Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंजय निषाद को सपा में शामिल करने पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा- 'ये पार्टी की...'

संजय निषाद को सपा में शामिल करने पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा- 'ये पार्टी की...'

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने संजय निषाद को सपा के साथ शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर संजय निषाद दूसरा दरवाजा खटखटाना चाहते हैं तो ये उनका फैसला होगा.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 23 Oct 2026 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उन्होंने दूसरा दरवाजे पर जाने की बात कही थी. शिवपाल यादव ने संजय निषाद को सपा में शामिल करने के सवाल पर कहा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते है, ये पार्टी की रणनीति है. 

शिवपाल यादव गुरुवार को कानपुर देहात में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी. सपा नेता से जब मंत्री संजय निषाद के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "ये तो उनका फैसला है. उन्होंने अपने पांच साल के कार्यकाल में क्या काम किया है, यह आप सभी ने देखा होगा. जनता ने भी उनके कामकाज को देखा है. अगर वो दूसरी पार्टी का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं तो ये उनका निर्णय होगा. 

यह भी पढ़ें: यूपी में MLC की 11 सीटों पर वोटिंग जारी, सपा-बीजेपी में सीधा मुकाबला

सपा के साथ आएंगे संजय निषाद?

संजय निषाद को सपा में शामिल करने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि इन सब पर फैसला पार्टी लेती है. इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं. ये पार्टी की रणनीति का सवाल है. इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं. वहीं ओम प्रकाश राजभर पर उन्होंने कहा कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो कब क्या बोलते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. 

सनातन विरोधी होने के आरोपों पर जवाब

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के यूपी दौरे पर शिवपाल यादव ने कहा कि अपने अपने दलों की बैठक करने और बातचीत करने का सभी को अधिकार है. सपा के सनातन विरोधी होने के आरोपों पर शिवपाल ने कहा कि "हम लोग सेक्युलर हैं और हमारा जो पीडीए संगठन हैं उसी पर चलते हैं. ये लोग तो ढोंग करते हैं. 

भारतीय जनता पार्टी ढोंग करती हैं, ये असली सनातनी नहीं हैं. आप देख ही रहे हो कि ये क्या-क्या कर रहे हैं. बेईमानी, भ्रष्टाचार, भगवान राम के मंदिर की जिन्होंने चोरी कर ली है तो कैसे उनसे मान सकते हैं ये सनातन है. हम लोग हम लोग सब ईश्वर को मानने वाले लोग हैं. 

बाराबंकी MLC चुनाव से पहले आधी रात भिड़े BJP-सपा नेता, बूथ लगाने पर लड़ाई

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 10 ADM समेत 14 PCS अफसरों के तबादले, 3 को भेजा निर्वाचन कार्यालय
यूपी में 10 ADM समेत 14 PCS अफसरों के तबादले, 3 को भेजा निर्वाचन कार्यालय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सीएम बनाओ तब मैं…', अखिलेश से आजम खान ने की यह डिमांड? राजभर का दावा
'सीएम बनाओ तब मैं…', अखिलेश से आजम खान ने की यह डिमांड? राजभर का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में MLC की 11 सीटों पर वोटिंग जारी, सपा-बीजेपी में सीधा मुकाबला
यूपी में MLC की 11 सीटों पर वोटिंग जारी, सपा-बीजेपी में सीधा मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी MLC चुनाव से पहले आधी रात भिड़े BJP-सपा नेता, बूथ लगाने पर लड़ाई
बाराबंकी MLC चुनाव से पहले आधी रात भिड़े BJP-सपा नेता, बूथ लगाने पर लड़ाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
जेल से रिहाई के बाद CJP नेताओं की बढ़ीं मुश्किलें, आज SEM कोर्ट में पेशी
महाराष्ट्र
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
मुंबई में कटेंगे 1524 पेड़! GMLR प्रोजेक्ट के लिए मुंबईकरों की सेहत पर खतरा
विश्व
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में सुबह-सुबह कांपी धरती, तिब्बत में देर रात भूकंप से 16 की मौत
स्पोर्ट्स
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
ईरान का राष्ट्रगान बजने से विवाद...एशियन पैरा गेम्स अधिकारी ने मांगी माफी
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
विश्व
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
ये समस्या आपने पैदा की... पीयूष गोयल ने दोहरे रवैये पर यूरोप को सुनाई खरी-खरी
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget