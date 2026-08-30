कांग्रेस अध्यक्ष की रैली के बाद क्यों किया था शुद्धिकरण? अब आई सफाई

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद शुद्धिकरण का मामला राहुल गांधी की दखल के बाद पूरी तरह तूल पकड़ चुका है. राहुल गांधी द्वारा इस मामले में एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई की मांग के बाद आज इस मामले में नया मोड़ आ गया है. जिसमें विनोद आर्य नामक युवक ने उस प्रकरण में सफाई देते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उसने खुद को दलित बताते हुए शुद्धिकरण में शामिल होने की बात कही है.

रविवार को हल्द्वानी कोतवाली में पहुंचे विनोद आर्य ने बताया कि वह श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास का सदस्य है.वह भी उस कार्यक्रम में शामिल था. उसने कहा, "सनातन परंपरा को मानने वाले के तौर पर, यह मेरा मुख्य अधिकार और कर्तव्य है कि मैं उस जगह की सफाई सुनिश्चित करूँ जहाँ हमारे भगवान श्री राम की पूजा होती है और जहाँ कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं. मैं खुद दलित हूँ, और इस काम के दौरान दलित समुदाय के दूसरे भाई भी मेरे साथ थे.हम निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे."

#WATCH | Haldwani, Uttarakhand: On the purification row, Vinod Arya, Member of Shri Ram Sena Dharmarth Seva Nyas, who performed the purification program, says, "... As a follower of the Sanatan tradition, it is my primary right and duty to ensure cleanliness at the venue where… https://t.co/r0FGxbdGoX pic.twitter.com/by9NCURZOI — ANI (@ANI) August 30, 2026

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राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

विन्दोद आर्य ने आगे कहा,"अब, हमारे दलित होने के बावजूद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई और केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हो,हम उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे कामों की वजह से ही हम पर गलत तरीके से दबाव डाला जा रहा है.हमारी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है."

राहुल गांधी ने PC कर कार्रवाई की मांग की थी

दो दिन पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की 8 अगस्त की रैली के बाद 10 अगस्त को हल्द्वानी के राम लीला मैदान में जो शुद्दिकरण की घटना हुई उसे दलित अपमान से जोड़ते हुए मुकदमा दर्ज कर एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने इसके लिए आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है. उसके बाद एकाएक उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गयी है. अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड पुलिस क्या कदम उठाती है.

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