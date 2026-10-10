ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुलायम सिंह की चौथी पुण्यतिथि आज, CM योगी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

मुलायम सिंह की चौथी पुण्यतिथि आज, CM योगी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर सीएम योगी, कई मंत्रियों, सपा और RJD के नेता सहित कई लोगों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 10 Oct 2026 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को उनकी पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ, कई मंत्री और सपा नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में कहा कि, 'देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण' मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि.'

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि, 'समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि!' बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने लिखा कि, 'उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 'पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि. जन-हित के लिए उनका योगदान सदैव वंदनीय रहेगा.'

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धर्मपाल सिंह ने कल्याण सिंह को समर्पित किया राज्यसभा का प्रमाणपत्र, हुए भावुक
धर्मपाल सिंह ने कल्याण सिंह को समर्पित किया राज्यसभा का प्रमाणपत्र, हुए भावुक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP प्रदर्शन में यूपी पुलिस की भी ड्यूटी, 300 महिला पुलिसकर्मी दिल्ली रवाना
CJP प्रदर्शन में यूपी पुलिस की भी ड्यूटी, 300 महिला पुलिसकर्मी दिल्ली रवाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिल्ली किसी की बपौती नहीं’, ट्रेन-मेट्रो बंद करने पर बोले संजय सिंह
‘दिल्ली किसी की बपौती नहीं’, ट्रेन-मेट्रो बंद करने पर बोले संजय सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 11 दिन तक धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
नोएडा में 11 दिन तक धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

सपा और मंत्री जितिन प्रसाद ने पुण्यतिथि पर दी विनम्र श्रद्धांजलि

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने भी, 'पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ‘पद्म विभूषण’ मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी.' यूपी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'भारत के पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पद्म विभूषण से अलंकृत मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत्-शत् नमन.'कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में कहा कि, 'उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि.'

सपा ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट पर लिखा कि, 'समाजवादी पार्टी के संस्थापक, भारत के पूर्व रक्षामंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर सादर नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि. नेताजी अमर रहें.' सांसद और बहू डिंपल यादव ने, 'समाजवादी पार्टी के संस्थापक, भारत के पूर्व रक्षामंत्री एवं उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 'धरतीपुत्र' मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी.'

CJP प्रदर्शन में यूपी पुलिस की भी ड्यूटी, 300 महिला पुलिसकर्मी दिल्ली रवाना

बृजभूषण शरण सिंह ने भी पोस्ट कर याद किया योगदान 

बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया ने एक्स पर लिखा कि, 'समाजवादी विचारधारा के पुरोधा, किसानों एवं वंचितों की आवाज, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री, ‘पद्म विभूषण’ श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी (नेताजी) की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन. नेताजी का सम्पूर्ण जीवन जनसेवा, सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द के लिए समर्पित रहा. उनके विचार, संघर्ष और जनसेवा के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेंगे. नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि.'

कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पोस्ट कर लिखा कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म विभूषण से सम्मानित मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. राष्ट्र एवं जनसेवा के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा.

तेजस्वी यादव ने नमन कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, देश के अभूतपूर्व रक्षामंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवाद के सशक्त हस्ताक्षर परम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं सादर नमन किया. उन्होंने लिखा कि समाज में समानता, न्याय और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए जीवनपर्यंत आपके द्वारा किए गए अथक प्रयास उपेक्षित व वंचित वर्गों को सदैव साहस और प्रेरणा देते रहेंगे.

राष्ट्रीय लोक दल के नेता रोहित अग्रवाल ने लिखा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी की मौजूदा स्थिति देखकर मन व्यथित है. नेताजी ने संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं और जमीन से जुड़े नेताओं के दम पर पार्टी खड़ी की थी. लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी में समर्पण और संघर्ष से ज्यादा महत्व चापलूसी और परिवार के करीब रहने वालों को मिल रहा है?

जिन नेताओं ने लाठियां खाईं, जेल गए और गांव-गांव जाकर संगठन मजबूत किया, क्या आज वे ही उपेक्षित हैं? शिवपाल यादव सहित पुराने समाजवादी नेताओं की भूमिका को लेकर उठते सवाल पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक परंपराओं पर भी सवाल खड़े करते हैं. नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि केवल फूल चढ़ाने से नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों पर चलने और पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने से मिलेगी. नेताजी अमर रहें.

Published at : 10 Oct 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mulayam Singh Yadav YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धर्मपाल सिंह ने कल्याण सिंह को समर्पित किया राज्यसभा का प्रमाणपत्र, हुए भावुक
धर्मपाल सिंह ने कल्याण सिंह को समर्पित किया राज्यसभा का प्रमाणपत्र, हुए भावुक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP प्रदर्शन में यूपी पुलिस की भी ड्यूटी, 300 महिला पुलिसकर्मी दिल्ली रवाना
CJP प्रदर्शन में यूपी पुलिस की भी ड्यूटी, 300 महिला पुलिसकर्मी दिल्ली रवाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिल्ली किसी की बपौती नहीं’, ट्रेन-मेट्रो बंद करने पर बोले संजय सिंह
‘दिल्ली किसी की बपौती नहीं’, ट्रेन-मेट्रो बंद करने पर बोले संजय सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 11 दिन तक धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
नोएडा में 11 दिन तक धारा 163 लागू, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
बिहार
'पुराने बॉयफ्रेंड को भेज रही थीं लव यू और हार्ट...', पत्नी पर तेज प्रताप यादव का आरोप
'पुराने बॉयफ्रेंड को भेज रही थीं लव यू और हार्ट...', पत्नी पर तेज प्रताप यादव का आरोप
क्रिकेट
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
T20I के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, भारत-वेस्टइंडीज ने मिलकर रचा इतिहास
इंडिया
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
CJP के दिल्ली प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक क्यों नहीं हो रहे शामिल, खुद बताया कारण
ओटीटी
नानी ने The Paradise के ओटीटी वर्जन में किए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
'द पैराडाइज' के ओटीटी वर्जन में हुए बदलाव, अनसीन फुटेज हो सकती है शामिल
इंडिया
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
शारजाह में तेल टैंकर पर ड्रोन अटैक, जहाज पर 22 भारतीय थे सवार, मंत्रालय ने क्या बताया?
ट्रेंडिंग
बॉस हो तो ऐसा... ठंड में कांपते कर्मचारी को गिफ्ट कर दी BMW, मामला वायरल
बॉस हो तो ऐसा... ठंड में कांपते कर्मचारी को गिफ्ट कर दी BMW, मामला वायरल
बाइक
Office जाने के लिए कौन-सा वाहन सही, Scooter-Bike या EV?
Office जाने के लिए कौन-सा वाहन सही, Scooter-Bike या EV?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget