'BJP सरकार है या दुकानदार?', JPNIC निजी हाथों में सौंपने पर भड़के अखिलेश

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राइवेट कंपनी के हाथों सौंपने का फैसला किया है, जिसे लेकर सपा मुखिया ने जोरदार हमला बोला है. उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को केवल ठेका देना या बेचना ही बचा है.

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी को निजी हाथों में दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा- "भाजपा सरकार है या दुकानदार? अब उप्र की भाजपा सरकार ने लखनऊ के JPNIC (जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर) को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कैबिनेट में ले लिया है. अब तो बस सरकार को ही ठेके पर देना या बेचना बचा है. ‘कमीशन’ भ्रष्ट भाजपा की गाड़ी का तेल-पानी है और ‘निजीकरण’ उसका जुगाड़."

दरअसल योगी कैबिनेट ने लखनऊ में बने जेपीएनआईसी को निजी कंपनियों वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स को 35 साल के लिए लीज़ पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के तहत ये कंपनियां अपने खर्च से दो साल के अंदर बचे हुए सारे कामों को पूरा कराएंगी और इसका संचालन शुरू कर देंगी. संचालन शुरू होने के बाद इनके द्वारा एलडीए को प्रति वर्ष छह करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा.

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अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है JPNIC

बता दें कि जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण साल 2013 में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने कराया था, ये सपा मुखिया का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है. ये सेंटर दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर बनवाया गया था. जेपीएनआईसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, हेलीपैड, कन्वेंशन सेंटर को बनाने का प्रस्ताव था.

साल 2017 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन भी कर दिया था लेकिन इसमें कुछ निर्माण पूरा नहीं हो पाया था. योगी सरकार बनने के बाद इसका काम रुक गया था. इसमें कई तरह की वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए. जिसके बाद से ये इमारत बंद पड़ी हुई है. वहीं सपा इसे लेकर बीजेपी पर लगातार घेरती आई है.

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