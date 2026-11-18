उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जारचा कोतवाली में तैनात 27 वर्षीय महिला सब इंस्पेक्टर रश्मि गौतम का शव मंगलवार सुबह उनके सरकारी आवास के बाथरूम में मिला. इस घटना से हड़कंप मच गया है. महिला दारोगा कोतवाली परिसर में बने आवास में रहती थीं. पुलिस ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जाँच की जा रही है.

ग्रेटर नोएडा जोन के एडीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि कानपुर देहात निवासी रश्मि गौतम 2023 बैच की सब इंस्पेक्टर थीं और जारचा कोतवाली में तैनात थीं. ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग पर जारचा कोतवाली में तैनात हुई थी. मृतका कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क और साइबर सेल की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. उनके पिता वक्षराज गौतम कानपुर देहात में दमकल विभाग में हेड कांस्टेबल हैं. रश्मि की अभी शादी नहीं हुई थी.

पिता के साथ हुई थी आखिरी बार बात

रश्मि के पिता रोजाना उसे फोन पर बात किया करते थे. एडीसीपी ने बताया कि सोमवार रात पौने आठ बजे वक्षराज गौतम की उनकी बेटी से बात हुई थी. उसके बाद फोन कट गया. बाद में पिता ने अपनी रश्मि को रात दस बजे फोन किया. लेकिन, रश्मि ने कॉल रिसीव नहीं किया. पिता ने समझा कि थक हारकर सो गई होगी.

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अगले दिन मंगलवार सुबह को भी जब पिता ने फ़ोन किया तो रश्मि ने फोन नहीं उठाया. जिसके बाद उन्होंने अनहोनी की आशंका को देखते हुई महिला दारोगा साथी को फोन कर उसके पास भेजा. जब वो कमरे पर पहुंची तो अंदर से कमरे का दरवाजा न खुलने पर कोतवाली प्रभारी कैलाश नाथ को जानकारी दी.

पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो रश्मि बाथरूम में पड़ी हुई मिलीं. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रश्मि के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है. उन्हें किसी तरह की बीमारी भी नहीं थी.

सोमवार को रश्मि सामान्य लग रही थी. उधर, घटना की सूचना मिलने पर मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.