Aaj Ka Rashifal: गुरुवार 27 अगस्त 2026 का दिन दो अलग-अलग हिस्सों में आगे बढ़ेगा. चंद्रमा दोपहर 1:35 बजे तक मकर राशि में रहेगा और इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेगा.

यह बदलाव किसी राशि के लिए आय का रास्ता खोलेगा तो किसी का ध्यान करियर, साझेदारी या बढ़ते खर्च की ओर ले जाएगा. मेष को दोपहर बाद लाभ के संकेत हैं.

वृषभ को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वहीं, कर्क और मीन राशि वालों को धन से जुड़े फैसलों में सावधानी रखनी होगी. पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

मेष राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Mesh Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान व विद्या के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव का प्राकट्य पर्व यानी 'हयग्रीव जयंती' का पावन प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से दशम भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद वह एकादश भाव (कुंभ राशि) यानी लाभ व आय भाव में प्रवेश करेगा. हयग्रीव जयंती और इस शुभ गोचर के संयुक्त प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय कौशल और कर्मक्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

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दिन के पहले हिस्से में कर्मक्षेत्र की व्यस्तताएं सफल रहेंगी और दोपहर के बाद आय के नए स्रोत व मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि, अति-उत्साह में अपनी सीमाओं की अनदेखी न करें; ज्ञान और धैर्यपूर्वक किए गए प्रयास बड़ी सफलता दिलाएंगे.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर बौद्धिक विवेक का उपयोग करें; दोपहर बाद लाभ और आय के प्रबल योग बनेंगे.

आज का मेष राशिफल

चंद्रमा के दशम और फिर एकादश भाव में गोचर करने से आज का दिन करियर में प्रगति, ज्ञानार्जन और वित्तीय लाभ के लिए अनुकूल रहेगा. सुबह के समय कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या कार्यप्रणाली को अपनी सूझबूझ से व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी. प्रशासनिक या वरिष्ठ संपर्कों से जुड़ा कोई अटका हुआ काम गति पकड़ेगा.

दोपहर के बाद आपका ध्यान आर्थिक मजबूती, नए संपर्कों और सामाजिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा. किसी भी काम में हड़बड़ी या दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. आज की गई मेहनत और बौद्धिक समझ आने वाले दिनों में आपके प्रभाव, लाभ और अधिकार क्षेत्र को मजबूत करेगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती का प्रभाव अनुसंधान, लेखन, शिक्षण, तकनीक और रणनीतिक प्रबंधन से जुड़े जातकों को विशेष बौद्धिक बढ़त दिलाएगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या किसी महत्वपूर्ण टीम का नेतृत्व मिल सकता है. दोपहर के बाद सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे रुके हुए असाइनमेंट पूरे होंगे.

यदि आप प्रमोशन, नए असाइनमेंट या उच्च पद के लिए प्रयासरत हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत देगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दोपहर के बाद का समय नए सौदों को अंतिम रूप देने और मुनाफा बढ़ाने के लिए उत्तम रहेगा. दैनिक बिक्री में तेजी आएगी और नेटवर्क का विस्तार होगा.

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. सुरक्षित बचत योजनाओं या कारोबार के विस्तार में निवेश के लिए समय अनुकूल है. हालांकि, शॉर्टकट या बिना सोचे-समझे किए गए बड़े खर्चों से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

दोपहर के बाद मित्रों या जीवनसाथी के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद बेहतर रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, अत्यधिक कार्यव्यस्तता और भागदौड़ के कारण पैरों या घुटनों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित स्ट्रेचिंग करें और हल्का व पौष्टिक भोजन लें.

मेष राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के 'हयग्रीव' स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प व चने की दाल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तक, कलम या पीला फल दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पीला और लाल

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने सबसे जरूरी पेशेवर और वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता सूची में रखकर पूरा करें, ज्ञान और विवेक के साथ निर्णय लें तथा कार्यस्थल पर अहंकार से दूर रहें.

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वृषभ राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Vrishabha Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से नवम भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद दशम भाव (कुंभ राशि) यानी कर्म भाव में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय कौशल और कार्यक्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दिन के पहले हिस्से में भाग्य का साथ और वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा, वहीं दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों व उपलब्धियों के योग बनेंगे.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती के प्रभाव से अपनी योजनाओं में बौद्धिक विवेक और धैर्य बनाए रखें; दोपहर बाद कर्मक्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा.

आज का वृषभ राशिफल

चंद्रमा के नवम और फिर दशम भाव में गोचर करने से आज का दिन भाग्य और कर्म के सुंदर संतुलन का रहेगा. सुबह के समय उच्च अध्ययन, कानूनी मामलों और रणनीतिक योजनाओं को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी. गुरुजनों और अनुभवी लोगों की सलाह अत्यधिक फलदायी साबित होगी.

दोपहर के बाद आपका पूरा ध्यान कार्यक्षेत्र, पेशेवर छवि और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को गति देने पर रहेगा. किसी भी काम में हड़बड़ी या दूसरों की आलोचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. आज बनाई गई कार्ययोजनाएं आपके करियर को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करेंगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती के शुभ प्रभाव से शोध, शिक्षण, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग और प्रबंधन से जुड़े जातकों के प्रदर्शन में निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को उच्चाधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा.

दोपहर के बाद नई जिम्मेदारियां या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. यदि पदोन्नति या नए पद के लिए प्रयासरत हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत देगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दोपहर के बाद का समय नए व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देने और बाजार में साख मजबूत करने के लिए उत्तम रहेगा. नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित होंगे और दैनिक बिक्री में सुधार आएगा.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश से लाभ के योग हैं. कारोबार के विस्तार या तकनीकी सुधार में धन लगाने के लिए समय अनुकूल है. हालांकि, जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश से दूर रहें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और धार्मिक माहौल रहेगा. पिता व वरिष्ठ परिजनों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा. घर के किसी मांगलिक या शुभ कार्य पर सार्थक चर्चा हो सकती है.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के बाद शाम को घुटनों या जांघों में हल्की थकान हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित स्ट्रेचिंग करें और सात्विक व हल्का आहार लें.

वृषभ राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प या चने की दाल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या धार्मिक पुस्तक का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने सबसे जरूरी करियर और रणनीतिक लक्ष्यों को प्राथमिकता दें, ज्ञान और विवेक से काम लें तथा कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के अहंकार से बचें.

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मिथुन राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Mithun Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से अष्टम भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद नवम भाव (कुंभ राशि) यानी भाग्य भाव में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से दिन के पहले हिस्से में कुछ मानसिक उलझनें या देरी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और ज्ञान, अध्ययन व योजनाओं में गति आएगी.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती पर अपनी बौद्धिक सूझबूझ का उपयोग करें; दोपहर बाद अड़चनें दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा.

आज का मिथुन राशिफल

चंद्रमा के अष्टम और फिर नवम भाव में गोचर करने से आज का दिन आत्ममंथन के बाद सकारात्मक प्रगति का रहेगा. सुबह के समय पुराने अटके कागजी कामों, टैक्स या साझा दायित्वों को शांति से निपटाने का प्रयास करें.

दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा नवम भाव में आएगा, आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और अटके हुए महत्वपूर्ण काम गति पकड़ेंगे. किसी दूरस्थ संपर्क या अनुभवी व्यक्ति से मिलने वाली सलाह बहुत उपयोगी साबित होगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती के शुभ प्रभाव से शोध, लेखन, डेटा विश्लेषण, उच्च शिक्षा, आईटी और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के बौद्धिक प्रदर्शन में निखार आएगा. सुबह के समय कार्यक्षेत्र में किसी भी विवाद या गॉसिप से पूरी दूरी बनाकर रखें.

दोपहर के बाद उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है. यदि नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की दिशा में प्रयासरत हैं, तो दिन का दूसरा हिस्सा अनुकूल संकेत देगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए सुबह के समय वित्तीय लेन-देन में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा. किसी नए व्यक्ति को उधारी देने से बचें.

दोपहर के बाद व्यापारिक विस्तार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और दूर-दराज के ग्राहकों से लाभ के अच्छे योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पुराने निवेश या संपर्कों से लाभ मिल सकता है. हालांकि, जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले निवेश से दूर रहें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुबह के समय संवेदनशील मुद्दों पर बहस से बचें. दोपहर बाद घर का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बनेगा. पिता या बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करेंगे. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद बेहतर रहेगा और आपसी विश्वास गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health)

सुबह के समय गैस, एसिडिटी या हल्की सुस्ती महसूस हो सकती है. दोपहर बाद ऊर्जा के स्तर में सुधार होगा. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें.

मिथुन राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प या तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को कॉपी, कलम, पुस्तक या पीले फल का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के पहले भाग में धैर्य रखें, दोपहर बाद अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को सक्रियता से पूरा करें और व्यर्थ की चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

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कर्क राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Kark Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान व विद्या के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से सप्तम भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद अष्टम भाव (कुंभ राशि) में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से दिन के पहले भाग में साझेदारी, दांपत्य जीवन और जनसंपर्क में अनुकूलता रहेगी, जबकि दोपहर बाद आपको कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता, धैर्य और बौद्धिक विवेक बनाए रखने की आवश्यकता होगी.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर बौद्धिक सूझबूझ से काम लें; दोपहर के बाद वित्तीय लेन-देन और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें.

आज का कर्क राशिफल

चंद्रमा के सप्तम और फिर अष्टम भाव में गोचर करने से दिन दो अलग-अलग चरणों वाला रहेगा. सुबह के समय साझेदारी के काम, क्लाइंट डीलिंग और दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बहुत बेहतर बना रहेगा. किसी महत्वपूर्ण अनुबंध या सामूहिक योजना पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

दोपहर के बाद किसी भी काम में हड़बड़ी दिखाने या तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. अपने जरूरी और गोपनीय विचारों को किसी से साझा न करें. आज शोध, आत्ममंथन और पेंडिंग कागजी कामों को व्यवस्थित करने के लिए समय उत्तम रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती का शुभ प्रभाव अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, अकादमिक, कंसल्टेंसी और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े जातकों को गहरी बौद्धिक समझ प्रदान करेगा. सुबह के समय टीमवर्क में आपकी भूमिका की सराहना होगी.

दोपहर के बाद कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी या अचानक कोई नया काम आ सकता है. सहकर्मियों की बातों पर बिना जांचे-परखे भरोसा न करें और अपने काम को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए सुबह का समय नई डील्स पर बातचीत करने और दैनिक बिक्री बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. साझेदारों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

दोपहर के बाद बड़े वित्तीय लेन-देन, नई उधारी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. टैक्स, बिल या अन्य आवश्यक देनदारियों को समय पर निपटाएं. किसी के प्रलोभन या शॉर्टकट वाली योजनाओं में न फंसें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा. सुबह के समय दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास रहेगा.

दोपहर के बाद जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में संयम रखें और पुरानी बातों को तूल न दें. प्रेम संबंधों में साथी की व्यस्तताओं और भावनाओं का सम्मान करें तथा संवाद को पारदर्शी रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सुबह के समय ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद पेट से जुड़ी हल्की समस्या, अपच या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

कर्क राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प या तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद या विद्यार्थी को धार्मिक पुस्तक, कलम या पीला फल दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और पीला

शुभ अंक: 2

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के पहले भाग में जरूरी व्यावसायिक और व्यक्तिगत वार्ताएं पूरी कर लें, दोपहर बाद विवेकपूर्ण और शांत रहकर पेंडिंग कार्य निपटाएं.

सिंह राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Singh Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान व विद्या के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से षष्ठ भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद सप्तम भाव (कुंभ राशि) यानी साझेदारी और दांपत्य भाव में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से दिन के पहले भाग में आप विरोधियों और पेंडिंग जिम्मेदारियों पर हावी रहेंगे, वहीं दोपहर बाद साझेदारी, जनसंपर्क और दांपत्य जीवन में सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर बौद्धिक विवेक से काम लें; दोपहर बाद साझेदारी और सामाजिक संपर्कों से लाभ के योग बनेंगे.

आज का सिंह राशिफल

चंद्रमा के छठे और फिर सातवें भाव में गोचर करने से दिन दो अलग-अलग सकारात्मक चरणों में आगे बढ़ेगा. सुबह के समय दिनचर्या को अनुशासित करने, कानूनी मामलों या लोन से जुड़े कागजी कार्यों को निपटाने में सफलता मिलेगी.

दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, आपका ध्यान जनसंपर्क, साझेदारों के साथ समन्वय और दांपत्य जीवन पर केंद्रित होगा. किसी भी मामले में अहंकार या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें. आज संतुलन और सहयोग की भावना आपको व्यक्तिगत व व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में आगे रखेगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती के शुभ प्रभाव से प्रबंधन, तकनीकी, परामर्श (Consulting), जनसंपर्क और टीम लीडरशिप से जुड़े जातकों के बौद्धिक कौशल में निखार आएगा. सुबह के समय कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना होगी.

दोपहर के बाद सहकर्मियों और टीम मेंबर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि किसी नए प्रोजेक्ट, क्लाइंट मीटिंग या साझेदारी पर बात चल रही थी, तो दिन का दूसरा हिस्सा सकारात्मक परिणाम दे सकता है.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दोपहर के बाद का समय नए ग्राहकों से जुड़ने और दैनिक बिक्री बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. साझेदारों के साथ तालमेल बेहतर होगा और किसी संयुक्त योजना पर सहमति बन सकती है.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पुराने बकाए की वसूली हो सकती है. हालांकि, व्यापार के विस्तार में निवेश सोच-समझकर करें और शॉर्टकट वाली वित्तीय योजनाओं से पूरी तरह दूर रहें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा. घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा.

दोपहर के बाद दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ शाम को समय बिताना मानसिक तनाव को दूर करेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद बेहतर रहेगा और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य (Health)

सुबह के समय हल्का पेट दर्द या भागदौड़ से थकान हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद ऊर्जा और ताजगी में सुधार होगा. खान-पान में सात्विक और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम के लिए निकालें.

सिंह राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प या तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद या विद्यार्थी को कॉपी, कलम, धार्मिक पुस्तक या पीला फल दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नारंगी और पीला

शुभ अंक: 1

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज अपने पेंडिंग कार्यों को सुबह निपटा लें, दोपहर बाद साझेदारी व सामाजिक संपर्कों को प्राथमिकता दें और किसी भी प्रकार के अहंकार से बचें.

कन्या राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Kanya Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान व विद्या के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा. चं

मा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से पंचम भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद षष्ठ भाव (कुंभ राशि) यानी शत्रु, रोग और सेवा भाव में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से दिन के पहले भाग में आपकी बौद्धिक समझ, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता बेहतरीन रहेगी, वहीं दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और पेंडिंग जिम्मेदारियों को पूरा करने की ऊर्जा चरम पर रहेगी.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती पर अपनी तार्किक बुद्धि और विश्लेषण क्षमता का सही उपयोग करें; दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर आपकी बढ़त बनी रहेगी.

आज का कन्या राशिफल

चंद्रमा के पंचम और फिर छठे भाव में गोचर करने से आज का दिन बौद्धिक योजनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए उत्तम रहेगा. सुबह के समय शिक्षा, कौशल विकास और नई कार्ययोजनाओं पर काम करने में सफलता मिलेगी. किसी जटिल समस्या का सरल समाधान निकालने में आपकी सूझबूझ कारगर सिद्ध होगी.

दोपहर के बाद आपका ध्यान दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करने, पुराने बिलों के निपटारे और कार्यस्थल की जिम्मेदारियों पर केंद्रित रहेगा. किसी भी चर्चा में अपने विचार दूसरों पर थोपने या व्यर्थ की बहस में पड़ने से बचें. आज नियमबद्ध तरीके से की गई मेहनत आपको मजबूती और सफलता दिलाएगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती के शुभ प्रभाव से डेटा विश्लेषण, लेखन, आईटी, शिक्षण, बैंकिंग, कंसल्टेंसी और शोध से जुड़े जातकों के प्रदर्शन में विशेष निखार आएगा. सुबह के समय आपकी बौद्धिक स्पष्टता और सुझावों को उच्चाधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा.

दोपहर के बाद कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लेकिन आपकी एकाग्रता और लगन आपको आगे रखेगी. सहकर्मियों के साथ सहयोगी रवैया रखें और अपने जरूरी असाइनमेंट समय पर निपटाएं.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतिक सुधारों और संपर्कों के विस्तार के लिए अच्छा रहेगा. पूर्व में बनाई गई योजनाओं से दोपहर के बाद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. बकाए धन की वसूली के प्रयास सफल होंगे.

आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत रहेगी. नए प्रोजेक्ट्स या व्यावसायिक उपकरणों पर पूंजी निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. हालांकि, सट्टेबाजी, लॉटरी या अत्यधिक जोखिम भरे वित्तीय फैसलों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में बच्चों की प्रगति या किसी सकारात्मक समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और मार्गदर्शन मानसिक शांति देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा और वे आपके घरेलू निर्णयों में सहयोग करेंगे. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और काम के तनाव को निजी रिश्तों पर हावी न होने दें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन दोपहर बाद अत्यधिक भागदौड़ या खान-पान में लापरवाही के कारण पेट में गैस, अपच या सुस्ती महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान या योग के लिए अवश्य निकालें.

कन्या राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प या तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तक, कॉपी, कलम या पीला फल दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

शुभ अंक: 5

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी बड़े वित्तीय निवेश या जोखिम भरे फैसले लेने से बचें.

आज कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के पहले भाग में जरूरी बौद्धिक और रणनीतिक कार्य पूरे करें, दोपहर बाद दिनचर्या को अनुशासित रखें और व्यर्थ के मानसिक तनाव से दूर रहें.

तुला राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Tula Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान व बुद्धि के प्रदाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद पंचम भाव (कुंभ राशि) यानी विद्या, बुद्धि और संतान भाव में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से दिन के पहले भाग में आपका ध्यान घरेलू जिम्मेदारियों और आंतरिक संतुलन पर रहेगा, जबकि दोपहर बाद आपकी बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता और निर्णय कौशल में उल्लेखनीय निखार आएगा.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर बौद्धिक विवेक का उपयोग करें; दोपहर बाद रचनात्मक योजनाओं और निवेश में अनुकूलता रहेगी.

आज का तुला राशिफल

चंद्रमा के चतुर्थ और फिर पंचम भाव में गोचर करने से आज का दिन घरेलू जिम्मेदारियों से बौद्धिक सक्रियता की ओर बढ़ने का रहेगा. सुबह के समय माता के सहयोग, घर-परिवार के प्रबंधन और सुख-सुविधाओं से जुड़े कार्यों को निपटाने में व्यस्तता रह सकती है.

दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा पंचम भाव में आएगा, आपकी सोच में स्पष्टता और ताजगी आएगी. अपनी किसी रुचि, अध्ययन या नई योजना पर काम करने के लिए समय अत्यंत अनुकूल रहेगा. किसी भी काम में जल्दबाजी या भावनात्मक आवेश में आकर निर्णय लेने से बचें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती के शुभ प्रभाव से शिक्षण, डिजाइनिंग, आईटी, मीडिया, लेखन, कला और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के प्रदर्शन में विशेष निखार आएगा. सुबह के समय कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखें और अपनी कार्य प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें.

दोपहर के बाद आपकी रचनात्मक सोच और कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना होगी. किसी नए प्रोजेक्ट या विचार को प्रस्तुत करने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा बहुत उत्तम रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दोपहर के बाद का समय नई व्यावसायिक रणनीतियां बनाने और पूर्व में बनाई गई योजनाओं से लाभ प्राप्त करने का है. नए संपर्कों से लाभ के योग बनेंगे और दैनिक बिक्री में सुधार आएगा.

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और संतुलित रहेगी. सुरक्षित फंड्स या बचत योजनाओं में धन लगाने के लिए समय अनुकूल है. हालांकि, सट्टेबाजी या शॉर्टकट के माध्यम से धन कमाने की योजनाओं से पूरी दूरी बनाकर रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको मानसिक संबल देगा.

दोपहर के बाद संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में नया उत्साह और अपनापन देखने को मिलेगा; पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करने से रिश्ता गहरा होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सुबह के समय छाती में हल्का भारीपन या कफ की शिकायत हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद ऊर्जा और ताजगी में सुधार होगा. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय योग या प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें.

तुला राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प या तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तक, कॉपी, कलम या पीला फल दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: सफेद और हल्का पीला

शुभ अंक: 6

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के पहले भाग में घरेलू दायित्वों को पूरा करें, दोपहर बाद अपनी रचनात्मक और बौद्धिक प्राथमिकताओं पर ध्यान दें तथा व्यर्थ की चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

वृश्चिक राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Vrishchik Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान व बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से तृतीय भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद चतुर्थ भाव (कुंभ राशि) यानी सुख, माता, भूमि और वाहन भाव में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से दिन के पहले भाग में आपके पराक्रम, नेटवर्किंग और संवाद कौशल में वृद्धि रहेगी, जबकि दोपहर बाद आपका ध्यान घरेलू सुख-सुविधाओं, माता के सान्निध्य और मानसिक शांति पर केंद्रित होगा.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर बौद्धिक विवेक और धैर्य बनाए रखें; दोपहर बाद पारिवारिक सुख और आंतरिक शांति को प्राथमिकता दें.

आज का वृश्चिक राशिफल

चंद्रमा के तृतीय और फिर चतुर्थ भाव में गोचर करने से आज का दिन सक्रिय प्रयासों से सुकून और स्थिरता की ओर बढ़ने का रहेगा. सुबह के समय संचार, यात्रा, पेंडिंग कॉल्स और सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत को निपटाने में सफलता मिलेगी.

दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा, आपका मन घर-परिवार और निजी जीवन की जिम्मेदारियों पर केंद्रित होगा. कार्यक्षेत्र और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें. किसी भी भावनात्मक तनाव या पुरानी बातों को तूल देने से बचें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती के शुभ प्रभाव से मीडिया, आईटी, लेखन, शिक्षण, तकनीकी क्षेत्र, रियल एस्टेट और प्रबंधन से जुड़े जातकों के बौद्धिक प्रदर्शन में विशेष निखार आएगा. सुबह के समय की गई पेशेवर बातचीत और प्रस्तुतियां सफल रहेंगी.

दोपहर के बाद कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को एकाग्रता से संभालें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता और विनम्रता रखें. सहकर्मियों का सहयोग आपके काम को आसान बनाएगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए सुबह का समय नई डील्स, स्थानीय बाजार के संपर्कों और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों के लिए उत्तम रहेगा.

दोपहर के बाद संपत्ति, वाहन, साज-सज्जा या घरेलू उपयोग की वस्तुओं से जुड़े कारोबारियों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश से लाभ के संकेत हैं. हालांकि, बिना कागजात की जांच किए किसी नए बड़े वित्तीय सौदे पर अंतिम निर्णय लेने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. माता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन प्राप्त होगा. परिवार के साथ किसी घरेलू या मांगलिक विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है.

दोपहर के बाद दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और संवाद बेहतर रहेगा; एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते में मधुरता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

सुबह के समय कंधों या बाहों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है, जबकि दोपहर बाद छाती में भारीपन या मौसम के बदलाव से हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प या तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तक, कॉपी, कलम या पीला फल दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: लाल और हल्का पीला

शुभ अंक: 9

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के पहले भाग में जरूरी संचार और पेशेवर काम निपटाएं, दोपहर बाद घर-परिवार और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें तथा व्यर्थ की चिंताओं से मन को मुक्त रखें.

धनु राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Dhanu Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान व विद्या के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से द्वितीय भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद तृतीय भाव (कुंभ राशि) यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन और संवाद भाव में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से दिन के पहले भाग में धन संचय, वाणी के प्रभाव और पारिवारिक संतुलन में मजबूती आएगी, जबकि दोपहर बाद आपके आत्मविश्वास, पराक्रम और सामाजिक संपर्कों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर बौद्धिक विवेक और वाणी में सौम्यता बनाए रखें; दोपहर बाद आपके पराक्रम और संपर्कों से नए रास्ते खुलेंगे.

आज का धनु राशिफल

चंद्रमा के द्वितीय और फिर तृतीय भाव में गोचर करने से आज का दिन आर्थिक स्थिरता से सक्रिय प्रयासों की ओर बढ़ने का रहेगा. सुबह के समय धन प्रबंधन, बजट की समीक्षा और परिवार के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर सामंजस्य बिठाने में सफलता मिलेगी.

दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा तृतीय भाव में आएगा, आपकी कार्यक्षमता और संवाद कौशल में नई ऊर्जा का संचार होगा. किसी महत्वपूर्ण संपर्क, मित्र या भाई-बहनों के साथ मिलकर बनाई गई योजनाएं सकारात्मक परिणाम देंगी. किसी भी काम में जल्दबाजी या अहंकार से बचें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती के शुभ प्रभाव से शिक्षण, शोध, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, मीडिया, लेखन और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के बौद्धिक प्रदर्शन में विशेष निखार आएगा. सुबह के समय कार्यक्षेत्र में आपकी बातचीत की शैली और तार्किक क्षमता की सराहना होगी.

दोपहर के बाद किसी नए असाइनमेंट, मीटिंग या प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलेगा. यदि आप पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के लिए प्रयासरत हैं, तो दिन का दूसरा हिस्सा अनुकूल रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए सुबह का समय नकदी प्रवाह (Cash Flow) को व्यवस्थित करने और पुराने बकाए की वसूली के लिए अच्छा रहेगा.

दोपहर के बाद मार्केटिंग, डिजिटल माध्यमों और नए व्यावसायिक संपर्कों से लाभ के प्रबल योग बनेंगे. दैनिक बिक्री में सुधार होगा. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. सुरक्षित बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय उत्तम है, लेकिन शॉर्टकट या बिना सोचे-समझे किए गए बड़े खर्चों से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा. घर के बुजुर्गों का स्नेह और मार्गदर्शन मानसिक संबल देगा.

दोपहर के बाद भाई-बहनों के साथ तालमेल बेहतर होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

सुबह के समय गले में हल्की खराश या दांतों में संवेदनशीलता महसूस हो सकती है, जबकि दोपहर बाद ऊर्जा के स्तर में सुधार होगा. दिनभर की भागदौड़ के कारण कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सात्विक भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम के लिए अवश्य निकालें.

धनु राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल या चने की दाल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तक, कॉपी, कलम या पीला फल दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पीला और हल्का हरा

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के पहले भाग में वित्तीय प्राथमिकताओं को निपटाएं, दोपहर बाद अपने संपर्कों और पेंडिंग कॉल्स/ईमेल्स को पूरा करें तथा किसी भी बातचीत में तीखे शब्दों के प्रयोग से बचें.

मकर राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Makar Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान व बुद्धि के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में संचरण करेगा, इसके बाद द्वितीय भाव (कुंभ राशि) यानी धन, वाणी और परिवार भाव में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से दिन के पहले भाग में आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में स्पष्ट निखार देखने को मिलेगा, जबकि दोपहर बाद आपका पूरा ध्यान धन संचय, वित्तीय प्रबंधन और पारिवारिक सामंजस्य पर केंद्रित होगा.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर बौद्धिक विवेक से काम लें; दोपहर बाद वाणी में मधुरता और वित्तीय मामलों में बचत को प्राथमिकता दें.

आज का मकर राशिफल

चंद्रमा के प्रथम और फिर द्वितीय भाव में गोचर करने से आज का दिन व्यक्तिगत ऊर्जा से आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ने का रहेगा. सुबह के समय मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी, जिससे महत्वपूर्ण रणनीतियों और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी.

दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा द्वितीय भाव में आएगा, आपका ध्यान पारिवारिक जिम्मेदारियों, संचित धन और निवेश की योजनाओं पर रहेगा. किसी भी बातचीत में तीखे शब्दों के प्रयोग या अहंकार से बचें. आज व्यावहारिक दृष्टिकोण और शांत स्वभाव आपके बिगड़े हुए काम भी बना देगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती के शुभ प्रभाव से प्रबंधन, शोध, तकनीकी, प्रशासन, बैंकिंग, फाइनेंस और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के बौद्धिक प्रदर्शन में विशेष निखार आएगा. सुबह के समय कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व और कार्यशैली की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना होगी.

दोपहर के बाद सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. यदि आप पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारियों के लिए प्रयासरत हैं, तो दिन का दूसरा हिस्सा सकारात्मक संकेत देगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए सुबह का समय नई रणनीतियों को लागू करने और बाजार में साख मजबूत करने का रहेगा.

दोपहर के बाद नकदी प्रवाह (Cash Flow) में सुधार आएगा और दैनिक बिक्री में तेजी देखने को मिलेगी. नए ग्राहकों से संबंध मजबूत होंगे. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. सुरक्षित बचत योजनाओं या सुरक्षित फंड्स में धन लगाने के लिए समय अनुकूल है. हालांकि, शॉर्टकट या बिना सोचे-समझे किए गए बड़े खर्चों से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपको संबल देगा. परिवार के साथ बैठकर किसी घरेलू या मांगलिक विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. हालांकि, अत्यधिक कार्यव्यस्तता के कारण दोपहर बाद आंखों में भारीपन या गले में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मकर राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल या चने की दाल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तक, कॉपी, कलम या पीला फल दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नीला और पीला

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के पहले भाग में व्यक्तिगत और पेशेवर प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करें, दोपहर बाद धन प्रबंधन और परिवार पर ध्यान दें तथा व्यर्थ के अहंकार से दूर रहें.

कुंभ राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Kumbh Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान व विद्या के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से द्वादश भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से दिन के पहले भाग में आपका ध्यान बजट प्रबंधन और विदेश या दूरस्थ संपर्कों पर रहेगा, जबकि दोपहर बाद आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्ट निखार देखने को मिलेगा.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर बौद्धिक विवेक से काम लें; दोपहर बाद मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और नई ऊर्जा का संचार होगा.

आज का कुंभ राशिफल

चंद्रमा के द्वादश और फिर प्रथम भाव में गोचर करने से आज का दिन सतर्कता से नए उत्साह की ओर बढ़ने का रहेगा. सुबह के समय आयात-निर्यात, कानूनी दस्तावेजों, टैक्स या धर्म-कर्म से जुड़े मामलों को शांति से व्यवस्थित करें.

दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा लग्न भाव में आएगा, आपकी सोच में ताजगी और सकारात्मकता आएगी. महत्वपूर्ण योजनाओं और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने में सफलता मिलेगी. किसी भी काम में हड़बड़ी या भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें; शांत दृष्टिकोण आज आपको व्यक्तिगत व व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में आगे रखेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती के शुभ प्रभाव से शोध, तकनीक, मीडिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs), अकादमिक और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के बौद्धिक कौशल में निखार आएगा. सुबह के समय कार्यक्षेत्र में गॉसिप या राजनीति से पूरी दूरी बनाकर रखें.

दोपहर के बाद उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी कार्यशैली की सराहना होगी. यदि किसी नए प्रोजेक्ट, पदोन्नति या जिम्मेदारी की दिशा में प्रयासरत हैं, तो दिन का दूसरा हिस्सा अनुकूल संकेत देगा.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए सुबह का समय खर्चों पर नियंत्रण रखने और पुराने हिसाब-किताब को व्यवस्थित करने का रहेगा.

दोपहर के बाद बाजार में साख मजबूत होगी और नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने में सफलता मिलेगी. दैनिक बिक्री में सुधार देखने को मिलेगा. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. हालांकि, सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय फैसलों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. परिजनों के साथ बैठकर किसी मांगलिक या घरेलू योजना पर सार्थक चर्चा हो सकती है. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मानसिक संबल देगा.

दोपहर के बाद दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

सुबह के समय आंखों में भारीपन, नींद की कमी या हल्की सुस्ती रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद ऊर्जा और ताजगी में सुधार होगा. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, संतुलित व हल्का भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कुंभ राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल या चने की दाल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तक, कॉपी, कलम या पीला फल दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नीला और पीला

शुभ अंक: 8

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के पहले भाग में पेंडिंग बिलों और कागजी कामों को निपटाएं, दोपहर बाद अपने व्यक्तिगत व पेशेवर लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और अहंकार से दूर रहें.

मीन राशिफल गुरुवार, 27 अगस्त 2026

Meen Rashifal 27 August 2026: आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शोभन योग, धनिष्ठा नक्षत्र और ज्ञान व विद्या के अधिष्ठाता भगवान हयग्रीव की जयंती का पावन प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:36 तक आपकी राशि से एकादश भाव (मकर राशि) में संचरण करेगा, इसके बाद द्वादश भाव (कुंभ राशि) यानी व्यय, विदेश और मोक्ष भाव में प्रवेश करेगा.

हयग्रीव जयंती और इस गोचर के प्रभाव से दिन के पहले भाग में लाभ, आय के साधन और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जबकि दोपहर बाद आपको अपने खर्चों, बजट और वित्तीय लेन-देन में सतर्कता व बौद्धिक विवेक बरतने की आवश्यकता होगी.

आज का मुख्य संकेत: हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर बौद्धिक सूझबूझ से काम लें; दोपहर से पहले जरूरी आर्थिक काम निपटाएं और बाद में फिजूलखर्ची से बचें.

आज का मीन राशिफल

चंद्रमा के एकादश और फिर द्वादश भाव में गोचर करने से दिन दो अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ेगा. सुबह के समय सामाजिक संपर्कों, बड़े भाई-बहनों के सहयोग और पूर्व में किए गए प्रयासों से लाभ मिलने के प्रबल योग हैं.

दोपहर के बाद जैसे ही चंद्रमा द्वादश भाव में प्रवेश करेगा, आपका ध्यान विदेश या दूरस्थ संपर्कों, कानूनी मामलों, धर्म-कर्म और बजट प्रबंधन पर केंद्रित होगा. किसी भी काम में हड़बड़ी दिखाने या बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने से बचें. आज शांत रहकर अपने नियमित कार्यों को निपटाना सबसे उत्तम रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

हयग्रीव जयंती के शुभ प्रभाव से शिक्षण, शोध, लेखन, कला, डेटा विश्लेषण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों के बौद्धिक प्रदर्शन में निखार आएगा. सुबह के समय कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों और कार्यकुशलता की सराहना होगी.

दोपहर के बाद कार्यक्षेत्र की आंतरिक राजनीति या गॉसिप से पूरी दूरी बनाकर रखें. अपने गोपनीय प्रोजेक्ट्स या विचारों को किसी से साझा न करें और कार्यों को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए सुबह का समय मुनाफा बढ़ाने और नए व्यावसायिक सौदों को अंतिम रूप देने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

दोपहर के बाद लंबी दूरी के संपर्कों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या निर्यात से जुड़े सौदों में नए मौके मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन यात्रा, तकनीकी उपकरणों या अचानक आने वाले खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. किसी भी नए व्यक्ति को उधारी देने या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. परिजनों और बड़े-बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा.

दोपहर के बाद जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और काम का तनाव घरेलू जीवन पर न आने दें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और विश्वास मजबूत रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी की व्यस्तताओं और भावनाओं का सम्मान करें तथा बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सुबह के समय ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद आंखों में भारीपन, नींद की कमी या हल्की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. सोने का समय नियमित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य भोजन लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए निकालें.

मीन राशि का आज का उपाय

हयग्रीव जयंती के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प, तुलसी दल या चने की दाल अर्पित करें और 'ॐ हयग्रीवाय नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को धार्मिक पुस्तक, कॉपी, कलम या पीला फल दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.

शुभ रंग: पीला और सफेद

शुभ अंक: 3

अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:56 से 12:48 तक

आज की सावधानी: दोपहर 01:59 से 03:35 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के पहले भाग में लाभ और नेटवर्किंग से जुड़े जरूरी काम पूरे कर लें, दोपहर बाद बजट पर नियंत्रण रखें और मानसिक शांति बनाए रखें.

FAQ

27 अगस्त 2026 को कौन-सी तिथि रहेगी?

चतुर्दशी तिथि सुबह 9:09 बजे तक रहेगी. इसके बाद श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी.

27 अगस्त को चंद्रमा किस राशि में रहेगा?

चंद्रमा दोपहर लगभग 1:35 बजे तक मकर राशि में रहेगा. इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेगा.

27 अगस्त 2026 को राहुकाल कब रहेगा?

दिल्ली में राहुकाल दोपहर 1:59 बजे से 3:35 बजे तक रहेगा. शहर बदलने पर समय में कुछ अंतर हो सकता है.

27 अगस्त को भद्रा कब रहेगी?

दिल्ली पंचांग के अनुसार विष्टि करण यानी भद्रा सुबह 9:09 बजे से रात लगभग 9:32 बजे तक रहेगी.

आज किन राशियों के लिए संकेत अनुकूल हैं?

लेख के राशि-वार आकलन के अनुसार मेष को आय, वृषभ को करियर, सिंह को साझेदारी, कन्या को कार्यक्षेत्र और कुंभ को दोपहर बाद नई ऊर्जा से जुड़े सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

किन राशियों को आर्थिक सावधानी रखनी चाहिए?

कर्क को अचानक लेन-देन और मीन को दोपहर बाद अनियोजित खर्च से सावधान रहने की सलाह दी गई है.

हयग्रीव जयंती पर कौन-सा उपाय किया जा सकता है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान हयग्रीव का ध्यान कर पीले पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं. विद्यार्थी पुस्तक, कलम या अध्ययन सामग्री का दान कर सकते हैं.

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