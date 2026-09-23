अपने फार्म हाउस पर कैसे करें समुद्री खीरे की खेती? लाखों में है कीमत

यह जीव किसी मशीन की तरह काम करता है और तालाब के तल में जमा होने वाले कचरे और बैक्टीरिया को खाकर पानी को प्राकृतिक रूप से साफ रखता है. इसे समुद्र का नेचुरल फिल्टर भी कहा जाता है क्योंकि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पानी की क्वालिटी को बेहतर बनाए रखता है. किसानों को इसके लिए अलग से बहुत ज्यादा महंगे चारे की जरूरत नहीं पड़ती है. यह तालाब की तलहटी में मौजूद ऑर्गेनिक कचरे पर ही जिंदा रहता है. इससे