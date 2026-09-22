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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडKGMU नर्सिंग छात्रा की मौत पर हंगामा, डीन के इस्तीफे की मांग पर अड़े छात्र

KGMU नर्सिंग छात्रा की मौत पर हंगामा, डीन के इस्तीफे की मांग पर अड़े छात्र

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की नर्सिंग छात्र की मौत के बाद छात्र न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों का आरोप है कि दिव्यांशी की तबीयत खराब होने के बावजूद उसे छुट्टी नहीं दी गई.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 22 Sep 2026 02:38 PM (IST)
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लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की नर्सिंग छात्र की मौत के बाद छात्रों में भारी आक्रोश है. सोमवार को प्रदर्शन के बाद छात्राओं ने मंगलवार को भी कॉलेज परिसर में प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया. छात्र प्रिंसिपल सूचना राय भौमिक के बाद अब डीन के इस्तीफे की मांग कर रहे है. 

छात्रों का आरोप है कि दिव्यांशी की तबीयत खराब थी. उसके बाद भी उसको छुट्टी नहीं दी गई. हॉस्टल में कई मूलभूत सुविधाओं की समस्या है. इसको लेकर कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इससे नाराज छात्र-छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया.

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बनारस में हुई थी छात्रा की मौत

केजीएमयू में बीएससी नर्सिंग सेकेंड एयर की छात्रा वाराणसी निवासी दिव्यांशी को 11 सितंबर को बुखार आया था. साथी छात्र उसे केजीएमयू की मेडिसिन ओपीडी लेकर पहुंचे थे. जहां उसकी कई टेस्ट करवाए गए थे. छात्राओं का दावा है कि डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. 17 सितंबर को जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ गई तो वाराणसी से आए माता-पिता उसे अपने साथ ले गए. 19 सितंबर को अस्पताल में इलाज के दौरान दिव्यांशी की मौत हो गई. इस मामले की जानकारी उसके साथ पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को हुई तो नाराज होकर के छात्रों ने क्लास बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. करीब 15 घंटे चले प्रदर्शन के बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं हैं और अब डीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

घटना की कार्रवाई जाएगी जांच

केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि छात्र की मौत के बाद ब्लॉक कॉलेज प्रशासन बेहद दुख में है. इस घड़ी में कॉलेज परिवार उनके साथ खड़ा है. प्रिंसिपल सूचना राय भौमिक ने इस्तीफा दे दिया है. वहीं, दिव्यांशी की कई जांच करवाई गई थी, जिसमें रिपोर्ट सामान्य आई थी. हालांकि, मामले की जांच करवाई जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 22 Sep 2026 02:38 PM (IST)
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