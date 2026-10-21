Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में BJP-सपा के बीच कुर्मी वोटों की जंग: 50-60 सीटों पर असर; रोहनिया से अखिलेश का दांव!

यूपी में BJP-सपा के बीच कुर्मी वोटों की जंग: 50-60 सीटों पर असर; रोहनिया से अखिलेश का दांव!

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कुर्मी वोटरों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी जंग तेज हो गई है. जिसके तहत 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती ख़ास आयोजन किया जाएगा.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 21 Oct 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने-अपने सियासी समीकरण साधने में जुट गए हैं. भारतीय जनता पार्टी की नजर अब प्रदेश के कुर्मी वोटरों पर हैं. जिसे लेकर पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है. यूपी बीजेपी पिछड़ा मोर्चा 31 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में भव्यता के साथ मनाएगा

यूपी बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और को इंचार्ज गुजरात के पूर्व MLA जगदीश पटेल दोनों ही कुर्मी समुदाय से आते हैं. बीजेपी में उनकी पदोन्नति सिर्फ़ एक रूटीन संगठनात्मक फेरबदल से कहीं ज़्यादा है. इससे पहले BJP ने अपनी UP यूनिट की कमान केंद्रीय मंत्री और महाराजगंज से सात बार के MP पंकज चौधरी को सौंपी थी, जो एक और जाने-माने कुर्मी चेहरे हैं.

'युवा पीढ़ी में ये संदेश...', कॉकरोच का पुलता फूंकने पर बोले योगी के मंत्री

कुर्मी वोटरों को लेकर बीजेपी का प्लान

बीजेपी के तमाम कदमों को कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है. हाल ही में, BJP ने अपने सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव के दौरान पूर्व MP रेखा वर्मा को नेशनल वाइस-प्रेसिडेंट बनाए रखा. 

इसके साथ ही बीजेपी का कुर्मी-बहुल अपना दल (S) के साथ गठबंधन भी है जो उसकी OBC रणनीति का केंद्र रहा है. पार्टी प्रमुख अनुप्रिया पटेल, जो राज्य की सबसे प्रमुख कुर्मी नेताओं में से एक हैं, मोदी कैबिनेट की सदस्य बनी हुई हैं.

सपा ने भी की खास तैयारी

वहीं दूसरी तरफ़ समाजवादी पार्टी भी कुर्मी वोटरों को अपने पाले में लाने की क़वायद में जुटी हुई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर वाराणसी से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर सकते हैं. इसके लिए वाराणसी की रोहनिया विधानसभा सीट पर रैली की तैयारियां शुरू होने की जानकारी सामने आ रही है. हालांकि, समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

सूत्रों के मुताबिक, चार दिन पहले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने वाराणसी पहुंचकर स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की थी. इसके बाद से ही रैली की तैयारियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. रोहनिया विधानसभा क्षेत्र को रैली के संभावित स्थल के रूप में देखा जा रहा है. यह इलाका कुर्मी समाज की अच्छी-खासी आबादी के लिए जाना जाता है.

यूपी में कितना असरदार है कुर्मी वोटबैंक...?

- यूपी की कुल आबादी में कुर्मी समाज की हिस्सेदारी करीब 4 से 5 प्रतिशत बताई जाती है.
- माना जाता है कि यूपी की करीब 50 से 60 विधानसभा सीटों पर कुर्मी समाज चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं और इनकी उपस्थिति कुल 130 सीटों पर है.
- कुर्मी समाज का प्रभाव पूर्वांचल से लेकर अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड तक फैला हुआ है.
- महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, बाराबंकी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, बरेली और आसपास के कई जिलों में इस समुदाय की राजनीतिक अहमियत मानी जाती है.
- कुर्मी समाज का एक बड़ा राजनीतिक आधार भाजपा और अपना दल (एस) के साथ भी जुड़ा रहा है.

2022 में कुर्मी समाज (5%) का वोटिंग पैटर्न (Source: CSDS-Lokniti)

साल 2022 के चुनाव करीब 66% कुर्मी वोटरों ने एनडीए के समर्थन मे वोट किया जबकि समाजवादी पार्टी को 25%, बसपा को 03%, काँग्रेस के पक्ष में 04% और अन्य के खाते में 02% कुर्मी वोट पड़ा. 

उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 विधानसभा सीटों में से कुल 40 कुर्मी विधायक हैं. इनमें बीजेपी के 27, समाजवादी पार्टी के 12 और काँग्रेस का एक विधायक कुर्मी है. वहीं लोकसभा की बात की जाए तो सपा के सात सांसद कुर्मी समाज से हैं इनमें लालजी वर्मा, नरेश उत्तम पटेल, राम प्रसाद चौधरी, उत्कर्ष वर्मा, शिव पाल सिंह पटेल, कृष्णा देवी, शिवशंकर पटेल और राम शिरोमणि वर्मा का नाम है जबकि बीजेपी के तीन पंकज चौधरी, छत्रपाल सिंह गंगवार, प्रवीण पटेल और अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल ख़ुद कुर्मी समाज की सांसद हैं.   

देवरिया में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में आग लगने से बच्ची समेत तीन की मौत

Input By : शंकरेश कुमार

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नमाज से रोका जा रहा...', PM आवास के पास मस्जिद को नोटिस मिलने पर भड़के चंद्रशेखर आजाद
'नमाज से रोका जा रहा...', PM आवास के पास मस्जिद को नोटिस मिलने पर भड़के चंद्रशेखर आजाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं', बौद्ध धर्म विवाद पर राजकुमार भाटी की सफाई
'धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं', बौद्ध धर्म विवाद पर राजकुमार भाटी की सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रद्धा दुबे के बॉयफ्रेंड आमिर को पुलिस ने दबोचा, नेपाल बॉर्डर गया था छोड़ने
श्रद्धा दुबे के बॉयफ्रेंड आमिर को पुलिस ने दबोचा, नेपाल बॉर्डर गया था छोड़ने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PDA के साथ हिंदुत्व का दांव? 2027 के लिए अखिलेश ने रचा सियासी चक्रव्यूह
PDA के साथ हिंदुत्व का दांव? 2027 के लिए अखिलेश ने रचा सियासी चक्रव्यूह
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
दिल्ली NCR
नेहा बोरा की इस याचिका पर होगी तत्काल सुनवाई, दिल्ली HC सहमत
नेहा बोरा की इस याचिका पर होगी तत्काल सुनवाई, दिल्ली HC सहमत
इंडिया
दशहरे के मंच से तीखे सियासी तीर: पीएम मोदी बोले- राष्ट्र के दुश्मन, अखिलेश ने कहा- 'BJP को खत्म...'
दशहरे के मंच से तीखे सियासी तीर: पीएम मोदी बोले- राष्ट्र के दुश्मन, अखिलेश ने कहा- 'BJP को खत्म'
क्रिकेट
इतिहास रचने के करीब भुवनेश्वर कुमार, IND-NZ टी20 सीरीज में बना सकते हैं ये रिकॉर्ड
इतिहास रचने के करीब भुवनेश्वर कुमार, IND-NZ टी20 सीरीज में बना सकते हैं ये रिकॉर्ड
बॉलीवुड
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
विश्व
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
जॉर्जिया मेलोनी का एक्शन, इटली के Gen-Z प्रदर्शनकारियों पर चलेगा केस, मां-बाप से होगी वसूली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PDA के साथ हिंदुत्व का दांव? 2027 के लिए अखिलेश ने रचा सियासी चक्रव्यूह
PDA के साथ हिंदुत्व का दांव? 2027 के लिए अखिलेश ने रचा सियासी चक्रव्यूह
एग्रीकल्चर
आलू बोने की मशीन कितने रुपये की आती है? जानें 3 प्लांटर की खासियत
आलू बोने की मशीन कितने रुपये की आती है? जानें 3 प्लांटर की खासियत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget