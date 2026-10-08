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कपास किसानों को राहत, इन राज्यों में मजबूती से उभर रहा बाजार

कपास किसानों के लिए बाजार से राहत की खबर सामने आई है. नई फसल की आवक के बीच कई राज्यों की मंडियों में कपास के भाव मजबूत बने हुए हैं. कुछ जगहों पर दाम सरकार के तय एमएसपी से भी ऊपर चल रहे हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 08 Oct 2026 11:07 AM (IST)
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Cotton Farming: कपास की नई फसल अब मंडियों में पहुंचने लगी है और किसानों की नजर अच्छे भाव पर है. इस बीच कपास किसानों के लिए बाजार से कुछ राहत भरी खबर सामने आई है. अक्टूबर 2026 के उपलब्ध आंकड़ों में कई राज्यों में कपास का भाव सरकार की ओर से तय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से ऊपर बना हुआ है. खास बात यह है कि, कुछ राज्यों में कपास 9,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास या इससे ऊपर बिक रही है. हालांकि हर मंडी में भाव एक जैसा नहीं है और क्वालिटी के हिसाब से भी दाम बदल रहे हैं.

6 अक्टूबर के आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कपास का औसत भाव करीब 9,541 रुपये प्रति क्विंटल रहा. कर्नाटक में यह करीब 8,990 रुपये, आंध्र प्रदेश में 8,792 रुपये और गुजरात में 8,614 रुपये प्रति क्विंटल रहा. हरियाणा और राजस्थान में भी कपास का भाव करीब 8,360 और 8,358 रुपये प्रति क्विंटल रहा. यानी इन राज्यों में कपास का भाव 2026-27 के 8,267 रुपये प्रति क्विंटल MSP से ऊपर रहा.

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इन राज्यों में MSP से नीचे भाव

वहीं, कुछ राज्यों में कपास का भाव एमएसपी से नीचे चल रहा है. महाराष्ट्र में अक्टूबर का औसत भाव करीब 7,979 रुपये, तेलंगाना में 7,930 रुपये और मध्य प्रदेश में करीब 7,797 रुपये प्रति क्विंटल रहा. यानी इन राज्यों में किसानों को फिलहाल एमएसपी से कम भाव मिल रहा है. इससे साफ है कि कपास के दाम अलग-अलग राज्यों और मंडियों में अलग बने हुए हैं.

7 अक्टूबर को देश में कैसा रहा बाजार?

ताजा मंडी रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को देश की 112 मंडियों में कपास का रिपोर्टेड औसत यानी मेडियन भाव करीब 8,533 रुपये प्रति क्विंटल रहा. एक दिन पहले यह करीब 8,400 रुपये था. इस दौरान गुजरात की 42 मंडियों में सामान्य भाव करीब 8,875 रुपये और मध्य प्रदेश की 16 मंडियों में करीब 8,410 रुपये रहा. कर्नाटक में 6 अक्टूबर का आंकड़ा करीब 8,932 रुपये प्रति क्विंटल था. गुजरात की राजकोट मंडी में 7 अक्टूबर को कपास का मॉडल भाव 9,250 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ. हालांकि किसानों को मिलने वाला भाव कपास की क्वालिटी, नमी और स्थानीय मंडी की स्थिति पर निर्भर करेगा.
कपास किसानों को राहत, इन राज्यों में मजबूती से उभर रहा बाजार

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सरकार ने भी बढ़ाया एमएसपी

कपास किसानों के लिए इस सीजन में एमएसपी भी बढ़ाया गया है. 2026-27 के लिए मध्यम रेशे वाली कपास का एमएसपी 8,267 रुपये और लंबे रेशे वाली कपास का एमएसपी 8,667 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. पिछले साल के मुकाबले इसमें 557 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है.

CCI की खरीद व्यवस्था पर भी जोर

सरकार कपास की खरीद व्यवस्था को भी ज्यादा पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है. हाल ही में कपड़ा मंत्रालय और भारतीय कपास निगम ने डिजिटल खरीद, क्वालिटी जांच, ट्रेसबिलिटी और किसानों के लिए खरीद व्यवस्था को आसान बनाने से जुड़े सुधारों पर जोर दिया है. इससे आने वाले समय में कपास की खरीद व्यवस्था में किसानों को ज्यादा सुविधा मिलने की उम्मीद है. 

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Cotton Farming Agriculture News Mandi Rates
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