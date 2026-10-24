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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Duo हुआ खराब तो कितना आएगा खर्चा, जानें हिसाब-किताब?

iPhone Duo हुआ खराब तो कितना आएगा खर्चा, जानें हिसाब-किताब?

Apple के पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo को खरीदने की होड़ तो मची है लेकिन कंपनी ने इसकी रिपेयरिंग को लेकर जो लिस्ट जारी की है वह किसी के भी पसीने छुड़ा देगी. जरा सी गलती का खर्चा है लाखों में.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Oct 2026 12:06 PM (IST)
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  • Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग होते ही स्टॉक खत्म।
  • कंपनी ने फोल्डेबल फोन की भारी मरम्मत लागत जारी की।
  • आंतरिक डिस्प्ले टूटने पर ₹1.49 लाख तक का खर्चा।
  • बैटरी, कैमरा बदलने में भी हज़ारों रुपये लगेंगे।

Apple ने जब से अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo की एंट्री कराई है. तब से मार्केट में अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिल रहा है. जैसे ही इस फोन का प्री-ऑर्डर शुरू हुआ देखते ही देखते कुछ ही देर में यह पूरी तरह आउट ऑफ स्टॉक हो गया. लोग इस नए फोल्डिंग iPhone को हाथ में लेने के लिए बेताब हैं. लेकिन इसी प्री-बुकिंग के बीच कंपनी ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसे सुनकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं. 

दरअसल Apple ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर iPhone Duo की रिपेयरिंग कॉस्ट यानी ठीक कराने की पूरी रेट लिस्ट जारी कर दी है. अगर आपने यह महंगा फोन खरीदा और गलती से यह आपके हाथ से फिसल गया. तो आपकी जेब पर बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है. जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआती रिपेयरिंग तो 5900 रुपये से शुरू होती है. लेकिन बड़े डैमेज में खर्चा सीधे लाखों में पहुंच जाता है.

दोनों Display और Back Glass टूटने के कितने लगेंगे?

चूंकि iPhone Duo एक फोल्ड होने वाला फोन ह.  इसलिए कंपनी ने इसमें एक नहीं बल्कि दो स्क्रीन दी हैं. जिसमें एक बाहर का कवर Display और दूसरा अंदर का मेन फोल्डिंग Display शामिल है. अगर फोन की सिर्फ ऊपरी कवर लेयर में कोई दिक्कत आती है. तो उसे फिक्स कराने के लिए शुरुआती तौर पर 5900 रुपये चुकाने होंगे. वहीं अगर फोन के पीछे का बैक ग्लास पैनल चटक जाता है. तो उसे बदलवाने में 20900 रुपये का खर्चा आएगा. 

अगर फोन का आउटर यानी बाहर वाला Display डैमेज हो गया, तो आपको 42900 रुपये देने पड़ेंगे. इसके अलावा अगर बाहरी स्क्रीन और बैक ग्लास दोनों एक साथ टूटते हैं. तो कंपनी इसका कॉम्बो रिपेयर चार्ज 55900 रुपये लेगी. सबसे होश उड़ाने वाली कीमत इसके इनर डिस्प्ले की है. क्योंकि अंदर वाली मेन स्क्रीन टूटने पर आपको करीब 149000 से 149900 रुपये तक का भारी-भरकम बिल भरना पड़ेगा.


iPhone Duo हुआ खराब तो कितना आएगा खर्चा, जानें हिसाब-किताब?

कैमरा, बैटरी सर्विस और दूसरे बड़े डैमेज का खर्च

सिर्फ Screen और Glass ही नहीं बल्कि iPhone Duo के बाकी पार्ट्स की रिपेयरिंग भी कम नहीं है. कुछ साल इस्तेमाल करने के बाद जब फोन की बैटरी कमजोर पड़ने लगती है और आप बैटरी सर्विस कराने जाएंगे. तो सिर्फ बैटरी बदलवाने के लिए ही 24900 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. इतने पैसों में तो बाजार में एक बढ़िया नया 5G स्मार्टफोन आ जाता है. वहीं अगर फोन गिरने से इसका रियर कैमरा सेटअप डैमेज हो जाता है. 

तो कैमरा ठीक कराने का खर्चा 26900 रुपये तय किया गया है. Apple की लिस्ट में सबसे महंगा डैमेज अंदर का डैमेज होता. अगर फोन में मदरबोर्ड या पूरी बॉडी से जुड़ा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है. तो उसे रिपेयर कराने में पूरे 224900 रुपये लग जाएंगे. यानी बिना प्रोटेक्शन प्लान के यह फोन चलाना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है.


iPhone Duo हुआ खराब तो कितना आएगा खर्चा, जानें हिसाब-किताब?

यह भी पढ़ें: बिना इंटरनेट कैसे काम करता है फोन का SOS सिस्टम, जानें टेक्नोलॉजी?

iPhone Duo के तगड़े फीचर्स 

अब सवाल उठता है कि आखिर इस फोन में ऐसा क्या लगा है जो इसकी रिपेयरिंग इतनी महंगी है. तो इसका जवाब इसके हाई-एंड स्पेसिफिकेशन्स में छिपा है. iPhone Duo में बाहर की तरफ 5.4 इंच की स्क्रीन मिलती है. जबकि फोन को खोलने पर 7.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले सामने आता है. कंपनी ने इन दोनों ही पैनल में 120Hz रिफ्रेश रेट वाले LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें ब्रांड का सबसे एडवांस Apple A20 Pro चिपसेट लगा है. 

जो लेटेस्ट 2nm टेक्नोलॉजी पर बना है और इसके साथ तगड़ा Apple GPU भी जोड़ा गया है. यह फोल्डेबल फोन लेटेस्ट iOS 27 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है. कंपनी का दावा है कि यह प्रोसेसर न सिर्फ तेज स्पीड देता है. बल्कि एक बार फुल चार्ज करने पर पूरे दिन का बैटरी बैकअप भी आराम से निकाल लेता है. फोटोग्राफी के लिए इसके पीछे 48-48 मेगापिक्सल के दो रियर कैमरे और सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

यह भी पढ़ें: मोबाइल ठीक करवाते समय कहीं आप भी तो नहीं खा रहे धोखा? इन बातों का रखें ध्यान

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 24 Oct 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
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