Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'युवा पीढ़ी में ये संदेश...', कॉकरोच का पुलता फूंकने पर बोले योगी के मंत्री

'युवा पीढ़ी में ये संदेश...', कॉकरोच का पुलता फूंकने पर बोले योगी के मंत्री

कॉकरोच का पुतला फूंकने पर योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है. उन्होंने इसका समर्थन करते हुए प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और भगवान राम का अनुसरण करने को कहा.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 21 Oct 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में दशहरे पर रावण के साथ कॉकरोच के पुतले का भी दहन किया गया, जिस पर योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है. उन्होंने कॉकरोच का पुतला जलाए जाने का समर्थन किया और कहा कि विजयदशमी का पर्व अराजकता-अंहकार पर सदभावना की विजय का प्रतीक है. युवा पीढ़ी में ये संदेश जाना चाहिए. 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विजयदशमी के अवसर पर शाहजहांपुर के खिरनीबाग रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद रहे. वित्त मंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को विजयदश्मी के त्योहार की शुभकामनाएं दीं और युवाओं को भगवान श्री राम के मार्ग पर चलने का संदेश दिया. 

कॉकरोच के पुतला दहन पर दी प्रतिक्रिया

सुरेश खन्ना ने कहा कि "आज का दिन अन्याय पर न्याय की विजय, हर प्रकार की अराजकता-अंहकार पर सदभावना की विजय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था और रावण जैसे पापी और अहंकारी को पूरी समाप्त करके एक नए युग की शुरुआत की थी. 

'जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं..', दशहरा पर बोले पूर्व मंत्री सुरेश राणा

आज हम ऐसे भगवान को नमन करते हैं. हमें नई पीढ़ी का संदेश देना चाहिए कि वो भी रामायण के जितने भी पात्र है और उन्होंने जो संदेश दिया उसका अनुकरण करें. ये पर्व अन्याय पर न्याय की जीत को दर्शाता है इसलिए इसे विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है." वहीं जब उनसे कॉकरोच का पुतला फूंकने पर सवाल किया गया तो वित्त मंत्री ने कहा कि हम कॉकरोच का पुतना फूंकने का स्वागत करते हैं. 

इस मौके पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कॉकरोच पार्टी आम आदमी पार्टी की अवैध संतान है. लोग जान चुके हैं, अब उनके पुतले फूंके जाएंगे. 

बता दें कि दिल्ली के सुभाष प्लेस में रामलीला कमेटी ने दशहरे के दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ 30 फीट के कॉकरोच के पुतले का दहन किया. कमेटी ने कहा कि ये गंदगी और अस्वच्छ स्थितियों के विनाश का प्रतीक है. अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेगी. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देवरिया में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में आग लगने से बच्ची समेत तीन की मौत
देवरिया में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में आग लगने से बच्ची समेत तीन की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
200 हथियार और 151 तलवारें, BJP विधायक बृजभूषण राजपूत ने किया शस्त्र पूजन
200 हथियार और 151 तलवारें, BJP विधायक बृजभूषण राजपूत ने किया शस्त्र पूजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं...', दशहरा पर बोले पूर्व मंत्री सुरेश राणा
'जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं...', दशहरा पर बोले पूर्व मंत्री सुरेश राणा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में लखनऊ से नोएडा तक कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट
UP में लखनऊ से नोएडा तक कैसा रहेगा मौसम? IMD ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीबीआई ने अपने हाथों में ली परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच, ये हैं दायरे में
सीबीआई ने अपने हाथों में ली परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच, ये हैं दायरे में
दिल्ली NCR
'देश में गुंडाराज चल रहा है?' PM आवास के पास बनी मस्जिद को नोटिस, भड़की AIMIM
'देश में गुंडाराज चल रहा है?' PM आवास के पास बनी मस्जिद को नोटिस, भड़की AIMIM
इंडिया
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: पीएम ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह बोले- 'उन पुलिसकर्मियों को नमन, जिन्होंने...'
राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस: पीएम ने दी श्रद्धांजलि, अमित शाह बोले- 'उन पुलिसकर्मियों को नमन, जिन्होंने...'
बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing Case: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, हथियार मॉड्यूल का किया खुलासा, चार गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
IND vs ZIM: जिम्बाब्वे के नाम जुड़ा दुनिया का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, टीम इंडिया से मिली हार
जिम्बाब्वे के नाम जुड़ा दुनिया का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड, टीम इंडिया से मिली हार
विश्व
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
200 हथियार और 151 तलवारें, BJP विधायक बृजभूषण राजपूत ने किया शस्त्र पूजन
200 हथियार और 151 तलवारें, BJP विधायक बृजभूषण राजपूत ने किया शस्त्र पूजन
Home Tips
Wheat Storage Tips: क्या रखे-रखे गेहूं में पड़ जाता है घुन? नोट करें 4 आसान उपाय
क्या रखे-रखे गेहूं में पड़ जाता है घुन? नोट करें 4 आसान उपाय
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget