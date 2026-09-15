गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के खिलाफ बयान देना नेहा बोरा को पड़ेगा भारी? थाने तक पहुंचा मामला

CM योगी के खिलाफ बयान देना नेहा बोरा को पड़ेगा भारी? थाने तक पहुंचा मामला

गोरखपुर में Gen-Z महाजुटान के दौरान CM योगी पर कथित अशोभनीय टिप्पणी को लेकर मामला गर्म है. OBC पार्टी अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा के खिलाफ तहरीर दी है.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 15 Sep 2026 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणी को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है. वन भारत सिटिजन (OBC) पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि 14 सितंबर को गोकुल अतिथि भवन में आयोजित Gen-Z महाजुटान कार्यक्रम के दौरान नेहा बोरा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया.

काली शंकर यदुवंशी के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान नेहा बोरा ने गोरखपुर दंगा और पचरुखिया कांड का हवाला देते हुए हिंदू युवा वाहिनी को भी निशाने पर लिया था. उनके बयान को लेकर आपत्ति जताते हुए OBC पार्टी ने इसे गोरखपुर और गोरक्षपीठ की गरिमा से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की है.

यह भी पढ़ें- यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत

विचारधारा अलग, लेकिन भाषा स्वीकार नहीं

काली शंकर यदुवंशी ने कहा कि वह बीजेपी की विचारधारा के समर्थक नहीं हैं, लेकिन गोरक्षपीठाधीश्वर के खिलाफ गोरखपुर की धरती पर मंच से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

प्रशासन की भूमिका पर भी उठाए सवाल

यदुवंशी ने कार्यक्रम की अनुमति को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब कई लोगों को प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलती, तो कथित तौर पर अधिकारियों की जानकारी के बावजूद मंच लगाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और गोरखपुरवासियों के प्रति कथित अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कैसे हुआ. उन्होंने पुलिस से शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है.

मंत्रियों ने किया पलटवार, अनिल बोले- बेहूदा..

वहीं मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "कुछ लोगों की राजनीति का दायरा इतना सिमट गया है और इतना गिर गया है कि वे राष्ट्रीय नेताओं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं. हमने AI से बने कई वीडियो भी देखे हैं. समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमारे मुख्यमंत्री के बेहद आपत्तिजनक AI-जनरेटेड वीडियो बनाए"

मंत्री अनिल राजभर ने कहा, "कुछ नहीं, बेहूदा टाइप के लोग हैं, राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है, छटपटाहट में सड़क छाप बात बोलने की इन लोगों की आदत है. अभी छात्रों के आंदोलन में भी देखा होगा, उनका चरित्र सामने आया होगा, उनके संस्कार सामने आए होंगे, तो ऐसे लोगों की बात पर तवज्जो नहीं करनी चाहिए, उनकी यही सजा है.

यह भी पढ़ें- अदिति सिंह फिर देंगी राहुल गांधी का साथ? रीता बहुगुणा थामेंगी कांग्रेस का हाथ!

Published at : 15 Sep 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पिछली बार से अधिक सीट...', यूपी चुनाव में संजय निषाद ने बढ़ाएंगे BJP की मुश्किलें!
'पिछली बार से अधिक सीट...', यूपी चुनाव में संजय निषाद ने बढ़ाएंगे BJP की मुश्किलें!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदरी-केदार में VIP दर्शन शुल्क पर रोक, दूसरे चरण तक मिलेगी छूट
बदरी-केदार में VIP दर्शन शुल्क पर रोक, दूसरे चरण तक मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे, धामी सरकार की वापसी या विदाई?
उत्तराखंड चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे, धामी सरकार की वापसी या विदाई?
Advertisement

वीडियोज

BRICS CONTROVERSY: BRICS में खाने को लेकर क्यों आमने-सामने आईं पार्टियां? |ABPLIVE
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिशा सालियान केस की FIR कॉपी सीलबंद लिफाफे में जाएगी, हाईकोर्ट ने कौन से सबूत मांगे?
दिशा सालियान केस की FIR कॉपी सीलबंद लिफाफे में जाएगी, हाईकोर्ट ने कौन से सबूत मांगे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
यूपी में चुनाव से पहले आएगा यूसीसी? BJP हाईकमान के करीबी मंत्री ने दिए संकेत
इंडिया
'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा
'मैं राहुल गांधी से...', बांसुरी स्वराज ने आखिर ये क्या पूछ दिया, खूब हो रही चर्चा
क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
खराब फॉर्म के बीच बाबर आजम ने लिया बड़ा फैसला, 7 साल बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट
बॉलीवुड
'मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं', दिशा सालियान मामले में आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
'कभी दिशा सालियान से नहीं मिला', आरोपों पर सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के PA रहे चंद्रनाथ रथ की मां को दिया टिकट, चला बड़ा दांव
बिहार
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
पटना में छात्रों का प्रदर्शन, CM आवास को घेरने की कोशिश; पुलिस से झड़प
फूड
Leftover Dal Recipes: रात की बची दाल से बनाएं ये शानदार नाश्ता, पराठे को देगा टक्कर
रात की बची दाल से बनाएं ये शानदार नाश्ता, पराठे को देगा टक्कर
ABP NEWS
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
काजोल गणपति उत्सव के लिए अपने बच्चों के साथ एंटीलिया पहुंचीं।
ABP NEWS
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
अंटिलिया में हुए जश्न के दौरान अजय देवगन काजोल के साथ नज़र नहीं आए।
ABP NEWS
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
सिंगर अनु मलिक जश्न के लिए अपने परिवार के साथ अंबानी के घर पहुँचे।
ABP NEWS
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
अनु मलिक की बेटी के बालों का रंग वायरल हो गया है।
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Embed widget