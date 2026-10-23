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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरोहिणी घावरी के मामले में चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ी! 2 नवंबर को फिर सुनवाई

रोहिणी घावरी के मामले में चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ी! 2 नवंबर को फिर सुनवाई

दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में रोहिणी घावरी के वकील ने कहा कि आरोपी सांसद हैं और जांच में देरी होने पर उनके मामले को प्रभावित करने की आशंका है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 23 Oct 2026 03:25 PM (IST)
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आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 2 नवंबर तक का समय दिया है. मामले में अगली सुनवाई भी 2 नवंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शिकायत पर जांच जारी है और अभी बैंक डिटेल नहीं मिली है. इस पर डॉ. रोहिणी घावरी के वकील ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस जांच में देरी कर रही है. वकील ने कहा कि अब पुलिस ट्रैवल डेटा तलाश रही है, जबकि ऐसे मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी.

तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी- वकील

रोहिणी घावरी के वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी सांसद हैं और जांच में देरी होने पर उनके मामले को प्रभावित करने की आशंका है. उन्होंने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में कम से कम सात साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. वकील ने दलील दी कि ऐसे मामले में जांच के नाम पर देरी करने के बजाय तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी.

दलित एक्टिविस्ट और पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. उनका आरोप है कि स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान 2021 के आसपास दोनों संपर्क में आए थे और करीब तीन साल तक रिश्ते में रहे. रोहिणी घावरी के मुताबिक, सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उनसे दूरी बना ली. उन्होंने सांसद पर मानसिक और भावनात्मक शोषण तथा शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के भी आरोप लगाए हैं. इससे पहले की सुनवाई में भी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी.

Published at : 23 Oct 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Azad Up News DELHI NEWS Nagina News
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