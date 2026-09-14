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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक खेत में आलू भी और मछली भी, कैसे होती है ऐसी खेती?

एक खेत में आलू भी और मछली भी, कैसे होती है ऐसी खेती?

अगर आप एक किसान हैं और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जानिए एक ही खेत में कैसे आलू की खेती और मछली पालन किया जाता है. यह तकनीक बेहतर उत्पादन और आय के लिए होती है फायदेमंद.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 14 Sep 2026 12:18 PM (IST)
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आज के समय में कृषि के क्षेत्र में अब ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिनसे किसान सीमित जमीन और पानी का बेहतर उपयोग कर सकें. इस तकनीक को एकीकृत कृषि प्रणाली यानि कि Integrated Farming System कहते हैं. इसके तहत एक ही खेत में अलग-अलग कृषि गतिविधियों को इस तरह जोड़ा जाता है कि एक गतिविधि का दूसरी गतिविधि के काम आ सके. इस मॉडल के जरिए आप खेत के एक हिस्से में आलू की खेती और दूसरे हिस्से में मछली पालन कर सकते हैं.

ऐसे होती है आलू और मछली की एक साथ खेती

इस तकनीक में खेत को सामान्य तरीके से पूरी तरह समतल नहीं किया जाता. इसमें खेत के आसपास या बीच में एक तालाब बनाया जाता है. तालाब में मछलियां पाली जाती हैं, जबकि उसके चारों ओर आलू सहित अन्य फसलों की खेती की जाती है. तालाब का पानी जरूरत के अनुसार खेत में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वहीं खेत से बहकर आने वाले पोषक तत्व तालाब पानी को भी प्रभावित करते हैं. इसमें आलू की फसल मिट्टी में और मछली तालाब के पानी में अलग-अलग हिस्सों में पाली जाती है. दोनों गतिविधियों को एक ही जगह जोड़कर उत्पादन बढ़ाया जाता है.

मछली पालन के फायदे

मछली पालन वाले तालाब का पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. उचित प्रबंधन के साथ इस पानी का इस्तेमाल खेत की सिंचाई में किया जाता है. इससे किसानों को कुछ परिस्थितियों में खाद और पानी के खर्च को कम करने में मदद मिलती है. इसके अलावा तालाब खेत में पानी को रोकने का काम भी करता है. बारिश के मौसम में अतिरिक्त पानी को इकठ्ठा कर बाद में सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : बिना जमीन खरीदे किसान कैसे कर सकते हैं मोती की खेती? जानें आसान तरीका

किसान की आय कैसे बढ़ती है?

पारंपरिक खेती में किसान को एक ही फसल पर निर्भर रहना पड़ता है. वहीं जब फसल का उत्पादन या बाजार भाव प्रभावित होता है तो पूरी आय पर असर पड़ता है, लेकिन एकीकृत कृषि मॉडल में किसान को एक ही जमीन से फसल और मछली पालन करने से दोनों से आय होने का फायदा रहता है. इसके अलावा किसान चाहें तो तालाब के किनारे अन्य सब्जियों या फसलों की खेती भी कर सकता है.

किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

आलू और मछली पालन को एक साथ शुरू करने से पहले खेत की मिट्टी, पानी का भराव, जल निकासी और स्थानीय जलवायु की जानकारी जरूर लें. वहीं तालाब की गहराई और आकार भी वैज्ञानिक तरीके से तय करना जरूरी होता है. साथ ही मछली की ऐसी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए जो स्थानीय मौसम और पानी की परिस्थितियों के अनुकूल हों.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Integrated Farming Agriculture News
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