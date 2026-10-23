UP MLC चुनाव: OBC पार्टी का बड़ा दावा, कहा- राजीव यादव भारी मतों से जीतेंगे

उत्तर प्रदेश में ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने कहा कि एमएलसी चुनाव विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में उनके प्रत्याशी 62 विधानसभा क्षेत्र में दम दिखाएंगे. उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष आपस में ही लड़ रहे हैं. अपने प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए नए-नए तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं. ओबीसी पार्टी जातिगत जनगणना की मांग लगातार उठा रही है. विधानसभा चुनाव में यही उनका अहम मुद्दा रहेगा.

जनता के हित में जो खड़ा रहेगा ओबीसी पार्टी उसका साथ देगी. उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले कुछ नेता और पार्टियां 'परजीवी' बन जाते हैं और दल बदल की राजनीति अपना कर घुड़की देने लगते हैं. उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में उनके प्रत्याशी राजीव यादव चुनाव मैदान में उतरे हैं और वह भारी मतों से विजयी होंगे.

27 अक्टूबर को होंगे एमएलसी चुनाव के रिजल्ट घोषित

बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव (विधान परिषद) बेहद अहम हो गए हैं. इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है. एमएलसी चुनाव केवल 11 सीटों पर होने वाला है, लेकिन इसकी कमान मुख्यमंत्री योगी ने खुद अपने हाथों में ली है. इस चुनाव को लेकर वे कई जनसभांए भी कर चुके हैं. वहीं सपा के कई मंत्री, सांसद और विधायक लंबे समय से प्रचार में लगें हुए हैं.

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14.18 लाख मतदाता लिखेंगे152 प्रत्याशियों की किस्मत

इस चुनाव में कुल 11 में से खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें 75 में से 72 जिलों में मतदान किया जाएगा. वहीं कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव में पहले ही चुनाव हो चुके हैं. चुनाव में 14.18 लाख मतदाता, 152 प्रत्याशियों की किस्मत लिखेंगे. अब देखना होगा कि ओबीसी पार्टी द्वारा मैदान में उतरे प्रत्याशी राजीव यादव एमएलसी चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे?

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