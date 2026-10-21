यूपी में BJP-सपा के बीच कुर्मी वोटों की जंग: 50-60 सीटों पर असर; रोहनिया से अखिलेश का दांव!

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने-अपने सियासी समीकरण साधने में जुट गए हैं. भारतीय जनता पार्टी की नजर अब प्रदेश के कुर्मी वोटरों पर हैं. जिसे लेकर पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है. यूपी बीजेपी पिछड़ा मोर्चा 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में भव्यता के साथ मनाएगा

यूपी बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और को इंचार्ज गुजरात के पूर्व MLA जगदीश पटेल दोनों ही कुर्मी समुदाय से आते हैं. बीजेपी में उनकी पदोन्नति सिर्फ़ एक रूटीन संगठनात्मक फेरबदल से कहीं ज़्यादा है. इससे पहले BJP ने अपनी UP यूनिट की कमान केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से सात बार के MP पंकज चौधरी को सौंपी थी, जो एक और जाने-माने कुर्मी चेहरे हैं.

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कुर्मी वोटरों को लेकर बीजेपी का प्लान

बीजेपी के तमाम कदमों को कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है. हाल ही में, BJP ने अपने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव के दौरान पूर्व MP रेखा वर्मा को नेशनल वाइस-प्रेसिडेंट बनाए रखा.

इसके साथ ही बीजेपी का कुर्मी-बहुल अपना दल (S) के साथ गठबंधन भी है जो उसकी OBC रणनीति का केंद्र रहा है. पार्टी प्रमुख अनुप्रिया पटेल, जो राज्य की सबसे प्रमुख कुर्मी नेताओं में से एक हैं, मोदी कैबिनेट की सदस्य बनी हुई हैं.

सपा ने भी की खास तैयारी

वहीं दूसरी तरफ़ समाजवादी पार्टी भी कुर्मी वोटरों को अपने पाले में लाने की क़वायद में जुटी हुई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर वाराणसी से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर सकते हैं. इसके लिए वाराणसी की रोहनिया विधानसभा सीट पर रैली की तैयारियां शुरू होने की जानकारी सामने आ रही है. हालांकि, समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

सूत्रों के मुताबिक, चार दिन पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने वाराणसी पहुंचकर स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की थी. इसके बाद से ही रैली की तैयारियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. रोहनिया विधानसभा क्षेत्र को रैली के संभावित स्थल के रूप में देखा जा रहा है. यह इलाका कुर्मी समाज की अच्छी-खासी आबादी के लिए जाना जाता है.

यूपी में कितना असरदार है कुर्मी वोटबैंक...?

- यूपी की कुल आबादी में कुर्मी समाज की हिस्सेदारी करीब 4 से 5 प्रतिशत बताई जाती है.

- माना जाता है कि यूपी की करीब 50 से 60 विधानसभा सीटों पर कुर्मी समाज चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं और इनकी उपस्थिति कुल 130 सीटों पर है.

- कुर्मी समाज का प्रभाव पूर्वांचल से लेकर अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड तक फैला हुआ है.

- महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, बाराबंकी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली और आसपास के कई जिलों में इस समुदाय की राजनीतिक अहमियत मानी जाती है.

- कुर्मी समाज का एक बड़ा राजनीतिक आधार भाजपा और अपना दल (एस) के साथ भी जुड़ा रहा है.

2022 में कुर्मी समाज (5%) का वोटिंग पैटर्न (Source: CSDS-Lokniti)

साल 2022 के चुनाव करीब 66% कुर्मी वोटरों ने एनडीए के समर्थन मे वोट किया जबकि समाजवादी पार्टी को 25%, बसपा को 03%, काँग्रेस के पक्ष में 04% और अन्य के खाते में 02% कुर्मी वोट पड़ा.

उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 विधानसभा सीटों में से कुल 40 कुर्मी विधायक हैं. इनमें बीजेपी के 27, समाजवादी पार्टी के 12 और काँग्रेस का एक विधायक कुर्मी है. वहीं लोकसभा की बात की जाए तो सपा के सात सांसद कुर्मी समाज से हैं इनमें लालजी वर्मा, नरेश उत्तम पटेल, राम प्रसाद चौधरी, उत्कर्ष वर्मा, शिव पाल सिंह पटेल, कृष्णा देवी, शिवशंकर पटेल और राम शिरोमणि वर्मा का नाम है जबकि बीजेपी के तीन पंकज चौधरी, छत्रपाल सिंह गंगवार, प्रवीण पटेल और अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल ख़ुद कुर्मी समाज की सांसद हैं.

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