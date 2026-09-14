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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर CEO की नियुक्ति विवादों में! अब अमिताभ ठाकुर ने उठाए सवाल

राम मंदिर CEO की नियुक्ति विवादों में! अब अमिताभ ठाकुर ने उठाए सवाल

श्रीराममंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति पर विवाद गहराता जा रहा है. पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने अब इस पर सवाल उठाए हैं.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 14 Sep 2026 05:21 PM (IST)
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श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाए हैं.ठाकुर खुद भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के CEO पद के आवेदक थे. 

उन्होंने ट्रस्ट को भेजे अपने पत्र में कहा है कि पूर्व IPS अधिकारी राजेश पाण्डेय के हालिया सार्वजनिक पॉडकास्ट में दिये बयान के अनुसार, सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेन्द्र मिश्रा अंतिम चरण के 16 उम्मीदवारों में शामिल नहीं थे और उन्होंने साक्षात्कार में भाग नहीं लिया था. राजेश पाण्डेय ने यह भी कहा कि उन्हें अपना चयन लगभग निश्चित लग रहा था, लेकिन बाद में निर्णय बदल गया.

पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल- अमिताभ ठाकुर

अमिताभ ठाकुर ने कहा कि यदि यह कथन सही पाया जाता है, तो यह केवल अंतिम नियुक्ति ही नहीं, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रश्नांकित करता है. विशेष रूप से यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि मिश्रा अंतिम निर्धारित चरण में शामिल नहीं थे, तो उनका नाम अंतिम तीन में किस आधार पर आया और उनका चयन किस आधार पर किया गया.

ठाकुर ने ट्रस्ट से स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है.

मुलायम ने सौंपी थी जिम्मेदारी, अखिलेश ने ली वापस; अब क्या करेंगे चाचा शिवपाल?

पत्र में ठाकुर ने लिखा कि मैं ट्रस्ट से अपेक्षा करता हूं कि इन नये तथ्यों सहित मेरे पूर्व पत्रों में उठाये गये प्रश्नों पर स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाए तथा यदि चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता या निर्धारित प्रक्रिया से विचलन पाया जाता है तो उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए. यदि निर्धारित समय में संतोषजनक स्पष्टीकरण और आवश्यक कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं, एक उम्मीदवार के रूप में अपने अधिकारों तथा व्यापक सार्वजनिक हित में, उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर उचित न्यायिक/वैधानिक मंच के समक्ष चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति को चुनौती देने सहित सभी उपलब्ध विधिक उपाय अपनाने के लिए बाध्य होऊंगा. यह पत्र मेरे पूर्व पत्रों के क्रम में अंतिम पूर्व सूचना के रूप में दिया जा रहा है.

Published at : 14 Sep 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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