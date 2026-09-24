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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेरठ में 4 लाख 63 हजार के नकली नोट बरामद, पुलिस कर रही जांच

मेरठ में 4 लाख 63 हजार के नकली नोट बरामद, पुलिस कर रही जांच

मेरठ स्थित एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट में जांच के दौरान 4 लाख 63 हजार रुपये की नकली करेंसी मिली है. बरामद नकली नोट 100 से लेकर 500 रुपये तक के बताए जा रहे हैं.

Written By : सुधीर चौहान, मेरठ |  Updated at : 24 Sep 2026 09:50 PM (IST)
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सहारनपुर के पीएनबी की करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये की नकली करेंसी बरामद होने के बाद अब मेरठ में भी नकली नोटों का मामला सामने आया है. मेडिकल थाना क्षेत्र के मंगल पांडेय नगर स्थित एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट में जांच के दौरान 4 लाख 63 हजार रुपये की नकली करेंसी मिली है. बरामद नकली नोट 100 से लेकर 500 रुपये तक के बताए जा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट में सीनियर अधिकारियों द्वारा 1 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्त नोटों की जांच की गई थी. इसी जांच के दौरान नकली नोटों का पता चला. मामले में बैंक प्रबंधक सरताज सिंह ने एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति को शिकायत दी थी. बताया गया कि बुधवार को पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है कि नकली नोट करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंचे.

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करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंची नकली नोट?

वहीं इस मामले के संबंध बैंक प्रबंधक से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगल पांडेय नगर स्थित शाखा की करेंसी चेस्ट से एक्सिस बैंक की 186 शाखाएं जुड़ी हुई हैं. ऐसे में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नकली नोट किन-किन शाखाओं से आए और उन्हें करेंसी चेस्ट तक किस माध्यम से पहुंचाया गया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

नकली करेंसी के मामलों की जांच के लिए निर्धारित सिविल लाइन थाने में बैंक प्रबंधक की तहरीर पर बीएनएस की धारा 178, 179, 180, 181 और 182 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच के दौरान नकली नोटों के स्रोत और उनके बैंकिंग चैनल में पहुंचने की जानकारी जुटाई जा रही है. हालांकि, यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले सहारनपुर में इस तरह का मामला प्रकाश में आ चुका है. पुलिस गहनता से जांच कर रही है.

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About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 09:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut News
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