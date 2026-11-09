उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर CM धामी ने कीं 13 घोषणाएं, जानें किसे क्या मिला?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह में प्रतिभाग किया. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग व बलिदान को नमन किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया.

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26 वर्षों की विकास यात्रा

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 26 वर्षों में उत्तराखण्ड ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है. उन्होंने बताया कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी.

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर भी काम चल रहा है. स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य जारी है. अटल आयुष्मान योजना में 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं. शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं. जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है.

रोजगार, महिला सशक्तीकरण और सैनिक कल्याण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है. पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं. साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है. प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं.

सैनिक कल्याण के संबंध में उन्होंने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है और सैन्य धाम का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी पदों में आरक्षण तथा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है.

अर्थव्यवस्था और नीतिगत निर्णय

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 के करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है. जबकि राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है. नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड पहले स्थान पर रहा. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे फैसले जनहित में लिए गए हैं.

सम्मान और परेड की सलामी

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, साथ ही मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली. परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया, जिसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने हिस्सा लिया.

मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने 13 घोषणाएं कीं हैं :

1-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी

2- आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी

3- लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

4- वन्यजीवों के हमले में घायलों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अलग से आर्थिक मदद मिलेगी

5- भोजन माताओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा

6- प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे

7- अन्य माध्यमों से बिजली पा रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा

8- प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल की जाएगी

9- बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपुणि सरकार पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में और सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी

10- छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा

11- लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान दिया जाएगा

12- प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी

13- राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी यह समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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