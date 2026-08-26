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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मएक घर में सास और बहू दोनों रखें वरलक्ष्मी व्रत तो कलश एक होगा या अलग? जानें पूजा का नियम

एक घर में सास और बहू दोनों रखें वरलक्ष्मी व्रत तो कलश एक होगा या अलग? जानें पूजा का नियम

Varalakshami Vrat 2026: वरलक्ष्मी व्रत 28 अगस्त 2026 को है. इस दिन घर में अगर सास बहू दोनों ने व्रत किया है तो क्या दो कलश रखना चाहिए, क्या है परंपरा, जानें नियम, विधि

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 26 Aug 2026 08:04 AM (IST)
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Varalakshami Vrat 2026: वरलक्ष्मी व्रत को सुहाग, परिवार की सुख-समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा के लिए महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है. दक्षिण भारत इस व्रत का खास महत्तव है. वरलक्ष्मी की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है और कलश को देवी के स्वरूप के रूप में स्थापित करके विधि-विधान से पूजा की जाती है, कलश स्थापना से जुड़ी कुछ खास बातें यहां जान लें. 

सास-बहू दोनों व्रत रखें तो कलश एक या दो?

अगर एक ही घर में सास और बहू दोनों वरलक्ष्मी व्रत रख रही हैं, तो दो अलग कलश रखने की शास्त्रीय परंपरा नहीं है, हालांकि परिवारों और पूजा-पद्धतियों में इसके तरीके अलग हो सकते हैं. कलश स्थापना का उद्देश्य देवी वरलक्ष्मी का कलश में आवाहन करना माना जाता है. धार्मिक परंपरा में कलश को शुभता, समृद्धि और देवी-शक्ति का प्रतीक माना गया है.

एक कलश रखें तो पूजा कैसे करें?

  • वरलक्ष्मी कलश की स्थापना करके दोनों सास बहू साथ में संकल्प और पूजा कर सकती हैं. सबसे पहले पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें.
  • रंगोली बनाकर वहां चावल की ढेरी पर कलश स्थापित किया जाता है. कलश में जल, अक्षत, हल्दी आदि रखे जाते हैं और उसके ऊपर आम के पत्ते तथा नारियल रखा जाता है.
  • कई परंपराओं में नारियल पर वरलक्ष्मी का मुख लगाकर उनका शृंगार भी किया जाता है.
  • इसके बाद गणेश पूजा, संकल्प और वरलक्ष्मी देवी का आवाहन किया जाता है.
  • षोडशोपचार पूजा, लक्ष्मी मंत्र, व्रत कथा, नैवेद्य, पूजा के दौरान दोरक (16 गांठ वाले पीला धागा) को देवी लक्ष्मी के चरणों में रखकर अभिमंत्रित करें.
  • पूजन समाप्ति पर महिलाएं इसे अपने दाहिने हाथ पर बांधती हैं.
  •  पूजा के बाद 7, 11 या फिर 21 सुहागिनों को सुहाग की सामग्री भेंट स्‍वरूप दें

वरलक्ष्मी व्रत का महत्व

इस व्रत करने आपके धन-वैभव में वृद्धि के साथ ही आपके पति की आयु भी दोगुनी होती है. नि:संतान लोगों की गोद भर जाती है. इच्छित वर देने वाली मां वरद लक्ष्‍मी दूधिया महासागर से प्रकट हुई थीं. इसलिए मां के इस रूप का रंग भी धवल श्‍वेत माना जाता है. मां का यह रूप भक्‍तों की हर इच्‍छा पूर्ण करता है इस कारण से उन्‍हें वरद लक्ष्‍मी माना गया है.

FAQ
1. क्या वरलक्ष्मी व्रत में दोनों महिलाएं अलग-अलग संकल्प ले सकती हैं?
हां, सास और बहू अपनी-अपनी मनोकामना के लिए अलग संकल्प ले सकती हैं. अगर पूजा एक ही कलश की हो रही है, तब भी दोनों श्रद्धापूर्वक अपना संकल्प लेकर देवी की पूजा कर सकती हैं.

2. वरलक्ष्मी कलश को किस दिशा में स्थापित करना चाहिए?
पूजा की परंपरा में कलश को साफ-सुथरे पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है. दिशा को लेकर अलग-अलग क्षेत्रीय परंपराएं मिलती हैं, इसलिए परिवार की मान्य पूजा विधि और स्थानीय परंपरा को प्राथमिकता देना उचित है.

3. क्या वरलक्ष्मी व्रत में केवल सुहागिन महिलाएं ही पूजा कर सकती हैं?
वरलक्ष्मी व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा पति, परिवार और सौभाग्य की कामना से किया जाता है. हालांकि पूजा की परंपरा परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए इसे केवल एक ही नियम तक सीमित करना उचित नहीं है.

4. वरलक्ष्मी व्रत में देवी को क्या भोग लगाएं?
देवी वरलक्ष्मी को परिवार की परंपरा के अनुसार फल, मिठाई, पायसम, पंचामृत और घर में बनाए गए सात्विक पकवानों का भोग लगाया जाता है. दक्षिण भारतीय परिवारों में इस दिन विशेष नैवेद्य तैयार करने की परंपरा भी है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Aug 2026 08:04 AM (IST)
Tags :
Laxmi Ji Varalakshami Vrat 2026 Varalakshami Vratam 2026
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