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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिना इस्तेमाल खत्म हो रही फोन की बैटरी, चेक करें ये चीजें

बिना इस्तेमाल खत्म हो रही फोन की बैटरी, चेक करें ये चीजें

फोन जेब में चुपचाप पड़ा है फिर भी बैटरी तेजी से गिर रही है. अगर आप भी इस दिक्कत से परेशान होकर सर्विस सेंटर जाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुकिए. आपके फोन में ही कुछ ऐसी सेटिंग है जो कर रहीं हैं गड़बड़

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 23 Oct 2026 12:14 PM (IST)
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  • बैकग्राउंड ऐप्स, लोकेशन सर्विस लगातार बैटरी खर्च करती हैं।
  • कमजोर नेटवर्क सिग्नल, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बैटरी खाते हैं।
  • सॉफ्टवेयर अपडेट बग्स, अनावश्यक नोटिफिकेशन भी बैटरी खत्म करते हैं।

क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि रात को सोते वक्त Phone की बैटरी 80 परसेंट थी और सुबह उठते ही वो 40 परसेंट पर आ गिरी. आप दिन भर काम में बिजी रहे फोन यूज नहीं किया लेकिन जब कई घंटे बाद चेक किया तो बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी. तो यकीन मानिए यह सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आज के दौर में हर दूसरे इंसान की यही कहानी है. 

हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम फोन चला ही नहीं रहे हैं तो बैटरी आखिर जा कहां रही है. लोग तुरंत सर्विस सेंटर भागने लगते उनको लगता है कि फोन में कोई कमी है. लेकिन जरूरी नहीं कि आपके फोन की बैटरी खराब हो गई हो. असल में जब आपका फोन इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है तब भी उसके अंदर कई चीजें लगातार काम कर रही होती हैं. जान लीजिए कैसे कम होती रहती है बैटरी.

Background Apps और Location Service

Phone की स्क्रीन बंद होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके सारे Apps भी सो गए हैं. सोशल मीडिया, शॉपिंग और फूड डिलीवरी जैसे दर्जनों ऐप्स बैकग्राउंड में लगातार Data रिफ्रेश करते रहते हैं जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके. इसके अलावा सबसे बड़ी वजह GPS यानी लोकेशन सर्विस है. हम कई बार कैब बुक करने या मैप देखने के बाद लोकेशन बंद करना भूल जाते हैं और कई Apps चौबीसों घंटे आपकी लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं. 

इससे प्रोसेसर पर लगातार लोड पड़ता है और बैटरी पानी की तरह बहती है. इसे रोकने के लिए तुरंत अपने फोन की बैटरी सेटिंग्स में जाएं और देखें कि कौन सा ऐप बिना इस्तेमाल के सबसे ज्यादा बैटरी खा रहा है. ऐसे Apps का Background Data रोक दें. इसके साथ ही Location परमिशन में जाकर ऐप्स को सिर्फ इस्तेमाल के वक्त ही लोकेशन एक्सेस करने की इजाजत दें फर्क आपको नजर आने लगेगा.


बिना इस्तेमाल खत्म हो रही फोन की बैटरी, चेक करें ये चीजें

कमजोर Network Signal और हमेशा Display चालू

बहुत कम लोगों को यह बात पता होती है कि आपके घर और ऑफिस में आने वाला मोबाइल नेटवर्क भी Battery का बड़ा दुश्मन हो सकता है. जब आप किसी ऐसी जगह होते हैं जहां सिग्नल कमजोर हैं तो आपका फोन नेटवर्क पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है. खासकर 5G आने के बाद फोन बार-बार 4G और 5G के बीच स्विच करता है. जिससे बिना कुछ किए ही Battery तेजी से गिरती है. 

दूसरी तरफ आजकल के फोन्स में आने वाला Always On Display फीचर देखने में तो काफी बढ़िया लगता है. लेकिन बंद स्क्रीन पर घड़ी और नोटिफिकेशन दिखाने के चक्कर में यह दिन भर में 10 से 15 प्रतिशत Battery अकेले कम कर देता है. इसके अलावा बिना काम के ऑन रहने वाला वाई-फाई, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट भी लगातार बैटरी खर्च करते रहते हैं. इसलिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को Tap To Show पर रखें और जरूरत न होने पर बाकी कनेक्टिविटी फीचर्स को बंद रखें.


बिना इस्तेमाल खत्म हो रही फोन की बैटरी, चेक करें ये चीजें

यह भी पढ़ें: भारत में आया स्टारलिंक तो कैसे होगा सुरक्षा को खतरा? यूक्रेन से समझिए

Software Update के Bugs और फालतू Notifications 

कई बार फोन में कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद अचानक बैटरी तेजी से ड्रेन होने लगती है. दरअसल नए अपडेट के साथ कुछ बग्स भी आ जाते हैं. जो सिस्टम को बैकग्राउंड में अटकाए रखते हैं. इसलिए प्ले स्टोर पर जाकर सारे ऐप्स और फोन के सॉफ्टवेयर को हमेशा Updated रखें. इसके अलावा दिन भर में आने वाले सैकड़ों फालतू Notifications भी आपकी बैटरी खत्म कर देते हैं.  हर बार जब कोई Alert आता है तो फोन की स्क्रीन जलती है और वह Vibrate होता है.

सोचिए अगर दिन में सैकड़ों बार बिना वजह Screen On होगी तो बैटरी कैसे बचेगी. इसलिए Settings में जाकर गैर-जरूरी Apps के Notifications तुरंत बंद कर दें. अगर इन तमाम तरीकों को आजमाने के बाद भी बैटरी का हाल वही रहता है और आपका फोन दो-तीन साल पुराना हो चुका है तो एक बार फोन की Battery हेल्थ जरूर चेक करें क्योंकि वक्त के साथ बैटरी कमजोर पड़ने लगती है. 

यह भी पढ़ें: सोनिया गांधी का Insta डेब्यू, गांधी परिवार में कौन-किसे करता है फॉलो?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Phone Battery Charging TECH NEWS TECH NEWS HINDI
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