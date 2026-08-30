UP चुनाव 2027: मायावती ने बुलाई BSP की बड़ी बैठक, संगठन पर होगा मंथन

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 31 अगस्त को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में संगठन की अहम बैठक करेंगी. इस बैठक में प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे.

मायावती की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा होगी. जिलाध्यक्षों से उनके-अपने जिलों में संगठन की मौजूदा स्थिति, सदस्यता अभियान और पार्टी की गतिविधियों को लेकर जानकारी ली जाएगी. बीएसपी का फोकस खास तौर पर युवाओं को संगठन से जोड़ने पर रहेगा. पार्टी नेतृत्व जिलाध्यक्षों को नए लोगों को पार्टी से जोड़ने और संगठन का विस्तार करने के लिए दिशा-निर्देश दे सकता है.

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सर्वजन आधार बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा

बैठक में बीएसपी के पारंपरिक जनाधार के साथ-साथ सर्वसमाज में पार्टी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर भी मंथन होने की संभावना है. पार्टी संगठन को गांव-गांव तक सक्रिय करने और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों को तेज करने को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं.

जिलाध्यक्षों से मांगी जाएगी रिपोर्ट

मायावती जिलाध्यक्षों से संगठनात्मक तैयारियों की जमीनी रिपोर्ट लेंगी. इसमें बूथ कमेटियों की सक्रियता, सदस्यता, पार्टी कार्यक्रमों और संगठन विस्तार की प्रगति प्रमुख रूप से शामिल हो सकती है. बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है. समीक्षा के बाद मायावती आगामी चुनाव के लिए आगे की रणनीति तय कर सकती हैं.

चुनावी तैयारियों के बीच अहम बैठक

यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी समेत सभी प्रमुख दल संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं. ऐसे में मायावती की यह बैठक बीएसपी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. माना जा रहा है कि बैठक के जरिए पार्टी नेतृत्व संगठन को सक्रिय करने, नए वोटरों को जोड़ने और चुनावी जमीन मजबूत करने का संदेश देगा.

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