'युवा पीढ़ी में ये संदेश...', कॉकरोच का पुलता फूंकने पर बोले योगी के मंत्री

दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में दशहरे पर रावण के साथ कॉकरोच के पुतले का भी दहन किया गया, जिस पर योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है. उन्होंने कॉकरोच का पुतला जलाए जाने का समर्थन किया और कहा कि विजयदशमी का पर्व अराजकता-अंहकार पर सदभावना की विजय का प्रतीक है. युवा पीढ़ी में ये संदेश जाना चाहिए.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विजयदशमी के अवसर पर शाहजहांपुर के खिरनीबाग रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद रहे. वित्त मंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को विजयदश्मी के त्योहार की शुभकामनाएं दीं और युवाओं को भगवान श्री राम के मार्ग पर चलने का संदेश दिया.

कॉकरोच के पुतला दहन पर दी प्रतिक्रिया

सुरेश खन्ना ने कहा कि "आज का दिन अन्याय पर न्याय की विजय, हर प्रकार की अराजकता-अंहकार पर सदभावना की विजय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था और रावण जैसे पापी और अहंकारी को पूरी समाप्त करके एक नए युग की शुरुआत की थी.

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आज हम ऐसे भगवान को नमन करते हैं. हमें नई पीढ़ी का संदेश देना चाहिए कि वो भी रामायण के जितने भी पात्र है और उन्होंने जो संदेश दिया उसका अनुकरण करें. ये पर्व अन्याय पर न्याय की जीत को दर्शाता है इसलिए इसे विजयदशमी के तौर पर मनाया जाता है." वहीं जब उनसे कॉकरोच का पुतला फूंकने पर सवाल किया गया तो वित्त मंत्री ने कहा कि हम कॉकरोच का पुतना फूंकने का स्वागत करते हैं.

इस मौके पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कॉकरोच पार्टी आम आदमी पार्टी की अवैध संतान है. लोग जान चुके हैं, अब उनके पुतले फूंके जाएंगे.

बता दें कि दिल्ली के सुभाष प्लेस में रामलीला कमेटी ने दशहरे के दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के साथ 30 फीट के कॉकरोच के पुतले का दहन किया. कमेटी ने कहा कि ये गंदगी और अस्वच्छ स्थितियों के विनाश का प्रतीक है. अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेगी.