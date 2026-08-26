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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAI के दौर में क्यों पूजे जाते हैं घोड़े के मुख वाले ज्ञानदेव हयग्रीव? तस्वीर के पीछे छिपा अर्थ

AI के दौर में क्यों पूजे जाते हैं घोड़े के मुख वाले ज्ञानदेव हयग्रीव? तस्वीर के पीछे छिपा अर्थ

Hayagriva Jayanti 2026: 27 अगस्त 2026 को हयग्रीव जयंती मनाई जाएगी. एआई के इस दौर में घोड़े के मुख वाले देवता की पूजा करने का क्या महत्व है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 26 Aug 2026 02:06 PM (IST)
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Hayagriva Jayanti 2026: आज AI के दौर में मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब कुछ ही सेकंड में मिल जाते हैं. जीवन, धर्म, विज्ञान और संस्कृति से जुड़ी ऐसी कई जानकारियां भी आज डिजिटल दुनिया में मौजूद हैं जिनकी जड़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों और वेदों तक जाती हैं.

एक समय ऐसा भी था, जब ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए कोई तकनीक या डिजिटल माध्यम नहीं था, तब स्वंय भगवान विष्णु को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा था. हर साल सावन पूर्णिमा पर हयग्रीव जयंती मनाई जाती है. इस बार हयग्रीव जयंती 27 अगस्त 2026 को है.

कौन हैं भगवान हयग्रीव?

हयग्रीव भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक है, जिनका शरीर मानव और मुख घोड़े का बताया जाता है. संस्कृत में हय का अर्थ घोड़ा और ग्रीव का अर्थ गर्दन या गला है. वैष्णव परंपरा में उन्हें ज्ञान और बुद्धि के अधिष्ठाता देवता के रूप में पूजा जाता है 

वेदों की रक्षा के लिए हुआ अवतार

हयग्रीव से जुड़ी प्रमुख पौराणिक कथा में बताया जाता है कि मधु और कैटभ नामक असुरों ने ब्रह्मा से वेदों को छीन लिया. ज्ञान के इन मूल स्रोतों के लुप्त होने से सृष्टि व्यवस्था प्रभावित होने लगी तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव रूप धारण कर वेदों को वापस प्राप्त किया और ब्रह्मा को सौंप दिया.

हयग्रीव अवतार को केवल एक राक्षस-वध की कथा नहीं, बल्कि ज्ञान की रक्षा और उसे सही हाथों तक पहुंचाने का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि हयग्रीव को ज्ञान की रक्षा करने वाले देवता के रूप में देखा जाता है. हयग्रीव उपनिषद में भी हयग्रीव को ज्ञान से संबंधित मंत्रों और उपासना के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है.

तस्वीर में घोड़े का मुख ही क्यों?

हयग्रीव की तस्वीर में सबसे पहले ध्यान उनके घोड़े के मुख पर जाता है. धार्मिक प्रतीकवाद में घोड़े को गति, ऊर्जा और सजगता से जोड़ा जाता है इसलिए हयग्रीव का अश्वमुख केवल एक विचित्र आकृति नहीं, बल्कि ज्ञान की ओर तेजी से बढ़ने, जागरूक रहने और निरंतर सीखते रहने का प्रतीक माना जा सकता है.

ये संदेश देता है कि मशीनें तेजी से सूचना जुटा सकती हैं, लेकिन सूचना और ज्ञान एक ही चीज नहीं हैं. सही जानकारी को समझना, उसका सही इस्तेमाल करना और सही-गलत में अंतर करना मनुष्य की बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है.

हयग्रीव जयंती का महत्व

दक्षिण भारत की वैष्णव परंपराओं में हयग्रीव की उपासना विशेष रूप से प्रचलित है. इस दिन ज्ञान, स्मरण शक्ति, वाणी और अध्ययन में सफलता के लिए भगवान विष्णु के हयग्रीव स्वरूप की पूजा की जाती है.

हयग्रीव जयंती पर पूजा कैसे करें?

  • सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान की सफाई करें.
  • भगवान विष्णु या हयग्रीव का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाएं.
  • चंदन, अक्षत, फूल और तुलसी अर्पित करें. भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और सामर्थ्य के अनुसार विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
  • पूजा के दौरान अपनी पढ़ाई, ज्ञान, स्मरण शक्ति और विवेक की उन्नति की प्रार्थना करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Aug 2026 02:03 PM (IST)
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