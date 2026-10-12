वाराणसी का मशहूर औरंगाबाद हाउस, कभी तय होती थी पूरे UP की राजनीति

उत्तर प्रदेश में सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा है जब इसी पूर्वांचल का केंद्र वाराणसी न सिर्फ पूरे प्रदेश बल्कि देश की सियासत को दिशा प्रदान करता था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था वाराणसी का औरंगाबाद हाउस. भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी का समृद्ध राजनीतिक इतिहास इसी औरंगाबाद हाउस से जुड़ा रहा है.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी 70 के दौर की यह बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि औरंगाबाद हाउस से ढाई सौ से अधिक उम्मीदवारों का टिकट फाइनल होता था और यहाँ से टिकट मिलने के बाद ज्यादातर प्रत्याशियों की जीत भी लगभग तय मानी जाती थी.

औरंगाबाद हाउस से तय होती थी राजनीति

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी की तीसरी पीढ़ी के सदस्य राजेशपति त्रिपाठी बताते हैं कि 70 के दशक में पूरे देश में कांग्रेस का एक मजबूत जनाधार हुआ करता था. विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में दो गुट हुआ करते थे एक चंद्रभानु गुप्ता जी का और दूसरा पं. कमलापति त्रिपाठी जी का. इसी औरंगाबाद हाउस से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 250 से अधिक कांग्रेस पार्टी के टिकट फाइनल होते थे. रात तक टिकट पाने के लिए उम्मीदवारों की होड़ मची रहती थी.

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हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें भी टिकट प्राप्त होता था जिनका चुनाव लड़ने की कोई उम्मीद ही नहीं रहती और इनमें से अधिकांश चुनाव जीतते भी थे. क्योंकि उस समय कांग्रेस का मजबूत जनाधार हुआ करता था. इसके अलावा इस राजनीतिक केंद्र रूपी पॉवर हाउस का दबदबा इतना था कि जिस भी उम्मीदवार का टिकट फाइनल कर दिया जाता था उस पर इंदिरा गांधी जैसा शीर्ष नेतृत्व भी हस्तक्षेप नहीं करता था. उम्मीदवारों को 500 रुपया आशीर्वाद के रूप में जमानत राशि कमलापति त्रिपाठी द्वारा प्रदान किया जाता था.

नेहरू से राजीव गांधी तक पहुंचे औरंगाबाद हाउस

स्थानीय लोग बताते हैं कि वाराणसी के औरंगाबाद हाउस में जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक कमलापति त्रिपाठी से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं. उस दौर में देश के यह बड़े नेता सीधे इसी हाउस पहुंचते थे, उनकी बैठकी होती थी. प्रदेश और देश के अलग-अलग सियासी मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे. केंद्र सरकार की नीति को तय करने में भी वाराणसी के इस राजनीतिक अड्डे का महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था.

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