संकेत दे रहा है. एकादश भाव में उच्च के बुध और नवम भाव में गजकेसरी योग के प्रभाव से पूर्व में किए गए किसी निवेश, पैतृक पक्ष या बड़े क्लाइंट से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से अटके हुए भुगतानों की प्राप्ति होगी और बचत में उल्लेखनीय सुधार होगा. बड़े वित्तीय फैसलों, निवेश या संपत्ति से जुड़े एग्रीमेंट दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में तय करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से शांति, मांगलिक उत्साह और आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा. पिता या घर के बुजुर्गों का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बहुत परिपक्व और गहरी रहेगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता और भावनात्मक प्रगाढ़ता आएगी; पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत के योग बनेंगे.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता का स्तर आज बहुत उत्कृष्ट रहेगा. नवम भाव में चंद्रमा-गुरु का प्रभाव पुरानी मानसिक बेचैनी, थकान और तनाव को पूरी तरह समाप्त करेगा. खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं, दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें तथा शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और राशि स्वामी मंगल की शुभता के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें.

  • शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून
  • शुभ अंक: 9

धनु राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के प्रभाव के साथ आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए गूढ़ ज्ञान, शोध कार्यों में सफलता और अप्रत्याशित वित्तीय मजबूती लेकर आया है. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव (कर्क राशि) में राशि स्वामी उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं. इसके साथ ही दशम भाव में उच्च के बुध का गोचर आपके करियर और सामाजिक प्रभाव को निरंतर मजबूती प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
दशम भाव में उच्च के बुध और अष्टम भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से रिसर्च, डेटा एनालिसिस, ऑडिट, टैक्स, इंश्योरेंस, लीगल और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन बेहद फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीतिक सोच और गोपनीय योजनाओं को शीर्ष स्तर पर सराहा जाएगा. दफ्तर में जटिल समस्याओं को सुलझाने में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी. कारोबारियों को साझेदारों के साथ मिलकर पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने और नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने में सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पैतृक संपत्ति, बीमा क्लेम, पूर्व में किए गए किसी सुरक्षित निवेश या गुप्त स्रोतों से अप्रत्याशित धन लाभ के संकेत दे रहा है. दशम भाव में उच्च का बुध व्यापार और नौकरी के माध्यम से स्थायी आमदनी का प्रवाह बनाए रखेगा. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से पुराने कर्जों या देनदारियों के निपटारे में आसानी होगी. बड़े वित्तीय फैसलों, निवेश या एग्रीमेंट के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से आध्यात्मिक और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता आएगी और उनका सहयोग प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ गहरी होगी और वे आपके मानसिक संबल बनेंगे. प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें; बेवजह के संदेह या अति-विश्लेषण से बचें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
अष्टम भाव में चंद्रमा-गुरु की उपस्थिति के कारण मानसिक रूप से आप काफी शांत और संतुलित रहेंगे. हालांकि, खान-पान में अत्यधिक तेल-मसाले या भारी भोजन से परहेज करें ताकि पेट में गैस या अपच की शिकायत न हो. नियमित रूप से प्राणायाम करें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए बड़े कार्य की शुरुआत करने से बचें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प व तुलसी दल चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई चना दाल खिलाएं.

  • शुभ रंग: पीला और केसरिया
  • शुभ अंक: 3

मकर राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के प्रभाव के साथ आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए साझेदारी में बड़ी सफलता, दांपत्य सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा में विस्तार लेकर आया है. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव (साझेदारी व दांपत्य भाव - कर्क राशि) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं. इसके साथ ही नवम भाव में उच्च के बुध का गोचर आपके भाग्य और बौद्धिक कौशल को नई मजबूती प्रदान करेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
सप्तम भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से साझेदारी के व्यवसाय, कंसल्टेंसी, लीगल एडवाइजरी, उच्च शिक्षा, पीआर और पब्लिक डीलिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए दिन अत्यंत लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी विश्वसनीयता और कुशल प्रबंधन की वरिष्ठ अधिकारी खुलकर सराहना करेंगे. नए क्लाइंट्स के साथ बातचीत बेहद सकारात्मक रहेगी. कारोबारियों को बड़े कॉर्पोरेट या सरकारी क्षेत्रों से नए और दीर्घकालिक अनुबंध हासिल करने में शानदार सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन संयुक्त प्रयासों और बौद्धिक सौदों से धन लाभ कमाने का है. नवम भाव में उच्च का बुध और सप्तम भाव में गजकेसरी योग पूर्व में किए गए किसी निवेश या व्यावसायिक पार्टनरशिप से बड़ा मुनाफा करा सकते हैं. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और बैंक बैलेंस मजबूत होगा. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते, एग्रीमेंट या निवेश से जुड़े पेपर्स पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में सुख, शांति और मांगलिक वातावरण बना रहेगा. सप्तम भाव में गजकेसरी योग के प्रभाव से दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ, प्रेम और सामंजस्य चरम पर रहेगा. जीवनसाथी की कोई महत्वपूर्ण सलाह आपके काम आ सकती है. प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी और आप अपने रिश्ते को विवाह के स्तर पर ले जाने के लिए परिवार से सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि से पुरानी शारीरिक थकान और तनाव से राहत मिलेगी. हालांकि मौसमी बदलाव को देखते हुए खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं और तली-भुनी चीजों से परहेज करें. मानसिक एकाग्रता और ताजगी बनाए रखने के लिए नियमित प्राणायाम करें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन बनाए रखें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी बड़े जोखिम भरे कार्य की शुरुआत न करें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और गाय को भीगी हुई चना दाल या हरा चारा खिलाएं.

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू और हल्का हरा
  • शुभ अंक: 8

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के प्रभाव के साथ आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए गुप्त शत्रुओं पर विजय, कर्ज से मुक्ति और कार्यक्षेत्र में दबदबा बनाने का रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु भाव - कर्क राशि) में उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं. इसके साथ ही अष्टम भाव में उच्च के बुध का गोचर शोध, तकनीक और अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की संभावनाओं को मजबूत कर रहा है.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
छठे भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से कार्यस्थल पर आपके विरोधी और छिपे हुए प्रतिद्वंद्वी स्वतः परास्त होंगे. आईटी, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, लीगल, टैक्स, ऑडिट और मेडिकल सेक्टर से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों का रहेगा. दफ्तर में जटिल मामलों को सुलझाने में आपकी प्रशंसा होगी. कारोबारियों को पुराने कर्जों या अटके हुए भुगतानों से राहत मिलेगी और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
वित्तीय मोर्चे पर आज का दिन पुराने विवादों और देनदारियों से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा. छठे भाव के प्रभाव से बैंक लोन या उधारी चुकाने में सफलता मिलेगी. आठवें भाव में उच्च का बुध बीमा, पैतृक संपत्ति या गुप्त स्रोतों से अचानक धन लाभ के योग बना रहा है. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से आर्थिक स्थिरता आएगी. किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या सौदे को दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में अंतिम रूप देना सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से शांति, अनुशासन और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा. मामा पक्ष या ननिहाल से किसी अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ स्वास्थ्य या छोटी-मोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य से काम लें. प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और किसी भी बात को तूल देने से बचें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
छठे भाव में चंद्रमा-गुरु की स्थिति के कारण पुराने रोगों से काफी राहत मिलेगी, लेकिन पेट के निचले हिस्से, पाचन या नसों में खिंचाव के प्रति सतर्क रहें. खान-पान में सात्विक और ताजा भोजन लें तथा बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें. मानसिक शांति और शारीरिक स्फूर्ति बनाए रखने के लिए नियमित रूप से प्राणायाम और हल्का व्यायाम करें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए बड़े कार्य की शुरुआत करने से बचें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व काले तिल अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं और गाय को भीगी हुई चना दाल खिलाएं.

  • शुभ रंग: आसमानी और हल्का नीला
  • शुभ अंक: 8

मीन राशि दैनिक राशिफल: 8 सितंबर 2026 (मंगलवार)

भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि (दोपहर 02:44 तक) और पुष्य नक्षत्र (शाम 04:40 तक) के प्रभाव के साथ आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए बौद्धिक चमक, संतान सुख और नए अवसरों से भरा रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव (विद्या, बुद्धि व संतान भाव - कर्क राशि) में राशि स्वामी उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ अत्यंत शुभ 'गजकेसरी योग' का निर्माण कर रहे हैं. इसके साथ ही सप्तम भाव में उच्च के बुध का गोचर साझेदारी और वैवाहिक जीवन में संतुलन व मजबूती बनाए रखेगा.

करियर और व्यवसाय (Career & Business)
पंचम भाव में चंद्रमा-गुरु की युति से आपकी निर्णय क्षमता, क्रिएटिविटी और रणनीतिक सोच बेहद प्रभावी रहेगी. शिक्षा, शोध, डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर, मीडिया, लेखन, कला और कंसल्टिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत दे रहा है. कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं सफल होंगी और सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलेगा. कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने और ग्राहकों के साथ नए व लाभकारी अनुबंध साइन करने में शानदार सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन स्मार्ट फैसलों और बौद्धिक कौशल से बड़ा धन लाभ कमाने का है. पंचम भाव में गजकेसरी योग और सप्तम भाव में उच्च का बुध शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या पूर्व में किए गए किसी निवेश से अप्रत्याशित मुनाफा करा सकते हैं. पुष्य नक्षत्र के पावन प्रभाव से आय के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. किसी भी बड़े वित्तीय समझौते या निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दोपहर 11:53 से 12:43 के अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करना सर्वोत्तम रहेगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन (Love & Family)
घर-परिवार में आनंद, सुख और आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा. संतान पक्ष से कोई उत्साहवर्धक समाचार या उपलब्धि मिलने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ेगी. सप्तम भाव में उच्च के बुध के प्रभाव से दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहरा तालमेल रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक प्रगाढ़ता और रोमांस बढ़ेगा; आप अपने पार्टनर के साथ सुखद समय बिताएंगे और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)
शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान और मानसिक रूप से शांत व तरोताजा महसूस करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा-गुरु की शुभ स्थिति पुरानी मानसिक बेचैनी और तनाव को पूरी तरह दूर करेगी. फिर भी खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें ताकि पाचन तंत्र एकदम दुरुस्त रहे. दिनचर्या में नियमित प्राणायाम व ध्यान को शामिल करें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन बनाए रखें.

महत्वपूर्ण समय और उपाय
आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा. दोपहर 03:26 से शाम 05:01 तक राहुकाल रहने के कारण इस समय के दौरान किसी नए व बड़े काम की शुरुआत करने से बचें. मंगलवार और पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें तथा शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल चढ़ाएं. भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले फल अर्पित करें और गाय को भीगी हुई चना दाल या हरा चारा खिलाना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

  • शुभ रंग: पीला और सुनहरा
  • शुभ अंक: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 08 Sep 2026 06:12 AM (IST)
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