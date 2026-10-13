'मानसिक संतुलन खो चुके राहुल गांधी...', इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर बोले रवि किशन

गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने सोमवार को दिल्ली में हुए इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह के काम कर रहे हैं उससे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग चुनाव में भाजपा को हरा नहीं पाते हैं इसलिए इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं.

बीजेपी सांसद रवि किशन छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध करने पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में जिस तरह की तस्वीरें आ रही है उससे लगा रहा है कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं. वो किसी को कोहनी से मार रहे हैं. मारपीट पर उतारू हैं. उत्तर प्रदेश में दो दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष की मारा-मारी में जूते-चप्पल चले.

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इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर भड़के रवि किशन

रवि किशन ने आरोप लगाया कि ये मोदी जी को हरा नहीं पा रहे हैं, भाजपा को हरा नहीं पा रहे हैं तो ये हाईजैक करने पर आ गए हैं. 65 साल तक इन लोगों ने देश का शोषण किया, ये चाहते हैं कि देश फिर से 65 पीछे चला जाए. इसलिए हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं. ये लोग जनता से पूछ नहीं रहे कि जनता क्या चाहती है? जनता मोदी जी और बीजेपी सरकार को चाहती है.

पिछले 12 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विराट और विशाल हुआ है. भारत का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा है, आज इतने ऐतिहासिक काम के बाद भी विरोधी दलों ने पहले सदन नहीं चलने दिया. अब नवंबर में भी नहीं चलने देंगे. उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी बताएं कि आप जितने चुनाव जीतते हैं, आपकी जहां-जहां सरकार बनी. तब आप लोगों ने ईवीएम और वोट चोरी पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई.

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राहुल गांधी से पूछा सवाल

तब आप लोग के लिए सब कुछ सही हो जाता है. जब आप हारते हैं और जब आप 2027 का चुनाव हारेंगे, पंजाब का चुनाव आप हारेंगे, उत्तराखंड में हारेंगे..जब आपको जमीनी ख़बर आती है, कि आप हारने जा रहे हो तो आप मोदी को हरा नहीं सकते तो जनता को परेशान कर रहे है. जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए.

बीजेपी सांसद ने कहा कि ये राजनीति नहीं, विचारों की लड़ाई है. विकास पर लड़ाई करिए, आपका रोड मैप क्या है? उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 2027 में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ेगी और 2029 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी.