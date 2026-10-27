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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur MLC Results: गोरखपुर में ध्रुव त्रिपाठी, डॉ. संजयन त्रिपाठी और राजीव यादव के बीच कांटे की टक्कर

Gorakhpur MLC Results: गोरखपुर में ध्रुव त्रिपाठी, डॉ. संजयन त्रिपाठी और राजीव यादव के बीच कांटे की टक्कर

Gorakhpur MLC Results: गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव में पहले राउंड के रुझानों में बीजेपी, सपा और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 27 Oct 2026 05:40 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के लिए जारी मतगणना में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दे रही है.  गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव की मतगणना के पहले राउंड के रुझानों में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं. यहां बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के डॉ. संजयन त्रिपाठी और निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव के बीच मुकाबला है.

उधर, एमएलसी चुनाव की मतगणना पर गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सपा उम्मीदवार डॉ. संजय त्रिपाठी ने कहा, 'हम आश्वस्त हैं अपने जीत के प्रति और आश्वस्ती का कारण है बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है. पिछली बार की तुलना में तकरीबन 9 से 10% अधिक पोलिंग हुई है और ये पोलिंग पिछले तीन दिनों में मुझे जानकारी हासिल हुई है.

दो बड़े प्रमुख मुद्दों पर हम लड़े चुनाव - संजयन

संजयन ने कहा कि दो बड़े प्रमुख मुद्दे जिस पर पिछले 18-20 वर्षों में किसी भी शिक्षक नेता के द्वारा इस पर सवाल नहीं खड़ा किया गया- पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और वित्त भिन्न शिक्षकों के लिए सम्मानजनक माध्यम तो मेरे द्वारा बड़ी प्रमुखता से इसको उठाया गया और एक प्रत्याशी के तौर पर तो कोई भी इन मुद्दों को उठा सकता है लेकिन वास्तविक समाधान इसका तब संभव हो पाएगा जब सरकार इसके पक्ष में हो.

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उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं और मेरे लिए भी यह मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण था और हमारे नेता अखिलेश यादव  ने इस मुद्दे पर अपनी सैद्धांतिक सहमत दे दी थी तो एक भरोसा कायम हुआ शिक्षक मतदाताओं का इस नाते उन लोगों ने बड़ी संख्या में बढ़-चढ़कर के मतदान किया है और यह इस बात का प्रमाण है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की विजय चाहते हैं. 

Published at : 27 Oct 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News Up Politics UP MLC Election 2026
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