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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio Users को मिलेगा Canva Pro का Free Subscription, जानें ऑफर

Jio Users को मिलेगा Canva Pro का Free Subscription, जानें ऑफर

Jio यूजर्स के लिए Canva का नया ऑफर सामने आया है. कुछ Jio प्रीपेड प्लान के साथ 12 महीने का Canva Pro सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है. जानिए किस प्लान पर कौन-सा Canva सब्सक्रिप्शन मिलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Sep 2026 12:20 PM (IST)
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  • लाखों टेम्प्लेट्स, AI फीचर्स, बैकग्राउंड रिमूवर मिलेंगे.

अगर आप Jio यूजर हैं और फोटो, वीडियो या दूसरे विजुअल कंटेंट को डिजाइन करने के लिए Canva का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए नया ऑफर काम का हो सकता है. Reliance Jio ने Canva के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है. इस पार्टनरशिप के तहत Jio यूजर्स को Canva AI और दूसरे विजुअल कम्युनिकेशन टूल्स का एक्सेस मिलेगा. खास बात यह है कि कुछ Jio प्रीपेड प्लान के साथ Canva Pro और Canva Pro Lite का 12 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जो नियमित रूप से कंटेंट क्रिएशन और डिजाइनिंग का काम करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-से Jio प्लान पर Free Canva Subscription मिलेगा. 

किन Jio प्लान पर मिलेगा Free Canva Subscription?

Jio यूजर्स को मिलने वाला Canva सब्सक्रिप्शन उनके रिचार्ज प्लान के हिसाब से तय होगा. 399 रुपये वाले प्रीपेड प्लान से रिचार्ज करने पर 12 महीने का Canva Pro सब्सक्रिप्शन मिलेगा. वहीं 349 रुपये वाले प्लान और उससे ऊपर के उन सभी प्रीपेड प्लान पर, जिनमें रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, Canva Pro Lite दिया जाएगा. इस ऑफर को क्लेम करने के लिए यूजर्स को अपने स्मार्टफोन में MyJio ऐप खोलना होगा. यहां संबंधित ऑफर पर टैप करके Canva का एक्सेस लिया जा सकता है. Jio और Canva के मुताबिक, इस फ्री सब्सक्रिप्शन की कीमत 4,000 रुपये तक है. 

Canva पर क्या-क्या मिलेगा?

Canva Pro और Canva Pro Lite में लाखों प्रीमियम टेम्प्लेट्स, फोटो, वीडियो और फोंट्स का एक्सेस मिलता है. इसके अलावा फोटो और वीडियो के लिए वन-टैप बैकग्राउंड रिमूवर, मैजिक रीसाइज, मैजिक इरेजर और प्रिंट-रेडी CMYK एक्सपोर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. Canva हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं को भी सपोर्ट करता है. 

यह भी पढ़ें - पढ़ाई में मदद के लिए बढ़ रहा AI का इस्तेमाल, यह कितना सही? 

Canva Pro Lite और Pro में क्या अंतर?

Canva Pro Lite में 3 ब्रांड किट्स और 50GB क्लाउड स्टोरेज मिलता है, जबकि Canva Pro में 5 एडवांस्ड ब्रांड किट्स और 100GB क्लाउड स्टोरेज दिया जाता है. Canva Pro में Content Planner और Canva AI chatbot भी मिलता है. इसके साथ ज्यादा AI यूज लिमिट और एडवांस्ड  AI टूल्स का एक्सेस दिया जाता है. 

399 और 349 रुपये वाले प्लान में क्या मिलेगा?

399 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, 70GB कुल डेटा, रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोजाना 100 SMS, JioHotstar Mobile और JioAI Cloud मिलता है. 

वहीं 349 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, 56GB कुल डेटा, रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 SMS, JioHotstar Mobile और JioAI Cloud शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें -  Jio vs Airtel vs Vi, 365 दिन की वैलिडिटी में कौन सा प्लान बेस्ट?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 16 Sep 2026 12:20 PM (IST)
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