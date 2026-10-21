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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार में हर की पौड़ी पर नहीं दिखेगी गंगा की धारा, गंगनहर बंद

हरिद्वार में हर की पौड़ी पर नहीं दिखेगी गंगा की धारा, गंगनहर बंद

हरिद्वार में गंग नहर की मरम्मत के चलते हर की पैड़ी में गंगा जल का संकट खड़ा हो गया है. स्नान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी पर्याप्त पानी न होने से श्रद्धालुओं को निराशा हो रही है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 21 Oct 2026 10:35 AM (IST)
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उत्तराखंड के हरिद्वार में ऊपरी गंगनहर को मरम्मत के लिए मंगलवार देर रात से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते हर की पैड़ी पर गंगा जल का संकट खड़ा हो गया है. अब 18 दिन बाद ही हर की पैड़ी पर गंगाजल पूरी तरह दिखेगा. 

इसके चलते यहां आने वाले श्रद्धालुओं को निराशा हाथ लगी है, इसके साथ ही स्थानीय व्यापारियों को भी नुकसान की आशंका नजर आ रही है. कुछ व्यापारियों ने इस तरह पानी पूरी तरह बंद करने पर ऐतराज जताया है.  पुजारियों के मुताबिक इससे धार्मिक अनुष्ठान भी प्रभावित हो रहे हैं.

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इस वजह से बंद हुआ पानी 

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताया,"गंगा बंदी' हर साल होने वाला एक मेंटेनेंस कार्य है. यह नहर प्रणाली दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को पीने का पानी भी उपलब्ध कराती है और कई थर्मल पावर स्टेशनों (जैसे NTPC दादरी प्लांट) के साथ-साथ नदी पर बने कई जलविद्युत संयंत्रों को भी मदद पहुंचाती है. साल भर नहरें चालू रहने के कारण, इनके कई हिस्से पानी में डूबे रहते हैं या इस्तेमाल में होते हैं, जिससे उनकी ठीक से जांच करना मुमकिन नहीं हो पाता. केवल इसी बंदी के दौरान ही अलग-अलग तरह के नुकसान सामने आते हैं, जिससे हम जरूरी मरम्मत की योजना बना सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं."

उन्होंने आगे बताया कि कुंभ मेले से जुड़ी परियोजनाएं अलग-अलग जगहों पर चल रही हैं, और इस बंदी की अवधि को लेकर एक खास योजना बनाई गई है. इनमें से कुछ काम उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे हैं. हमारे पास एक 'ग्रीन कॉरिडोर' परियोजना भी है, हालांकि इसका 'गंगा बंदी' से सीधा कोई संबंध नहीं है.

हर की पैड़ी का धार्मिक महत्व

 हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी में गंगा का विशेष महत्व है, यहां देश भर से श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान के लिए पहुंचतें हैं. उनके लिए ये बेहद निराश करने वाला रहता है. उधर अधिकारियों ने दावा किया कि स्नान आदि के लिए पर्याप्त पानी पहुंचाया जाएगा. 

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 21 Oct 2026 10:35 AM (IST)
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