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महंगे प्याज से किसानों को कितना फायदा, 1 किलो में कितना मुनाफा?

देश में लगातार बढ़ रहे हैं प्याज के दाम, लेकिन क्या इसका फायदा सच में किसान को मिल रहा है? 60 रु. किलो बिकने वाले प्याज में से किसान की जेब में कितने पैसे जा रहे हैं? जान लें मुनाफे का असली गणित.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Aug 2026 11:44 AM (IST)
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देश में एक और जहां चीनी की कीमत बढ़ने की खबरें आ रही थीं. तो वहीं अब प्याज के साथ भी यह सिलसिला शुरू हो गया है. कुछ दिनों पहले तक जो प्याज आम आदमी 35-40 रुपये प्रति किलो मिल रही थी. वह अचानक 50 से 60 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है. कई शहरों के अलग-अलग इलाकों और सुपरमार्केट्स में बढ़े हुए रेट्स पर प्याज बेची जा रही है. 

घर में  खाना बनाने को लेकर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजों में प्याज आती है. प्याज का यू महंगा हो जाना आम आदमी के घर का बजट जरूर बिगाड़ सकता है. लेकिन जहां प्याज महंगी होने से आम आदमी को परेशानी हो रही है. तो वहीं किसानों के लिए यह खुशी की बात मानी जा रही है. अब उनकी आमदनी में और इजाफा हो सकता है. प्याज की बढ़ती कीमत के बीच चलिए अब बताते हैं कि किसानों को एक किलों प्याज पर कितना मुनाफा मिलता है.

1 किलो प्याज उगाने में कितना खर्च आता है?

किसानों को एक किलो प्याज से होने वाले मुनाफे को जानने के लिए उससे पहले यह जानना होगा कि प्याज उगाने में कितना खर्चा आता है. एक किलो प्याज तैयार करने के पीछे खेत की जुताई, अच्छे बीज, खाद, कीटनाशक, पानी की सिंचाई और सबसे ज्यादा लेबर का खर्च जुड़ा होता है. आज के वक्त में डीजल और मजदूरी के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि एक एकड़ में प्याज की पूरी फसल तैयार करने में आराम से 50000 से 70000 रुपये लग जाते हैं. 

अगर मौसम ने पूरा साथ दिया और फसल एकदम सही रही तब जाकर किसान की लागत करीब 16 से 22 रुपये प्रति किलो बैठती है. इसमें बेमौसम बारिश ज्यादा गर्मी या बीमारी लगने का रिस्क शामिल नहीं है. अगर मौसम खराब हुआ और पैदावार घटी तो यही लागत 25 से 28 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. यानी मंडी ले जाने से पहले ही किसान का 20 रुपये के आसपास खर्च हो चुका होता है.


महंगे प्याज से किसानों को कितना फायदा, 1 किलो में कितना मुनाफा?

1 किलो में किसान को कितना फायदा?

जब आप किसी लोकल दुकान या ठेले से 60 रुपये किलो प्याज खरीदते हैं. तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसान को भी वही रेट मिला है. किसान जब अपनी ट्रॉली लेकर थोक मंडी जाता है. तो उसे औसतन 25 से 32 रुपये प्रति किलो का ही रेट मिल पाता है. अपनी 20 रुपये की लागत निकालने के बाद किसान के हाथ में 1 किलो प्याज पर सिर्फ 5 से 10 रुपये का मुनाफा बचता है. 

कई बार क्वालिटी के नाम पर उसका माल और भी सस्ते में बिक जाता है. अब सवाल है कि बाकी के 28 से 35 रुपये कहां गए. तो यह पैसा ट्रांसपोर्ट का किराया, बोरियों की लोडिंग-अनलोडिंग, मंडी की फीस, रास्ते में प्याज के सूखने या खराब होने का नुकसान और रिटेल दुकानदार के अपने मार्जिन में बंट जाता है. 


महंगे प्याज से किसानों को कितना फायदा, 1 किलो में कितना मुनाफा?

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किन्हें होता है सबसे ज्यादा फायदा?

प्याज के बढ़ते दामों में सबसे ज्यादा फायदा उन बड़े ट्रेडर्स को होता है जिनके पास बड़े स्टोरेज और महीनों तक स्टॉक होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. देश का ज्यादातर छोटा किसान फसल कटते ही अपनी उधारी चुकाने और अगली फसल के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में 12 से 16 रुपये किलो में ही सारा माल तुरंत बेच देता है. उसके पास प्याज को सुरक्षित रखने के लिए वेयरहाउस नहीं होते. 

और बाद में जब यह प्याज बड़े ट्रेडर्स के पास पहुंच जाता है और मार्केट में नई सप्लाई कम होती है. तब डिमांड बढ़ने पर कीमतें 60 से 70 रुपये तक पहुंच जाती हैं. यानी जब दाम अपने पीक पर होते हैं, तब किसान के पास बेचने के लिए प्याज बचा ही नहीं होता. नतीजा यह निकलता है कि महंगे प्याज के दौर में भी असली उगाने वाले को बहुत मुनाफा ही मिलता है. जबकि ड़े ट्रेडर्स अच्छी कमाई कर जाते हैं.

यह भी पढ़ें: गमले में कैसे उगा सकते हैं हरी इलायची? जान लीजिए तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
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