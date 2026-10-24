गोंडाः इंस्टाग्राम ने भेजा सुसाइड अलर्ट, पुलिस ने ऐसे बचाई युवक की जान

गोंडा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सुसाइड अलर्ट ने एक युवक की जान बचाने में पुलिस की मदद की है. इंस्टाग्राम पर सुसाइड से संबंधित पोस्ट सामने आने के बाद धानेपुर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और युवक तक पहुंचकर उसकी काउंसलिंग कराई. बताया जा रहा है कि युवक का अपनी गर्लफ्रेंड से विवाद चल रहा था और काफी दिनों से दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी. पूरे मामले की जानकारी सीओ सदर अभिषेक दवाचा ने दी.

सीओ सदर अभिषेक दवाचा के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सुसाइड अलर्ट डिटेक्ट कर इमरजेंसी एसओएस अलर्ट जनरेट किया था. इसके आधार पर गोंडा की धानेपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित युवक से संपर्क किया. पुलिस ने युवक की काउंसलिंग कर उसे इस तरह का कदम न उठाने के लिए प्रेरित किया. साथ ही, उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया.

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मानसिक तनाव होने पर काउंसलिंग की लें मदद

सीओ सदर ने आम जनमानस से अपील की है कि पारिवारिक विवाद या निजी समस्याओं के कारण मानसिक तनाव होने पर काउंसलिंग और थेरेपी की मदद लें. सोशल मीडिया पर सुसाइड से संबंधित पोस्ट करने के बजाय अपनों से बात करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सहायता लें.

पुलिस ने लोगों से की बड़ी अपील

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या परिचित के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह की पोस्ट दिखाई देती है, तो उसे तत्काल फ्लैग करें और गोंडा पुलिस की सोशल मीडिया सेल को इसकी सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर किसी की जान बचाई जा सके.

आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है, जब इंस्टाग्राम के सुसाइड अलर्ट से किसी की जान बची है. इससे पहले भी एक मामला नोएडा के जेवर से सामने आया था, जहां प्यार में नाकाम एक युवक ने नींद की गोलियां खाकर इंस्टाग्राम पर सुसाइड पोस्ट किया. जिसके बाद मेटा के अलर्ट पर यूपी पुलिस ने महज 5 मिनट में पहुंचकर उसकी जान बचाई थी.

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