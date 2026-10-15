नोएडा-गाजियाबाद समेत 15 जिलों में आंधी-बारिश, ओलावृष्टि, IMD ने दिया अलर्ट

उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के महीने में मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हैं. पिछले दो-तीन दिनों से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में अलग-अलग जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है तो वहीं पूर्वांचल के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ हैं. मौसम विभाग ने आज 15 अक्टूबर को भी पश्चिमी संभाग के कई इलाकों में आंधी-बारिश की संभावना जताई हैं. कुछ जगहों पर ओले गिरने का भी अलर्ट है.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के पश्चिमी संभाग में आज नोएडा-गाजियाबाद समेत 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की भी संभावना जताई गई. जबकि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी व आसपास के सभी जिलों में आज मौसम शुष्क रहेगा और खिली-खिली धूप निकलेगी. पूर्वांचल के ज़्यादातर जिले आज ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं. कहीं कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

आंधी-बारिश और ओले गिरने का अलर्ट

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुज़फ़्फ़रनगर, बिजनौर, बदायूं और मेरठ में अनेक स्थानों गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ्तार से आंधी तूफान आने और कई जगहों पर ओले गिरने की चेतावनी दी गई है.

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वही नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा व आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर तेज बारिश होगी. इन जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज आंधी-तूफान का भी चेतावनी है. यूपी के मौसम में ये बदलाव उत्तर पश्चिमी यूपी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के रूप बने पश्चिमी विक्षोभ के वजह से आया है.

20 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम

16 अक्टूबर शुक्रवार को भी पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर देखने को मिलेगा और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा. इसके बाद 17 अक्टूबर से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो जाएगा और प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम शुष्क रहेगा. 20 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में कहीं कोई बारिश होने का अनुमान नहीं है. इसके बाद मौसम शुष्क ही रहेगा.

बारिश की वजह से इन दिनों मौसम काफी ठंडा हो गया है. सुबह और शाम के समय में ठंडक बढ़ी हुई हैं हालांकि दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य बना हुआ हैं. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव आने का अनुमान नहीं जताया है. जबकि न्यूजनतम तापमान में अगले चार दिनों के बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती हैं.