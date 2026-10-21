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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन जेब में, कॉल और मैसेज PC पर! Android-Windows कनेक्शन ऐसे करें

फोन जेब में, कॉल और मैसेज PC पर! Android-Windows कनेक्शन ऐसे करें

Microsoft के इस फीचर की मदद से Android फोन को Windows PC से कनेक्ट करें और कंप्यूटर से ही कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन मैनेज करें. जानें फोन और PC को लिंक करने का आसान तरीका

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 21 Oct 2026 08:20 PM (IST)
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  • कनेक्शन हेतु Phone Link और Link to Windows ऐप अनिवार्य हैं,

काम करते समय बार-बार फोन की स्क्रीन देखना कई बार परेशानी बन जाता है. कभी किसी मैसेज का जवाब देना होता है, तो कभी जरूरी कॉल या नोटिफिकेशन चेक करने के लिए कंप्यूटर से ध्यान हटाना पड़ता है. अगर आप भी लैपटॉप या PC पर काम करते हुए फोन को बार-बार हाथ में लेने से बचना चाहते हैं, तो Microsoft का Phone Link फीचर आपके काम आ सकता है.

इसकी मदद से Android स्मार्टफोन को Windows PC से कनेक्ट किया जा सकता है. इसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन से ही मैसेज पढ़ने, कॉल करने और नोटिफिकेशन देखने जैसे काम किए जा सकते हैं. इतना ही नहीं, Android फोन में मौजूद हाल की तस्वीरों को भी PC पर देखा और दूसरी ऐप्स में यूज किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि Phone Link की मदद से फोन और कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करें. 

क्या है Microsoft Phone Link?

Phone Link माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐप है, जो स्मार्टफोन और Windows कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने में मदद करता है. इसके जरिए यूजर अपने फोन की कई सुविधाओं का यूज सीधे PC से कर सकते हैं. इसके लिए हर बार फोन अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है. यह सुविधा Android स्मार्टफोन और iPhone के लिए उपलब्ध है, हालांकि दोनों में मिलने वाले फीचर्स अलग हो सकते हैं.

ऐसे करें Android फोन को Windows PC से कनेक्ट

1. अपने Windows PC के टास्कबार में सर्च बॉक्स खोलें और Phone Link टाइप करके ऐप शुरू करें. 

2. ऐप में Android ऑप्शन चुनें और अपने Microsoft अकाउंट से साइन इन करें. 

3. कंप्यूटर पर दिए गए निर्देशों के अनुसार फोन में Link to Windows ऐप इंस्टॉल करें या पहले से मौजूद ऐप खोलें. इसके लिए PC पर दिखने वाले लिंक का यूज कर सकते हैं. 

4. फोन में उसी Microsoft अकाउंट से लॉगिन करें, जिसका यूज कंप्यूटर पर किया है. 

5.  PC पर Pair with QR code ऑप्शन चुनें. इसके बाद फोन में Link to Windows ऐप के जरिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें. 

6. कनेक्शन पूरा होने पर फोन में मांगी गई जरूरी परमिशन दें. इससे ऐप को मैसेज, कॉन्टैक्ट्स, कॉल और अन्य संबंधित सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी. 

यह भी पढ़ें - ChatGPT में अब बातचीत पर लगेगा ताला, PIN और Face ID से लॉक होंगी चैट

फोन और PC को कनेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है?

इस सुविधा का यूज करने के लिए PC में Windows 10 का अपडेट या इससे नया वर्जन होना चाहिए. वहीं Android फोन में Android 7.0 या उससे नया वर्जन जरूरी है. कंप्यूटर में Phone Link और Android फोन में Link to Windows ऐप की जरूरत पड़ती है. साथ ही दोनों डिवाइस पर एक ही Microsoft अकाउंट से साइन इन करना होगा. कनेक्शन के लिए Wi-Fi, मोबाइल डेटा या इंस्टेंट हॉटस्पॉट का यूज किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें - एक जैसा प्रोसेसर, फिर भी अलग क्यों हैं OnePlus 16 और iQOO 16?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 21 Oct 2026 08:20 PM (IST)
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