CM योगी के खिलाफ बयान देना नेहा बोरा को पड़ेगा भारी? थाने तक पहुंचा मामला

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणी को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है. वन भारत सिटिजन (OBC) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि 14 सितंबर को गोकुल अतिथि भवन में आयोजित Gen-Z महाजुटान कार्यक्रम के दौरान नेहा बोरा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया.

काली शंकर यदुवंशी के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान नेहा बोरा ने गोरखपुर दंगा और पचरुखिया कांड का हवाला देते हुए हिंदू युवा वाहिनी को भी निशाने पर लिया था. उनके बयान को लेकर आपत्ति जताते हुए OBC पार्टी ने इसे गोरखपुर और गोरक्षपीठ की गरिमा से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की है.

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विचारधारा अलग, लेकिन भाषा स्वीकार नहीं

काली शंकर यदुवंशी ने कहा कि वह बीजेपी की विचारधारा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन गोरक्षपीठाधीश्वर के खिलाफ गोरखपुर की धरती पर मंच से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

प्रशासन की भूमिका पर भी उठाए सवाल

यदुवंशी ने कार्यक्रम की अनुमति को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब कई लोगों को प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलती, तो कथित तौर पर अधिकारियों की जानकारी के बावजूद मंच लगाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और गोरखपुरवासियों के प्रति कथित अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कैसे हुआ. उन्होंने पुलिस से शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है.

मंत्रियों ने किया पलटवार, अनिल बोले- बेहूदा..

वहीं मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "कुछ लोगों की राजनीति का दायरा इतना सिमट गया है और इतना गिर गया है कि वे राष्ट्रीय नेताओं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं. हमने AI से बने कई वीडियो भी देखे हैं. समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमारे मुख्यमंत्री के बेहद आपत्तिजनक AI-जनरेटेड वीडियो बनाए"

मंत्री अनिल राजभर ने कहा, "कुछ नहीं, बेहूदा टाइप के लोग हैं, राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है, छटपटाहट में सड़क छाप बात बोलने की इन लोगों की आदत है. अभी छात्रों के आंदोलन में भी देखा होगा, उनका चरित्र सामने आया होगा, उनके संस्कार सामने आए होंगे, तो ऐसे लोगों की बात पर तवज्जो नहीं करनी चाहिए, उनकी यही सजा है.

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