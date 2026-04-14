खेत की सिंचाई के लिए कैसे मिलता है सोलर पंप, किसान कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ?

PM Kusum Yojana: देश में किसानों और उद्योगों के लिए समय पर बिजली मिलना एक बड़ी समस्या है. खासकर खेती में सिंचाई के लिए बिजली की कमी का असर सीधा उत्पादन पर पड़ता है. ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है. इसी के तहत प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को सोलर पंप और सौर ऊर्जा से जोड़कर उनकी लागत कम करना और आय बढ़ाना है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि खेत की सिंचाई के लिए किसानों को सोलर पंप कैसे मिलता है और किसान इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं.

क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी. यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत संचालित होती है. इसके जरिए किसानों को सोलर पंप लगाने और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इस योजना का मकसद डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना और खेती को सस्ती व आसन बनाना है.

कितनी मिलती है सब्सिडी?

इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर बड़ी सब्सिडी मिलती है. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कुल लागत का बड़ा हिस्सा वहन करती है. आमतौर पर किसानों को 70 से 80 फीसदी तक सब्सिडी मिल जाती है, जबकि किसानों को कुछ राज्यों में करीब 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है. बाकी राशि किसान को खुद देनी होती है, जिसमें बैंक से लोन की सुविधा भी मिल जाती है.



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सोलर पंप से कैसी होती है कमाई?

सोलर पंप के जरिए किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे बिजली या डीजल का खर्च कम होता है. इसके अलावा अगर किसान अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगते हैं तो वह बिजली उत्पादन कर सकते हैं. एक मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए करीब चार से पांच एकड़ जमीन की जरूरत होती है, जिससे सालाना बड़ी मात्रा में बिजली तैयार की जा सकती है. इस बिजली को बेचकर किसान एक्स्ट्रा आय भी कमा सकते हैं.

किन किसानों को मिलता है फायदा?

इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं, खासतौर पर वे किसान जो डीजल सा पेट्रोल पर निर्भर है या जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है. उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, इसके लिए किसान के पास खुद की जमीन होना जरूरी है. कुछ मामलों में बंजर जमीन वाले किसानों को भी प्राथमिकता दी जाती है. वहीं सोलर पंप लगवाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, इनमें आधार कार्ड, जमीन के डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल होता है.

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