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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़ में 31 अक्टूबर को लगेगा परिवहन मेला, बकाया टैक्स समेत होंगे कई काम

आजमगढ़ में 31 अक्टूबर को लगेगा परिवहन मेला, बकाया टैक्स समेत होंगे कई काम

यूपी परिवहन मेले में नए वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट नवीनीकरण, एकमुश्त कर और अग्रिम कर जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. वाहन के पंजीकरण व अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा.

Written By : खुर्रम नोमानी, आजमगढ़ |  Updated at : 30 Oct 2026 10:27 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर को परिवहन मेला लगेगा, जिसमें परिवहन विभाग से जुड़ी तमाम समस्याओं को समाधान किया जाएगा. इस मेले में वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स एवं पेनाल्टी में छूट की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही वाहन पंजीकरण, फिटनेस, परमिट नवीनीकरण सहित विभिन्न परिवहन सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी. ये परिवहन मेला संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आयोजित किया जाएगा. 

आजमगढ़ में भी इस परिवहन मेले की तैयारियां की जा रही है. मेले में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 24 के तहत नियमानुसार शास्ति (पेनाल्टी) में छूट का लाभ दिया जायेगा. इसके माध्यम से बकाया कर और लम्बित मामलों का निस्तारण किया जाएगा. बकाया राशि जमा होने के बाद सम्बन्धित वाहन के कर और दस्तावेजों की स्थिति विभागीय पोर्टल पर अपडेट की जाएगी. 

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पंजीकरण, फिटनेस और परमिट की सुविधा

परिवहन मेले में नए वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट नवीनीकरण, एकमुश्त कर और अग्रिम कर जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. इसके साथ ही वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में मोबाइल नम्बर दर्ज कराने और संशोधित कराने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वाहन स्वामियों को विभागीय सूचनाएं और ओटीपी प्राप्त करने में दिक्कत न हो. 

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परिवहन विभाग से जुड़ी समस्याओं का समाधान

पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के बाद प्राप्त सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया में भी सुविधा दी जाएगी. वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए मेले में कर वसूली, पंजीकरण, फिटनेस, परमिट और सहायता के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए जाएंगे. भुगतान के लिए नकद के साथ यूपीआई, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और नेट बैकिंग जैसे माध्यमों की सुविधा भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. 

आरटीओ प्रशासन एके सिंह राजपूत, आरटीओ प्रवर्तन सुनील दत्त ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों से अपील किया है कि निर्धारित तिथियों पर सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आजमगढ़ में पहुंचकर मेले का लाभ उठाएं. 

About the author खुर्रम नोमानी, आजमगढ़

डॉ, खुर्रम आलम नोमानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से करीब 23 सालों से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं. नोमानी को करीब 32 सालों का अनुभव है. इस दौरान कई ग्राउंड रिपोर्ट्स किए. 2003 में भारत नेपाल सीमा पर लड़कियों की खरीद फरोख्त पर सिद्धार्थनगर से ग्राउंड रिपोर्ट की. अबू  सलेम के पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण के समय अबू सलेम के परिवार का इंटरव्यू सबसे पहले स्टार न्यूज़ पर प्रसारित की. 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर होने वाले सभी लोकसभा ,विधानसभा चुनाव  की ग्राउंड रिपोर्टिंग की. खुर्रम आलम नोमानी ने पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा किया. इसके बाद MA,PHD (हिन्दी) की डिग्री हासिल की. 
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Published at : 30 Oct 2026 10:27 AM (IST)
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