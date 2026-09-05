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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडटीचर्स डे पर सपा का 'पाठशाला पुकारे' प्लान, अखिलेश यादव ने साधा निशाना

टीचर्स डे पर सपा का 'पाठशाला पुकारे' प्लान, अखिलेश यादव ने साधा निशाना

आज शिक्षक दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी की ओर से पाठशाला पुकारे अभियान शुरू कर किया जा रहा है. सपा इसके ज़रिए यूपी में बंद हुए स्कूलों को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 05 Sep 2026 10:48 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बंद हुए स्कूलों को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की तैयारी की है. आज शिक्षक दिवस के मौके पर सपा छात्र सभा की ओर से प्रदेश भर में 'पाठशाला पुकारे' अभियान शुरू हो रहा है. इसके तहत सपा प्रदेश के सभी बंद किए प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के बाहर शिक्षकों को सम्मानित करेगी. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहा कि जब बंद स्कूल खुलेगा तभी तो पीडीए पढ़ेगा. 

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा के इस अभियान की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी और यूपी में स्कूल बंद किए जाने को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा. सपा मुखिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा- 'उप्र में जो 26 हज़ार प्राथमिक विद्यालय भाजपा सरकार ने बंद किए हैं, उन सभी स्कूलों में समाजवादी पार्टी आज शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन ‘पाठशाला पुकारे’ कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसका मूल उद्देश्य ये संदेश देना है कि ‘बंद स्कूल खुलेगा, तो PDA पढ़ेगा’.

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इस कार्यक्रम के पीछे मूल भावना ये है कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि शिक्षा से ही शोषित-वंचित, ग़रीब-पीड़ित समाज में वो सामाजिक-राजनीतिक चेतना और जागरूकता आएगी जो प्रभुत्ववादियों के वर्चस्व को चुनौती देकर भेदभाव को ख़त्म करेगी, बराबरी लाएगी और समता-समानता पर आधारित ‘सामाजिक न्याय का राज’ लाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएगी, हमारे ‘बंधु राष्ट्र’ के संकल्प को साकार कर दिखाएगी. #पीडीए_पाठशाला_पुकारे.'

आज से सात दिन चलेगा कार्यक्रम

बता दें कि समाजवादी छात्र सभा आज 5 सितंबर से 'पाठशाला पुकारे' अभियान की शुरुआत करने जा रही है. जिसमें छात्र, नौजवान और पीडीए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. ये कार्यक्रम 5 सितंबर से 11 सितंबर तक सात दिन चलेगा. सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूल बंद किए गए हैं. सपा इस मुद्दे को लेकर गांवों तक जाने की तैयारी कर रही है. 

इस अभियान के तहत सपा पीडीए वृक्षारोपण, छात्रों की समस्या और सुझाव सुनेगी और युवाओं की राजनीति में भूमिका को लेकर संगोष्ठी करेगी. इस अभियान में पेपर लीक, फ़ीस में बढ़ोतरी, रोज़गार, रिजर्वेशन और कॉलेज-यूनिवर्सिटी में होने वाली नियुक्तियों में पारदर्शिता जैसे अहम मुद्दों को भी शामिल किया गया है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 05 Sep 2026 10:48 AM (IST)
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