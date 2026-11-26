समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपने पांच प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है. वहीं अभी तक वाराणसी जनपद के आठ विधानसभा सीटों पर बीजेपी, सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा में सीधा मुकाबला माना जा रहा है. लेकिन, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार नेताओं में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ने की होड़ मची है.

शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय समीकरण ज्यादा प्रभावी है, इसके बावजूद शहरी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से हर विधानसभा सीट पर तीन से चार उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने का दावा करते नजर आ रहे हैं. वहीं पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से जुड़े रहने वाले ऐसे ब्राह्मण वर्ग के नेता भी समाजवादी पार्टी से टिकट पाने के लिए कतार में लगे हैं. राजनीतिक जानकारों की माने तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

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सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की होड़

समाजवादी पार्टी पदाधिकारी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट पर 4 से 5 कार्यकर्ता टिकट पाने की होड़ में है. इनमें से दो ब्राह्मण, एक मौर्य, एक यादव है. जबकि, यही हाल दक्षिणी विधानसभा सीट का भी है. यहां से भी चार सपा नेताओं में दो से तीन ब्राह्मण वर्ग से हैं. कैंट विधानसभा और उत्तरी विधानसभा में भी टिकट लेने के लिए 1-1 ब्राह्मण वर्ग, राजपूत, कायस्थ समाज, अल्पसंख्यक, व्यापारी वर्ग से आने वाले नेता शामिल हैं.

हालांकि मंगलवार के दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से पांच प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद इन नेताओं की धड़कनें और बढ़ चुकी है, सभी अपने-अपने टिकट मिलने का मजबूती से दावा भी कर रहे है.

बीजेपी में टिकटों को लेकर दावेदारी शुरू

वाराणसी जनपद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी शिवपुर और उत्तरी विधानसभा में मौजूदा विधायक के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि पूर्व के चुनाव की रिपोर्ट को देख लें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर चुनाव के काफी नजदीक उन प्रत्याशियों को उतार दिया जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी और 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो अधिकांश उन्ही को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा और वह विधायक भी चुने गए.

इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर लोगों की अटकलें और उम्मीदवारी भी सीमित नजर आ रही हैं. वैसे मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस में सबसे ज्यादा टिकट पाने की होड़ समाजवादी पार्टी में खुलकर देखी जा रही है.