पीलीभीत: नगर पंचायत चेयरमैन BJP नेता गिरफ्तार, जालसाजी का आरोप

यूपी के पीलीभीत जिले की बरखेडा नगर पंचायत से बीजेपी के मौजूदा चेयरमैन श्याम बिहारी भोजवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उत्तराखंड के बाजपुर पुलिस ने बीजेपी नेता सहित महिला को गिरफ्तार किया है. फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके लोगों से जालसाजी करने के मामले में कार्रवाई हुई है. इससे पूर्व में भी शराब तस्करी सहित कई मामलों में विवादित रह चुका बीजेपी नेता श्याम भोजवाल जेल जा चुका है.

श्याम बिहारी भोजवाल को फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. जानकारी के मुताबिक यह ग्रुप लंबे समय से आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा था.

कैसे हुआ मामले का खुलासा

इन दस्तावेजों का इस्तेमाल गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने एवं पहचान बदलने के लिए किया जा रहा था. मामले का खुलासा तब हुआ जब बाजपुर पुलिस ने एक संदिग्ध दस्तावेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की.

जांच में चौंकाने वाले तत्व सामने आए. पुलिस ने रैकेट से जुड़े कई पहलुओं पर जांच की. इससे जुड़े लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम बरखेड़ा नगर पंचायत से बीजेपी के अध्यक्ष श्याम बिहारी भोजवाल का सामने आया. पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया.

रैकेट में सफेदपोश लोगों में शामिल होने की आशंका

सीओ उत्तराखंड अखिलेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. घटना में संलिप्त लोगों की जांच की जा रही है जिसमें कई नाम सामने आए हैं. इस रैकेट में अन्य लोग सफेदपोश लोगों में शामिल होने की आशंका है.

पुलिस ने तहसील के राजस्व निरीक्षक अजमल खान की तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में चार महिलाओं सहित नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि रैकेट की जड़ें उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के कई जिलों में फैली हो सकती हैं और गहन जांच के बाद कई और नाम भी सामने आ सकते हैं.

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