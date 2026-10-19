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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जान दें दूंगा-गर्दन कटा दूंगा लेकिन गाऊंगा नहीं', वंदे मातरम् पर बोले इमरान मसूद

'जान दें दूंगा-गर्दन कटा दूंगा लेकिन गाऊंगा नहीं', वंदे मातरम् पर बोले इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वंदे मातरम् गाने को लेकर टिप्पणी की है. उन्होंने इसे गाने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं गाऊंगा.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Oct 2026 06:25 PM (IST)
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सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद यूपी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही लगातार सुर्खियों में हैं. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने अपने आप को लेकर बड़ी कह दी है. इमरान मसूद से सवाल किया गया कि वे अपने आप को सबसे पहले एक हिंदुस्तानी समझते हैं या एक मुसलमान समझते हैं. इस पर इमरान मसूद ने कहा, "हिंदुस्तानी मसुलमान."

वहीं वंदे मातरम् पर इमरान मसूद ने कहा था कि इस गाने के लिए मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता. इस पर उन्होंने फिर से कहा कि मेरा धर्म इजाजत नहीं देता. मैं अल्लाह के अलावा किसी की उपासना नहीं कर सकता. मैं मुल्क के लिए जान दे दूंगा. अपनी गर्दन कटवा दूंगा. यह मेरा मादरे वतन है. भारत माता की जय बोलुंगा. 

'हमारे यहां अल्लाह के सिवा किसी का सज्दा नहीं करते'

उन्होंने आगे कहा, "वंदे मातरम् के आखिरी के जो चार छंद हैं वह पूरी पूजा पद्धति है. मैं नहीं गाता. मुझे जन गण मन याद है मैं वो गाता हूं. मैं खड़े होकर वंदे मातरम् नहीं गाऊंगा. हमारे यहां अल्लाह के अलावा किसी के आगे सज्दा नहीं किया जा सकता." उन्होंने आगे कहा, "मैं वंदे मातरम् का सम्मान करूंगा और पूरा करूंगा लेकिन गाऊंगा नहीं."

असम में एसआईआर पर दिया ये बयान

इमरान मसूद ने आगे कहा कि असम में एसआईआर कराइए. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट में एसआईआर क्यों नहीं हो रही. जब आप वहां बांग्लादेश और वर्मा के घुसपैठिए बता रहे हैं तो अब तक वहां एसआईआर क्यों नहीं हुई. मैं कह रहा हूं वहां नहीं होगी. यह लोग नहीं कराएंगे क्योंकि वहां नबंर बताना पड़ेगा जो यह नहीं बता पाएंगे.

इमरान मसूद ने आगे कहा कि बिहार में जब चुनाव हो रहा था तो स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं. बीजेपी के लोग लेकर जा रहे थे. लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेश का बॉर्डर लग रहा है, जहां सबसे ज्यादा आप शोर मचा रहे हैं कि मुसलमान घुस गए वहां पर एसआईआर क्यों नहीं करा रहे. यह सब चुनाव जीतने का ड्रामा और दिखावा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
UP NEWS BJP IMRAN MASOOD CONGRESS
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