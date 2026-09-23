अपने फार्म हाउस पर कैसे करें समुद्री खीरे की खेती? लाखों में है कीमत
फार्म हाउस पर समुद्री खीरे की खेती करना मोटी कमाई का शानदार जरिया बन चुका है. जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. क्या आप जानते हैं कि आखिर इस जीव को पालने का सही तरीका क्या है?
Written By : नीलेश ओझा | Updated at : 23 Sep 2026 02:49 PM (IST)
खेती किसानी की दुनिया में अब तक आपने कई तरह की फसलों और पशुपालन के बारे में सुना होगा लेकिन क्या कभी आपने समुद्री खीरे यानी सी ककुंबर के बारे में सुना है. यह कोई नार्मल खाने वाला खीरा नहीं है बल्कि समुद्र की तलहटी में पाया जाने वाला एक बेहद कीमती जीव है. आज के समय में यह कमाई का तगड़ा जरिया बनता जा रहा है. जिन किसानों के पास तटीय इलाकों में फार्म हाउस हैं वे इस कारोबार से जुड़कर बंपर कमाई कर रहे हैं.
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अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समुद्री जीव की मांग आसमान छू रही है क्योंकि इसका इस्तेमाल कई बड़ी दवाइयों और लक्जरी खान-पान में किया जाता है. चीन और दूसरे एशियाई देशों में इसे बहुत चाव से खाया जाता है जिसकी वजह से इसकी कीमत लाखों रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. यही वजह है कि पारंपरिक खेती को छोड़कर अब कई आधुनिक किसान इसकी खेती की तरफ रुख कर रहे हैं.
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अगर आप अपने फार्म हाउस पर समुद्री खीरे की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको तटीय या फिर खारे पानी की व्यवस्था का ख्याल रखना होगा. यह जीव पूरी तरह से खारे पानी और समुद्र के प्राकृतिक वातावरण पर जीवित रहता है इसलिए मीठे पानी में इसकी खेती बिल्कुल नहीं की जा सकती है. इसके लिए किसान अपने फार्म हाउस के पास खास तरह के तालाब या फिर आर्टिफिशियल पोंड तैयार करना होगा जिनमें खारा पानी भरा हो.
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समुद्री खीरे के बीज यानी इसके छोटे बच्चे जिन्हें जुवेनाइल कहा जाता है विशेष प्रकार की मरीन हैचरी या सरकारी संस्थानों से प्राप्त किए जाते हैं. भारत में कई बड़े समुद्री अनुसंधान संस्थान किसानों को तकनीकी सहायता और सही गाइडेंस दे रहे हैं. खेत या तालाब तैयार होने के बाद इन छोटे जीवों को पूरी सावधानी के साथ खारे पानी में छोड़ा जाता है जहां इनकी ग्रोथ होती है.
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यह जीव किसी मशीन की तरह काम करता है और तालाब के तल में जमा होने वाले कचरे और बैक्टीरिया को खाकर पानी को प्राकृतिक रूप से साफ रखता है. इसे समुद्र का नेचुरल फिल्टर भी कहा जाता है क्योंकि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पानी की क्वालिटी को बेहतर बनाए रखता है. किसानों को इसके लिए अलग से बहुत ज्यादा महंगे चारे की जरूरत नहीं पड़ती है. यह तालाब की तलहटी में मौजूद ऑर्गेनिक कचरे पर ही जिंदा रहता है. इससे
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इसकी ग्रोथ साइकिल पूरी होने में लगभग छह से आठ महीने का समय लगता है जिसके दौरान यह साइज में काफी बड़े और वजनदार हो जाते हैं. जब समुद्री खीरा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो इसका वजन और साइज बाजार में बेचने के लायक हो जाता है. इसके बाद इसे सुखाने और प्रोसेस करने के लिए खास तकनीक अपनाई जाती है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सूखा हुआ सी ककुंबर ही सबसे ज्यादा कीमत पर बिकता है.
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अब मुनाफे की बात करें तो इस अनोखे बिजनेस में कमाई की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इसके एक किलो सूखे उत्पाद की कीमत लाखों रुपये तक मिल जाती है. बाजार में इसकी लगातार बढ़ती कमी और हाई डिमांड के चलते इसके दाम काफी बढ़ते जा रहे हैं. जो किसान कुछ हटकर करना चाहते हैं उनके लिए यह बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है.
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हालांकि इस खेती को शुरू करने से पहले आपको अपने क्षेत्र के मरीन नियमों और वन्यजीव संरक्षण कानूनों की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है. भारत में कुछ खास प्रजातियों के समुद्री खीरों के संरक्षण को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं इसलिए हमेशा वैध अनुमति और लाइसेंस के साथ ही काम शुरू करें. स्थानीय कृषि विभाग या मत्स्य पालन कार्यालय से संपर्क करके आप इसकी ट्रेनिंग और सही लाइसेंस की प्रक्रिया आसानी से समझ सकते हैं.
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अगर आपके पास भी तटीय क्षेत्र में जमीन है और तो उसपर फार्महाउस बनाकर इसकी खेती शुरू की जा सकती है. इस काम को शुरू करने से पहले इसके बारे में पूरी रिसर्च करें, विशेषज्ञों से सलाह लें और उसके बाद ही इसकी खेती शुरू करे. सही तरीके से खेती की गई तो बिना ज्यादा लागत के लाखों तक की कमाई की जा सकती है.