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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस अध्यक्ष की रैली के बाद क्यों किया था शुद्धिकरण? अब आई सफाई

कांग्रेस अध्यक्ष की रैली के बाद क्यों किया था शुद्धिकरण? अब आई सफाई

विनोद आर्य नामक युवक ने उस प्रकरण में सफाई देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उसने खुद को दलित बताते हुए शुद्धिकरण में शामिल होने की बात कही है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 30 Aug 2026 07:52 PM (IST)
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद शुद्धिकरण का मामला राहुल गांधी की दखल के बाद पूरी तरह तूल पकड़ चुका है. राहुल गांधी द्वारा इस मामले में एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई की मांग के बाद आज इस मामले में नया मोड़ आ गया है. जिसमें विनोद आर्य नामक युवक ने उस प्रकरण में सफाई देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उसने खुद को दलित बताते हुए शुद्धिकरण में शामिल होने की बात कही है.

रविवार को हल्द्वानी कोतवाली में पहुंचे विनोद आर्य ने बताया कि वह श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास का सदस्य है.वह भी उस कार्यक्रम में शामिल था. उसने कहा, "सनातन परंपरा को मानने वाले के तौर पर, यह मेरा मुख्य अधिकार और कर्तव्य है कि मैं उस जगह की सफाई सुनिश्चित करूँ जहाँ हमारे भगवान श्री राम की पूजा होती है और जहाँ कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं. मैं खुद दलित हूँ, और इस काम के दौरान दलित समुदाय के दूसरे भाई भी मेरे साथ थे.हम निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे."

 

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राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग 

विन्दोद आर्य ने आगे कहा,"अब, हमारे दलित होने के बावजूद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई और केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो,हम उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कामों की वजह से ही हम पर गलत तरीके से दबाव डाला जा रहा है.हमारी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है."

राहुल गांधी ने PC कर कार्रवाई की मांग की थी 

दो दिन पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 8 अगस्त की रैली के बाद 10 अगस्त को हल्द्वानी के राम लीला मैदान में जो शुद्दिकरण की घटना हुई उसे दलित अपमान से जोड़ते हुए मुकदमा दर्ज कर एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने इसके लिए आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है. उसके बाद एकाएक उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गयी है. अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड पुलिस क्या कदम उठाती है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 07:52 PM (IST)
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