'ओवैसी से घबरा गए अखिलेश...', ओम प्रकाश राजभर ने क्यों किया ये दावा?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. इस बीच योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि AIMIM की सक्रियता से अखिलेश यादव घबराए हुए हैं. मुसलमान इस बार ओवैसी की ओर देख रहा है और दरी बिछाने को तैयार नहीं है.

ओपी राजभर ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने जब बिहार में चुनाव लड़ा तो तेजस्वी यादव की हवा निकल और जब बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती दी तो वो फ़ेल हो गईं. जहां-जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां-वहां उनको मुस्लिम वोट दे रहे हैं. इसकी वजह से अखिलेश यादव बहुत घबराएं हुए हैं. ओवैसी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है उसे देखकर वो सर्वे करा रहे हैं.

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ओवैसी को लेकर राजभर ने किया दावा

अखिलेश यादव चाहे जितना सर्वे करवा लें, इस बात पर मुहर लगानी पड़ेगी की मुसलमानों के नेता ओवैसी हैं अब अखिलेश यादव नहीं है. मुसलमान अब ओवैसी के साथ खड़ा हो रहा है.

ये बात जगजाहिर है कि सपा मुसलमान को गुलाम समझकर उनसे दरी बिछवाते हैं. सपा में मुस्लिम विधायकों, सांसदों की औकात नहीं है कि अखिलेश जी से कह दें कि मुस्लिम सीएम केंडिडेट घोषित करें. मुस्लिमों ने सपा के 4 बार सीएम बनवाए हैं. ओवैसी जी ने जो कहा सही कहा है कि इस बार आजमगढ़ से सपा की विदाई करवा देंगे.

'मुस्लिमों के नेता अब ओवैसी हैं'

असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते हुए राजभर ने कहा कि वो पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, मुसलमान ओवैसी की तरफ देख रहा है. सपा ने अयोध्या में गोली चलवाई थी. उसी जोश में मुसलमानों ने उनकी सरकार बनवाई थी. ओवैसी आज मुस्लिमों के शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात कर रहे हैं, मुसलमान उनकी ओर उम्मीद लगाकर बैठा है.

राजभर ने दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करें या नहीं करें. उनको ख़ुद इस बात का पता होना चाहिए कि अब मुसलमान उनको उतना वोट नहीं देगा वो अलग-अलग बंट जाएगा.

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