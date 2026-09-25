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पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? कल होगी सुनवाई!

बीजेपी नेता और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं. चार महिला पहलवानों ने याचिका दाखिल की है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 25 Sep 2026 02:10 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं. मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला पहलवानों ने अपील दायर की है. इस पर 26 सितंबर को सुनवाई हो सकती है.

महिला पहलवानों ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है. बृजभूषण सिंह की बरी होने के खिलाफ चार महिला पहलवानों की सेशन कोर्ट में अपील की गई है.

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महिला पहलवानों ने अपनी याचिका में पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बरी होने को चुनौती दी है. साथ ही मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर की बरी होने के आदेश को भी चुनौती दी गई है.

'आदेश में पुरानी रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया...'

रॉउज एवन्यू कोर्ट कल महिला पहलवानों की अपील पर अहम सुनवाई कर सकता है. याचिका में कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और सबूतों का गलत व चुनिंदा तरीके से आकलन किया गया. अपील में आरोप लगाया गया कि आदेश अनुमान और अटकलों पर आधारित है और स्थापित कानूनी सिद्धांतों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया.

पहलवानों का कहना है कि आदेश में पीड़िता के व्यवहार को लेकर पुरानी रूढ़िवादी सोच को आधार बनाया गया है.

Published at : 25 Sep 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Brij Bhushan Singh Wfi DELHI NEWS
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