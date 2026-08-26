'बेचा नहीं अपनों को सौंप दिया', JPNIC के मामले पर बोले शिवपाल यादव

उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखनऊ में बने जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को 30 साल के लिए प्राइवेट कंपनियों को लीज़ पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है.

शिवपाल यादव ने जेपीएनआईसी को लेकर योगी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इस पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी ने निजीकरण के नाम पर लाभ का निजी रास्ता साफ कर दिया है. सपा नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'भाजपा सरकार का कमाल देखिए—JPNIC बेचा नहीं, बस 30 साल के लिए ‘अपनों’ को सौंप दिया!

सपा नेत ने कहा कि जनता के पैसे से बनी संपत्ति, जनता के नाम पर व्यवस्था और लाभ का रास्ता निजी हाथों के लिए साफ कर दिया. इसे विकास कहें या ‘सरकारी संपत्ति रखो, निजी कमाई का इंतजाम करो’ मॉडल? ये और कुछ नहीं , निजीकरण के नाम पर भाजपा का भ्रष्टाचार से भरा मॉडल है, जनता सब देख रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक भी हो रही है.

इकरा हसन ने भी योगी सरकार को घेरा

वहीं कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी जेपीएनआईसी को निजी हाथों में दिए जाने के फैसले का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि ये सरकार खुद तो कुछ कर नहीं रही हैं और लगातार केंद्र और राज्य सरकार इसी तरह के हालात में बनी हुई है.

'भाजपा सरकार है या दुकानदार?', JPNIC निजी हाथों में सौंपने पर भड़के अखिलेश

अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है JPNIC

सपा मुखिया अखिलेश यादव भी योगी सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठा चुके हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लखनऊ के जेपीएनआईसी को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय ले लिया है, अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना रह गया है. उन्होंने पूछा कि ये बीजेपी की सरकार है या कोई दुकानदार?

बता दें कि योगी कैबिनेट ने अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी को निजी कंपनियों वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स को लीज़ पर देने के फैसले पर मुहर लगा दी है. इसके प्रस्ताव के तहत कंपनियों को दो साल की भीतर इसके बचे कार्य पूरे करके संचालित करना होगा. संचालन शुरू होने के बाद कंपनियां एलडीए को प्रति वर्ष 6 करोड़ का भुगतान करेंगी.

दो साल में शुरू हो जाएगा JPNIC, योगी कैबिनेट ने दी हरी झंडी